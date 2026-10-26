SM Wirtschaftsberatungs Aktie
WKN DE: A1RFMZ / ISIN: DE000A1RFMZ1
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26.10.2026 15:20:13
EQS-News: Geschäftszahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (HGB, untestiert)
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EQS-News: SM Wirtschaftsberatungs AG
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Corporate News
Sindelfingen, den 26. Oktober 2026
Geschäftszahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (HGB, untestiert),
Ergebnis
Die Umsatzerlöse in Höhe von ca. + 0,5 Mio. € (Vorjahreszeitraum ca. +0,5 Mio.) enthalten Mieterträge in Höhe von ca. + 0,3 Mio. € (Vorjahreszeitraum: ca. + 0,2 Mio.€).
Die SM Wirtschaftsberatungs AG (nachfolgend „SMW") weist für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 ein Ergebnis nach Steuern von ca. – 0,5 Mio. € aus
Das Ergebnis ist, wie berichtet, maßgeblich durch die Bewertungsanpassungen zum Halbjahr, geprägt.
Die Gesellschaft hat derzeit zwei laufende Bauvorhaben, deren Vertrieb vor kurzem startete.
Eigene Aktien
Von den zurückgekauften eigenen Aktien wurden zwischenzeitlich 30.000 Stück eingezogen, Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nunmehr EUR 3.900.000,00. Weitere 60.000 Stück sind wie berichtet zum Einzug und einer verbundenen Kapitalherabsetzung angemeldet. Der Eintrag ins Handelsregister ist noch nicht erfolgt.
Wechsel innerhalb des Freiverkehrs der Börse Stuttgart
Die SM Wirtschaftsberatungs AG hat die Aufnahme ihrer Aktien in das Handelssegment Freiverkehr Plus der Börse Stuttgart fristgerecht zum 31. Dezember 2026 gekündigt. Der Schritt dient der Vereinheitlichung der Handelssegmente innerhalb der RCM-Gruppe, deren übrige börsengehandelte Gesellschaften ebenfalls im allgemeinen Freiverkehr notieren. Die Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr der Börse Stuttgart bleibt davon unberührt; der Handel wird unverändert fortgeführt.
SM Wirtschaftsberatungs AG
Kontakt IR und PR und mitteilende Person:
Impressum:
Disclaimer:
Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der SM Wirtschaftsberatungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der SM Wirtschaftsberatungs AG dar. Die Aktien der SM Wirtschaftsberatungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder ’U.S. persons‘ (wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der ’Securities Act‘) definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.
26.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SM Wirtschaftsberatungs AG
|Fronäckerstraße 34
|71063 Sindelfingen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)70 31 - 46909-60
|E-Mail:
|info@smw-ag.de
|Internet:
|www.smw-ag.de
|ISIN:
|DE000A1RFMZ1
|WKN:
|A1RFMZ
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900BQREX03QDSFT72
|EQS News ID:
|2422378
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2422378 26.10.2026 CET/CEST
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