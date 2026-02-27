EQS-News: Gesundheitswelt Chiemgau AG: Vertragsverlängerung des aktuellen Vorstands und Erweiterung des Vorstands durch Bestellung eines COO

EQS-News: Gesundheitswelt Chiemgau AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Personalie

Gesundheitswelt Chiemgau AG: Vertragsverlängerung des aktuellen Vorstands und Erweiterung des Vorstands durch Bestellung eines COO

Bad Endorf, 27. Februar 2026 – Der Aufsichtsrat der Gesundheitswelt Chiemgau AG (GWC AG) hat in seiner letzten Sitzung die personellen Weichen für die zukünftige Unternehmensführungsstruktur gestellt und damit für die Kontinuität und Stärkung des Managements Sorge getragen.



Der Aufsichtsrat hat den Vorstandsvertrag des amtierenden Vorstands Dietolf Hämel vorzeitig um weitere fünf Jahre für die Zeit ab 01.10.2026 bis 30.09.2031 verlängert. Zudem wird Dietolf Hämel ab 01.04.2026 zum Vorstandsvorsitzenden der GWC AG berufen. Mit dieser Entscheidung bekräftigt der Aufsichtsrat sein Vertrauen in Herrn Hämel und sichert damit zugleich die Kontinuität in der strategischen Ausrichtung der Gesellschaft.



Ferner hat der Aufsichtsrat beschlossen, das Vorstandsgremium der GWC AG zum 01.04.2026 auf zwei Mitglieder zu erweitern. Hierfür wurde Stefan Düvelmeyer als Chief Operating Officer (COO) für fünf Jahre in den Vorstand berufen. Herr Düvelmeyer wird künftig das operative Geschäft des Geschäftsbereichs Medizin verantworten. Er bringt umfangreiche Erfahrung im Bereich Klinikmanagement und Gesundheitswesen mit und ist seit mehreren Jahren sehr erfolgreich Geschäftsführer der Klinik St. Irmingard GmbH und der Klinik ChiemseeWinkel Seebruck GmbH, die beide zum GWC-Konzern gehören. In diesen Geschäftsführungsfunktionen hat er seine sehr hohe Kompetenz eindrucksvoll unter Beweis gestellt.



Der Aufsichtsrat ist überzeugt, mit diesen Personalentscheidungen die Grundlage für eine weiterhin erfolgreiche Entwicklung der Gesundheitswelt Chiemgau AG und des GWC-Konzerns gelegt zu haben.



