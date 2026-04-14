EQS-News: GFT als Leader in der QKS Spark Matrix™ 2026 für Insurance Digital Transformation Services ausgezeichnet

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GFT als Leader in der QKS Spark Matrix™ 2026 für Insurance Digital Transformation Services ausgezeichnet



14.04.2026 / 09:43 CET/CEST

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GFT als Leader in der QKS Spark Matrix™ 2026 für Insurance Digital Transformation Services ausgezeichnet

Die Auszeichnung unterstreicht GFTs Stärke bei der Umsetzung komplexer Transformationen im großen Maßstab, schnell und sicher.

Stuttgart, 14. April 2026 – Versicherungen stehen zunehmend unter Druck, veraltete Systeme zu modernisieren, KI zu skalieren und schneller messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen. Vor diesem Hintergrund wurde GFT Technologies als Leader in der QKS Spark Matrix™: Insurance Digital Transformation Services 2026 ausgezeichnet. Die SPARK Matrix™ der QKS Group bewertet führende Anbieter anhand von Leistungsfähigkeit, Differenzierung und Marktwirkung. Sie bestätigt GFTs starke Wettbewerbsposition sowie die Fähigkeit, komplexe Transformationsprogramme schneller und mit geringerem Risiko umzusetzen.

GFT unterstützt Versicherer dabei, Strategien in konkrete Umsetzung zu überführen – durch die Modernisierung von Kernplattformen, die Skalierung von KI und die Übersetzung von Transformation in messbare Geschäftsergebnisse. Dabei bilden regulatorische Anforderungen die Grundlage für eine sichere und skalierbare Transformation.

Varun Singh Bisht, Analyst bei der QKS Group, erklärte: „GFT kombiniert tiefgehende Expertise im Finanzdienstleistungssektor mit starken Cloud- und Engineering-Kompetenzen, um Versicherer bei komplexen Transformationsprogrammen zu unterstützen. Das Unternehmen überzeugt insbesondere bei der Modernisierung von Kernsystemen, einschließlich Guidewire. In Kombination mit KI-gestützten Ansätzen wie Wynxx beschleunigt GFT die Plattformtransformation von Versicherungsunternehmen und stellt gleichzeitig Kontrolle, Compliance und operative Stabilität sicher.“

„Versicherer bei geschäftskritischen Transformationen zu begleiten, steht im Zentrum unserer Arbeit bei GFT – und ist für uns eine echte Leidenschaft“, sagte André Gagné, CEO von GFT Kanada. „Die Auszeichnung zeigt, wie stark wir Versicherungsexpertise, Umsetzungskraft und technologisches Know-how verbinden. Wir begleiten Versicherer über den gesamten Transformationsprozess hinweg – von den ersten Schritten bis zur kontinuierlichen Weiterentwicklung – und sorgen dafür, dass daraus konkreter Geschäftsnutzen entsteht. Mit dem Einsatz von KI bauen wir unsere Leistungen weiter aus und sind damit ein starker Partner für Versicherer, die ihr Geschäft skalieren und zukunftsfähig aufstellen wollen.“

GFT treibt skalierbare End-to-End-Transformation in der Versicherungsbranche voran

Versicherungsunternehmen gehen von isolierten Digitalisierungsinitiativen zu unternehmensweiten Transformationen über. Skalierbarkeit wird dabei zum entscheidenden Differenzierungsmerkmal. GFT verbindet tiefgehende Branchenkenntnisse mit fortschrittlichen Engineering-Fähigkeiten, um Kunden über den gesamten Transformationszyklus hinweg zu unterstützen – von der Modernisierung von Kernsystemen über KI-gestützte Prozessoptimierung bis hin zur Cloud-Adoption. Dieser Ansatz ermöglicht eine koordinierte End-to-End-Transformation über Front-, Middle- und Backoffice hinweg. Zentrale Elemente sind die Modernisierung des Vertriebs durch API-basierte und Omnichannel-Plattformen, die Entkopplung von Produktlogik aus Altsystemen zur Beschleunigung von Innovationen sowie die Integration von KI in Kernprozesse wie Underwriting und Schadenbearbeitung.

Mit Wynxx und ausgeprägter Cloud-Expertise macht GFT intelligente Automatisierung zum Kernbestandteil moderner IT-Architekturen. Während die Entwicklungseffizienz spürbar steigt, bleiben Compliance und Daten-Governance – besonders in streng regulierten Versicherungsmärkten – stets gewahrt. Dank des modularen Aufbaus integriert GFT operative Resilienz und Sicherheit nahtlos in jedes Marktumfeld.

GFT unterstützt groß angelegte Transformationsprogramme in Europa, Kanada, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Dabei verbindet das Unternehmen globale Skalierung mit lokaler Marktkenntnis und mehrsprachiger Umsetzung.

Dieser Ansatz ermöglicht es Versicherungsunternehmen:

die Modernisierung von Kernplattformen zu beschleunigen

Produkte dank modularer, konfigurierbarer Architekturen schneller einzuführen und anzupassen

den Vertrieb zu modernisieren sowie Prozesse von Angebot bis Abschluss und im Service zu verbessern

KI in Underwriting, Schadenbearbeitung und Betrieb systematisch einzusetzen

Umsetzungsrisiken zu reduzieren und gleichzeitig Compliance sowie operative Resilienz sicherzustellen

In einem aktuellen Großprojekt überführte GFT beispielsweise die Legacy-Guidewire-Plattform eines führenden kanadischen Versicherers inklusive Kernsystemen und mehr als 50 Integrationen in die Cloud. Dadurch können Produkte deutlich schneller eingeführt und die operative Komplexität reduziert werden.

Veranstaltungshinweis: Von der Auszeichnung zur messbaren Wirkung

GFT überführt seine Transformationskompetenz in messbaren Kundennutzen und unterstützt Versicherungsunternehmen dabei, Strategien im großen Maßstab umzusetzen. Auf dem Guidewire Insurance Forum Europe 2026 zeigt GFT, wie Versicherer Guidewire, KI und Cloud-Technologien nutzen können, um in komplexen und regulierten Umgebungen schneller und risikoärmer Ergebnisse zu erzielen. Grundlage dafür ist die langjährige Partnerschaft mit Guidewire, die eine enge Integration in führende Kernversicherungssysteme und eine reibungslose Umsetzung großer Transformationsprogramme ermöglicht.



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