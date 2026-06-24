Gesco Aktie
WKN DE: A1K020 / ISIN: DE000A1K0201
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24.06.2026 17:46:43
EQS-News: GESCO-Hauptversammlung 2026: Beschlussvorschläge mit großer Mehrheit angenommen
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EQS-News: Gesco SE
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
Die heutige ordentliche Hauptversammlung der GESCO SE erfreute sich eines großen Zuspruchs des Aktionariats. Insgesamt waren ca. 48,3% des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten.
Die Hauptversammlung stimmte der Dividendenzahlung in Höhe von € 0,20 pro Aktie mit 99,3% zu. Auch alle anderen Tagesordnungspunkte fanden eine hohe Zustimmung (von 87,2% - 99,9%).
Die Veranstaltung fand erneut in der Rheinterasse in Düsseldorf statt. Die Aktionäre und Gäste nutzen zahlreich die Gelegenheit sich mit allen Geschäftsführern und Management-Teams der Tochtergesellschaften in individuellen Gesprächen zu den Unternehmen und deren Rahmenbedingungen auszutauschen.
Die Übersicht zu den Abstimmungsergebnissen sowie die Präsentation des Vorstands, stehen auf der GESCO-Webseite unter www.gesco.de/investor-relations/hauptversammlungen zur Verfügung.
Über GESCO:
Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in Materials Refinement & Distribution, Life Science & Healthcare und Industrial Assets & Infrastructure. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet GESCO institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu einem Portfolio von Hidden Champions des industriellen Mittelstands.
Kontakt:
Peter Alex
24.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GESCO SE
|Johannisberg 7
|42103 Wuppertal
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)202 24820 18
|Fax:
|+49 (0)202 2482049
|E-Mail:
|ir@gesco.de
|Internet:
|www.gesco.de
|ISIN:
|DE000A1K0201
|WKN:
|A1K020
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2353306
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2353306 24.06.2026 CET/CEST
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