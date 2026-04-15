Gesco Aktie

Gesco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1K020 / ISIN: DE000A1K0201

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.04.2026 07:30:03

EQS-News: GESCO SE veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 und Ausblick 2026

EQS-News: Gesco SE / Schlagwort(e): Jahresbericht/Prognose
GESCO SE veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 und Ausblick 2026

15.04.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  •      Vorläufige Zahlen 2025 bestätigt: Umsatz von 495,0 Mio. €, Konzernergebnis 9,9 Mio. €
  •      Ausblick für 2026:
    • Umsatz von 515 – 530 Mio. €
    • Konzernergebnis von 15-20 Mio. €

Die im Prime Standard notierte GESCO SE hat heute ihren Geschäftsbericht 2025 vorgelegt und damit die vorläufigen Zahlen vom 9. März 2026 bestätigt.

Die GESCO-Gruppe schloss das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz von 495,0 Mio. € und einem EBIT von 15,5 Mio. € ab. Das Konzernergebnis nach Anteilen Dritter lag bei 9,9 Mio. € (Vorjahr: 4,4 Mio. €), entsprechend stieg der Gewinn je Aktie auf 0,96 € (Vorjahr: 0,42 €).

Trotz eines insgesamt anspruchsvollen Marktumfelds verbesserte GESCO die Ergebnisqualität durch eine Vielzahl operativer Maßnahmen in den Portfoliounternehmen. Im Fokus standen dabei eine konsequente Kosten- und Investitionsdisziplin sowie die Weiterentwicklung des GESCO Business Systems (GBS).

Das Eigenkapital stieg auf 272,6 Mio. €. Die Eigenkapitalquote lag damit zum Ende des Geschäftsjahres 2025 lag bei 60,9%. Der Fokus der Gruppe wird im Hinblick auf die hohen geopolitischen Risiken und die anhaltende Nachfrageschwäche weiterhin auch in der Sicherung und Stärkung der Finanz- und Vermögenslage liegen.

 

Zuversichtlicher Ausblick 2026

Trotz der weiterhin sehr herausfordernden Rahmenbedingungen erwartet der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatzanstieg auf 515 – 530 Mio. € (2025: 495,0 Mio.) und eine deutliche Verbesserung des Konzernergebnisses (nach Anteilen Dritter) auf 15 – 20 Mio. € (2025: 9,9 Mio. €).

Der Geschäftsbericht 2025 ist unter www.gesco.de/investor-relations/finanzberichte abrufbar.

Die heutige Bilanzpressekonferenz beginnt um 15:00 Uhr. Eine Videoaufzeichnung der Bilanzpressekonferenz wird zeitnah nach der Veranstaltung auf der GESCO-Website unter www.gesco.de/investor-relations/finanzberichte zur Verfügung stehen.

Wesentliche Kennzahlen (IFRS) GESCO-Konzern:

  in  2025 2024
Umsatz T€ 494.973 513.809
EBITDA T€ 33.780 36.673
EBIT T€ 15.496 15.182
Ergebnis vor Steuern (EBT) T€ 11.367 9.964
Konzernjahresergebnis nach Anteilen Dritter T€ 9.928 4.439
Ergebnis je Aktie 0,96 0,42
Bilanzsumme1) T€ 447.350 433.316
Eigenkapital1) T€ 272.621 268.949
Eigenkapitalquote1) % 60,9 62,1
Mitarbeiter1) Anzahl 1.662 1.642
Dividende je Aktie2) 0,20 0,10

1) zum Bilanzstichtag
2) Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung 2026

 

Über GESCO:

Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in Materials Refinement & Distribution, Lifescience & Healthcare und Industrial Assets & Infrastructure. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet GESCO institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu einem Portfolio von Hidden Champions des industriellen Mittelstands.

 

 

Kontakt:

Peter Alex
Director Investor Relations & Communications

Tel. +49 (0) 202 24820-18
E-Mail: ir@gesco.de
Internet: www.gesco.de


15.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: GESCO SE
Johannisberg 7
42103 Wuppertal
Deutschland
Telefon: +49 (0)202 24820 18
Fax: +49 (0)202 2482049
E-Mail: ir@gesco.de
Internet: www.gesco.de
ISIN: DE000A1K0201
WKN: A1K020
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2308420

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2308420  15.04.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Gesco

mehr Nachrichten

Analysen zu Gesco

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Gesco 14,40 3,23% Gesco

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX wenig verändert-- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen