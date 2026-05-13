Gesco Aktie
WKN DE: A1K020 / ISIN: DE000A1K0201
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13.05.2026 07:30:03
EQS-News: GESCO SE veröffentlicht 3-Monatsbericht 2026
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EQS-News: Gesco SE
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung
Die im Prime Standard notierte GESCO SE hat heute ihre Quartalsmitteilung für das erste Quartal 2026 veröffentlicht.
Das Geschäftsjahr 2026 wird weiterhin durch ein herausforderndes makroökonomisches Umfeld geprägt. Dennoch verlief die Geschäftsentwicklung der GESCO-Gruppe in den ersten 3 Monaten 2026 erwartungsgemäß.
Der Auftragseingang in der Gruppe erhöhte sich gegenüber dem Vergleichsquartal um 4,6 % auf 138,2 Mio. €. Bei einem Umsatz von 121,0 Mio. € ergibt sich ein erfreuliches Book-to-Bill-Verhältnis von 1,14. Trotz des im Vergleich zum Vorjahresquartal nahezu konstanten Umsatzniveaus konnte das EBIT um 13,1 % auf 4,6 Mio. € verbessert werden. Der Return on Sales verbesserte sich um 43 Basispunkte auf 3,8 %.
Der Konzernüberschuss nach Anteilen Dritter lag mit 2,7 Mio. € deutlich über dem Niveau des Vorjahreszeitraums (Q1 2025: 2,0 Mio. €). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,27 € (Q1 2025: 0,19 €).
Den vollständigen 3-Monatsbericht 2026 finden Sie unter: www.gesco.de/investor-relations/finanzberichte.
Ein Conference Call findet heute um 15:00 Uhr statt.
Wesentliche Kennzahlen (IFRS) GESCO-Konzern:
1) Nach Anteilen Dritter
Über GESCO:
Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in Materials Refinement & Distribution, Life Science & Healthcare und Industrial Assets & Infrastructure. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet GESCO institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu einem Portfolio von Hidden Champions des industriellen Mittelstands.
Kontakt:
Peter Alex
Tel. +49 (0) 202 24820-18
13.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GESCO SE
|Johannisberg 7
|42103 Wuppertal
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)202 24820 18
|Fax:
|+49 (0)202 2482049
|E-Mail:
|ir@gesco.de
|Internet:
|www.gesco.de
|ISIN:
|DE000A1K0201
|WKN:
|A1K020
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2326552
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2326552 13.05.2026 CET/CEST
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