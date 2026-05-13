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13.05.2026 07:30:03

EQS-News: GESCO SE veröffentlicht 3-Monatsbericht 2026

EQS-News: Gesco SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung
GESCO SE veröffentlicht 3-Monatsbericht 2026

13.05.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Verhältnis Auftragseingang zu Umsatz erhöht auf 1,14
  • Deutliche Profitabilitätssteigerung
  • Geschäftsentwicklung auf Plan

Die im Prime Standard notierte GESCO SE hat heute ihre Quartalsmitteilung für das erste Quartal 2026 veröffentlicht.

Das Geschäftsjahr 2026 wird weiterhin durch ein herausforderndes makroökonomisches Umfeld geprägt. Dennoch verlief die Geschäftsentwicklung der GESCO-Gruppe in den ersten 3 Monaten 2026 erwartungsgemäß.

Der Auftragseingang in der Gruppe erhöhte sich gegenüber dem Vergleichsquartal um 4,6 % auf 138,2 Mio. €. Bei einem Umsatz von 121,0 Mio. € ergibt sich ein erfreuliches Book-to-Bill-Verhältnis von 1,14. Trotz des im Vergleich zum Vorjahresquartal nahezu konstanten Umsatzniveaus konnte das EBIT um 13,1 % auf 4,6 Mio. € verbessert werden. Der Return on Sales verbesserte sich um 43 Basispunkte auf 3,8 %.

Der Konzernüberschuss nach Anteilen Dritter lag mit 2,7 Mio. € deutlich über dem Niveau des Vorjahreszeitraums (Q1 2025: 2,0 Mio. €). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,27 € (Q1 2025: 0,19 €).

Den vollständigen 3-Monatsbericht 2026 finden Sie unter: www.gesco.de/investor-relations/finanzberichte.

Ein Conference Call findet heute um 15:00 Uhr statt.

 

Wesentliche Kennzahlen (IFRS) GESCO-Konzern:

in T€   01.01.2026 - 31.03.2026   01.01.2025 - 31.03.2025   Veränderung
Auftragseingang   138.167   132.087   4,6%
Umsatz   121.029   121.712   -0,6%
EBITDA   9.275   8.164   13,6%
EBIT   4.636   4.099   13,1%
ROS in %   3,8%   3,4%   43 bp
EBT   3.942   3.155   24,9%
Gesamtergebnis1)   2.757   2.018   36,6%
Ergebnis je Aktie in €   0,27   0,19   36,4%
Schlusskurs in €2)   13,75   16,00   -14,1%
Mitarbeiter3)   1.645   1.471   11,8%

1) Nach Anteilen Dritter
2) XETRA-Schlusskurs zum Bilanzstichtag
3) Anzahl zum Bilanzstichtag, ohne Auszubildende

 

Über GESCO:

Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in Materials Refinement & Distribution, Life Science & Healthcare und Industrial Assets & Infrastructure. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet GESCO institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu einem Portfolio von Hidden Champions des industriellen Mittelstands.
 

Kontakt:

Peter Alex
Director Investor Relations & Communications

Tel. +49 (0) 202 24820-18
E-Mail: ir@gesco.de
Internet: www.gesco.de


13.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: GESCO SE
Johannisberg 7
42103 Wuppertal
Deutschland
Telefon: +49 (0)202 24820 18
Fax: +49 (0)202 2482049
E-Mail: ir@gesco.de
Internet: www.gesco.de
ISIN: DE000A1K0201
WKN: A1K020
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2326552

 
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2326552  13.05.2026 CET/CEST

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