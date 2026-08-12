EQS-News: GESCO verzeichnet im ersten Halbjahr 2026 eine solide Entwicklung trotz anhaltend herausfordernder Rahmenbedingungen

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GESCO verzeichnet im ersten Halbjahr 2026 eine solide Entwicklung trotz anhaltend herausfordernder Rahmenbedingungen



12.08.2026 / 07:30 CET/CEST

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GESCO verzeichnet im ersten Halbjahr 2026 eine solide Entwicklung trotz anhaltend herausfordernder Rahmenbedingungen Auftragseingang liegt mit 272,0 Mio. € um 13,2 % über Vorjahresniveau

Umsatz steigt um 4,8 % auf 248,7 Mio. €

Deutliche Ergebnissteigerung: EBIT um 52,9 % erhöht auf 12,7 Mio. €

Prognose für das Gesamtjahr 2026 bestätigt Wuppertal, 12. August 2026 – Die GESCO SE („GESCO“) verzeichnet im ersten Halbjahr 2026 in einem anhaltend herausfordernden makroökonomischen Umfeld eine solide Entwicklung. Dank der breiten Aufstellung der Gruppe und der hohen Diversifikation über verschiedene Branchen hinweg konnte die GESCO-Gruppe Herausforderungen in einzelnen Endmärkten mehr als kompensieren. Der Umsatz stieg um 4,8 % auf 248,7 Mio. € und das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich deutlich um 52,9 % auf 12,7 Mio. €.



Johannes Pfeffer, CEO der GESCO SE: „Die Ergebnisse des ersten Halbjahres zeigen, dass wir in einem anspruchsvollen Umfeld operativ liefern können. Die deutliche Verbesserung unserer Margen und die solide Auftragsdynamik stimmen uns zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf. Insgesamt bestätigen wir die Prognose für das Gesamtjahr 2026.“



Entwicklung auf Konzernebene: Starke Auftragsdynamik und deutliche Ergebnisverbesserung



Im ersten Halbjahr 2026 erzielte die GESCO-Gruppe einen Auftragseingang von 272,0 Mio. €, gleichbedeutend mit einem Anstieg von 13,2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Bei einem um 4,8 % auf 248,7 Mio. € gestiegenen Umsatz ergibt sich ein Book-to-Bill-Ratio von 1,09, dass die solide Nachfragesituation und die Auftragslage der Gruppe unterstreicht. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 32,5 % auf 21,8 Mio. € und das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich ebenfalls überproportional zum Umsatz um 52,9 % auf 12,7 Mio. €. Zu dieser Entwicklung trugen insbesondere eine um 1,8 Prozentpunkte gesunkene Materialaufwandsquote, reduzierte sonstige betriebliche Aufwendungen sowie eine erhöhte Kostensensibilität in der Gruppe bei. Der Return on Sales (ROS) verbesserte sich entsprechend um 1,6 Prozentpunkte auf 5,1 % (Vorjahr: 3,5 %). Das Konzernergebnis nach Anteilen Dritter erreichte 7,8 Mio. € und übertraf das Vorjahresniveau von 4,5 Mio. € deutlich. Das Ergebnis je Aktie stieg um 71,1 % auf 0,75 €.



Heterogene Segmententwicklung unterstreicht die Stärke des diversifizierten Portfolios



Die drei operativen Segmente der GESCO-Gruppe zeigten im ersten Halbjahr 2026 eine unterschiedliche Entwicklung, die die jeweiligen Markt- und Branchendynamiken widerspiegelt.



Im Segment Materials Refinement & Distribution stieg der Auftragseingang in einem weiterhin herausfordernden Umfeld um 15,2 % auf 126,1 Mio. € (Vorjahr: 109,5 Mio. €). Dieser Anstieg ist insbesondere auf Marktanteilsgewinne einzelner Tochterunternehmen, selektive Preissteigerungen sowie eine leichte Belebung der Nachfrage in einzelnen Märkten zurückzuführen. Der Auftragsbestand lag zum 30. Juni 2026 jedoch mit 30,9 Mio. € noch deutlich unter dem Vorjahresniveau von 48,1 Mio. €. Der Umsatz stieg um 9,7 % auf 122,0 Mio. €. Das EBIT verbesserte sich deutlich auf 6,5 Mio. € (Vorjahr: 2,7 Mio. €). Der ROS stieg um 2,9 Prozentpunkte auf 5,4 % (Vorjahr: 2,5 %).



Das Segment Health Care & Life Science war weiterhin von einer zurückhaltenden Nachfrage in einzelnen Kundengruppen geprägt. Der Auftragseingang stieg leicht um 0,9 % auf 68,7 Mio. €, der Auftragsbestand lag hingegen mit 26,0 Mio. € um rund 14,6 % unter dem Vorjahresniveau von 30,4 Mio. €. Die Umsatzerlöse gingen um 17,3 % auf 65,4 Mio. € zurück. Das EBIT sank unter Berücksichtigung leicht erhöhter Abschreibungen um 13,1 % auf 6,0 Mio. €. Positiv hervorzuheben ist die gestiegene relative Profitabilität. Der ROS verbesserte sich um 0,4 Prozentpunkte auf 9,2 % (Vorjahr: 8,8 %).



Das Segment Industrial Assets & Infrastructure zeigte im ersten Halbjahr 2026 trotz der herausfordernden Bedingungen im Maschinen- und Anlagenbau eine sehr solide Entwicklung. Getragen von der anhaltend hohen Nachfrage nach dem Leistungsportfolio der SVT GmbH sowie positiven Effekten aus dem Erwerb des Tochterunternehmens Eckart GmbH, das im Vorjahreszeitraum noch nicht in den Zahlen enthalten war, stieg der Auftragseingang um 23,1 % auf 77,2 Mio. €. Auch auf vergleichbarer Basis liegt der Auftragseingang spürbar über dem Vorjahresniveau. Der Auftragsbestand blieb zum 30. Juni 2026 mit 102,1 Mio. € auf einem historisch hohen Niveau (Vorjahr: 101,1 Mio. €). Der Umsatz erhöhte sich um 30,3 % auf 61,3 Mio. €. Das EBIT legte um 46,7 % auf 3,6 Mio. € zu. Der ROS verbesserte sich um 0,7 Prozentpunkte auf 6,0 % (Vorjahr: 5,3 %).



Prognose für das Gesamtjahr 2026 bestätigt



Auf Basis der Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 bestätigt der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Erwartet wird ein Umsatzanstieg auf 515 – 530 Mio. € (Vorjahr: 495,0 Mio. €) sowie eine deutliche Verbesserung des Konzernergebnisses nach Anteilen Dritter auf 15 – 20 Mio. € (Vorjahr: 9,9 Mio. €).

Wesentliche Kennzahlen (IFRS) GESCO-Konzern: in T€ 01.01.2026 - 30.06.2026 01.01.2025 - 30.06.2025 Veränderung

(in %) Auftragseingang 272.033 240.276 13,2% Umsatz 248.686 237.242 4,8% EBITDA 21.822 16.473 32,5% EBIT 12.694 8.303 52,9% ROS in % 5,1% 3,5% 160 bp EBT 11.401 6.457 76,6% Gesamtergebnis1) 7.810 4.537 72,1% Ergebnis je Aktie in € 0,75 0,44 71,1% Schlusskurs in €2) 13,20 17,25 -23,5% Mitarbeiter3) 1.636 1.573 4,0% 1) Nach Anteilen Dritter

2) XETRA-Schlusskurs zum Bilanzstichtag

3) Anzahl zum Bilanzstichtag, ohne Auszubildende



Der vollständige Halbjahresbericht 2026 kann unter www.gesco.de/investor-relations/finanzberichte abgerufen werden.

Über GESCO:



Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in Materials Refinement & Distribution, Health Care & Life Science und Industrial Assets & Infrastructure. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet GESCO institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu einem Portfolio von Hidden Champions des industriellen Mittelstands.

Kontakt:



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CFO

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E-Mail: ir@gesco.de

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Telefon: +49 (0) 40 60 91 86 76

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