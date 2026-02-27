Gesundheitswelt Chiemgau Aktie

Gesundheitswelt Chiemgau für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A31C31 / ISIN: DE000A31C313

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.02.2026 08:50:23

EQS-News: Gesundheitswelt Chiemgau AG: Vertragsverlängerung des aktuellen Vorstands und Erweiterung des Vorstands durch Bestellung eines COO

EQS-News: Gesundheitswelt Chiemgau AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Personalie
Gesundheitswelt Chiemgau AG: Vertragsverlängerung des aktuellen Vorstands und Erweiterung des Vorstands durch Bestellung eines COO

27.02.2026 / 08:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Gesundheitswelt Chiemgau AG: Vertragsverlängerung des aktuellen Vorstands und Erweiterung des Vorstands durch Bestellung eines COO
Bad Endorf, 27. Februar 2026 – Der Aufsichtsrat der Gesundheitswelt Chiemgau AG (GWC AG) hat in seiner letzten Sitzung die personellen Weichen für die zukünftige Unternehmensführungsstruktur gestellt und damit für die Kontinuität und Stärkung des Managements Sorge getragen.

Der Aufsichtsrat hat den Vorstandsvertrag des amtierenden Vorstands Dietolf Hämel vorzeitig um weitere fünf Jahre für die Zeit ab 01.10.2026 bis 30.09.2031 verlängert. Zudem wird Dietolf Hämel ab 01.04.2026 zum Vorstandsvorsitzenden der GWC AG berufen. Mit dieser Entscheidung bekräftigt der Aufsichtsrat sein Vertrauen in Herrn Hämel und sichert damit zugleich die Kontinuität in der strategischen Ausrichtung der Gesellschaft.

Ferner hat der Aufsichtsrat beschlossen, das Vorstandsgremium der GWC AG zum 01.04.2026 auf zwei Mitglieder zu erweitern. Hierfür wurde Stefan Düvelmeyer als Chief Operating Officer (COO) für fünf Jahre in den Vorstand berufen. Herr Düvelmeyer wird künftig das operative Geschäft des Geschäftsbereichs Medizin verantworten. Er bringt umfangreiche Erfahrung im Bereich Klinikmanagement und Gesundheitswesen mit und ist seit mehreren Jahren sehr erfolgreich Geschäftsführer der Klinik St. Irmingard GmbH und der Klinik ChiemseeWinkel Seebruck GmbH, die beide zum GWC-Konzern gehören. In diesen Geschäftsführungsfunktionen hat er seine sehr hohe Kompetenz eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Der Aufsichtsrat ist überzeugt, mit diesen Personalentscheidungen die Grundlage für eine weiterhin erfolgreiche Entwicklung der Gesundheitswelt Chiemgau AG und des GWC-Konzerns gelegt zu haben.

Mitteilendes Unternehmen:
Gesundheitswelt Chiemgau AG, Ströbinger Str. 18a, 83093 Bad Endorf
ISIN DE000A31C313, Bayerische Börse
Kontakt / Mitteilende Person:
Verena Barwig
v.barwig@gesundheitswelt.de 
 

27.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Gesundheitswelt Chiemgau AG
Ströbinger Straße 18a
83093 Bad Endorf
Deutschland
Telefon: 08053 200-0
Fax: 08053 200-129
E-Mail: info@gesundheitswelt.de
Internet: www.gesundheitswelt.de
ISIN: DE000A31C313
WKN: A31C31
Börsen: Freiverkehr in München
EQS News ID: 2282602

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2282602  27.02.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Gesundheitswelt Chiemgau AG Inhaber-Akt

mehr Nachrichten

Analysen zu Gesundheitswelt Chiemgau AG Inhaber-Akt

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Gesundheitswelt Chiemgau AG Inhaber-Akt 12,30 -3,91% Gesundheitswelt Chiemgau AG Inhaber-Akt

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:22 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10:42 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09:50 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
09:50 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen