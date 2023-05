EQS-News: GFT Technologies SE: GFT bleibt auf Wachstumskurs

EQS-News: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

GFT Technologies SE: GFT bleibt auf Wachstumskurs



11.05.2023 / 07:29 CET/CEST

GFT bleibt auf Wachstumskurs Software-Konzern legt bei Umsatz und Ergebnis zweistellig zu Umsatz gegenüber 1. Quartal 2022 um 10 Prozent gestiegen

gegenüber 1. Quartal 2022 Ergebnis deutlich verbessert : bereinigtes EBIT +17 Prozent, EBT +12 Prozent

: Prozent, Prozent Diversifikation über Branchen und Kunden fortgesetzt : Sektor Versicherungen +4 Prozent, Industrie & Sonstige +24 Prozent; Kernmarkt Banking mit weiterem Wachstum: +10 Prozent

: Sektor Versicherungen +4 Prozent, Industrie & Sonstige +24 Prozent; Kernmarkt Banking mit weiterem Wachstum: +10 Prozent Prognose für 2023 bestätigt: Umsatz bei 850 Mio. Euro, bereinigtes EBIT bei 80 Mio. Euro und EBT bei 72 Mio. Euro erwartet Stuttgart, 11. Mai 2023 Die GFT Technologies SE (GFT) bleibt auf Wachstumskurs. Mit einem Umsatzwachstum von 10 Prozent lag der Softwarekonzern auch im ersten Quartal 2023 über dem Marktdurchschnitt. Das bereinigte EBIT stieg um 17 Prozent und das EBT um 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. GFT bestätigt Prognose für 2023 Wir wachsen weiterhin stabil und bestätigen unsere Prognose für 2023, so Marika Lulay, CEO von GFT. Das wirtschaftliche Umfeld ist zwar weltweit in den letzten Monaten schwieriger geworden, doch gleichzeitig sehen wir einige positive Zeichen. Zum Beispiel wachsen wir im größten IT-Markt der Welt, den USA, deutlich überproportional. Außerdem rechnen wir damit, dass die Nachfrage im zweiten Halbjahr weiter anzieht. Der GFT Konzern erzielte im ersten Quartal 2023 einen Umsatz von 190,67 Mio. Euro. Damit übertraf das Unternehmen den Vorjahreswert von 173,35 Mio. Euro um 10 Prozent. Die Diversifikationsstrategie setzte GFT erneut erfolgreich um: Im Sektor Versicherungen konnten die Umsätze um 4 Prozent gesteigert werden, im Sektor Industrie & Sonstige um 24 Prozent. Im Sektor Banking lagen die Umsätze um 10 Prozent höher als im Vorjahr. Insbesondere im größten Softwaremarkt der Welt, den USA, entwickelte sich das Geschäft sehr dynamisch mit einem Umsatzanstieg von 62 Prozent. Das Wachstum wurde wesentlich angetrieben von komplexen Modernisierungs- und Transformationsprojekten in der Finanzbranche. Zweistelliges Ergebniswachstum Das Ergebnis konnte gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich gesteigert werden. Gründe waren die strukturell hohe Nachfrage nach Digitalisierungslösungen besonders bei Versicherungen und Banken. Das EBT stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 12 Prozent auf 15,04 Mio. Euro an (Q1 2022: 13,42 Mio. Euro). Das bereinigte EBIT erhöhte sich um 17 Prozent auf 16,28 Mio. Euro (Q1 2022: 13,91 Mio. Euro). Zum 31. März 2023 beschäftigte der Konzern insgesamt 8.792 Vollzeitmitarbeitende (FTE). Das entspricht einem Anstieg von 8 Prozent gegenüber 8.120 Mitarbeiter*innen zum Ende des Vorjahresquartals. Finanzielle Stabilität und Flexibilität bleiben auf hohem Niveau Der operative Cashflow sank gegenüber dem Vorjahresquartal auf -3,04 Mio. Euro (Q1 2022: 3,62 Mio. Euro), im Wesentlichen beeinflusst durch einen positiven Sondereffekt im Vorjahr. Die Nettoliquidität blieb stabil bei 29,65 Mio. Euro (31. Dezember 2022: 35,70 Mio. Euro). Infolge des gestiegenen Konzernergebnisses stieg die Eigenkapitalquote um einen Prozentpunkt auf 41 Prozent (31. Dezember 2022: 40 Prozent). GFT erwartet für 2023 solides Umsatz- und Ergebniswachstum GFT profitiert weiterhin von den anhaltenden Digitalisierungstrends in seinen Märkten. Der Konzern verfügt über ausgeprägte Kompetenzen zur Gestaltung der digitalen Transformation. Diese ermöglichen es dem Unternehmen, Marktchancen zu nutzen. Das Unternehmen rechnet deshalb damit, 2023 in allen Segmenten zu wachsen und sowohl den Konzernumsatz als auch das Ergebnis weiter zu erhöhen. Der Konzernumsatz soll gegenüber 2022 um 16 Prozent wachsen und rund 850 Mio. Euro erreichen (2022: 730 Mio. Euro). Beim Ergebnis vor Steuern (EBT) erwartet GFT rund 72 Mio. Euro (2022: 66 Mio. Euro). Das sind 9 Prozent mehr als im Vorjahr. Für das bereinigte EBIT prognostiziert der Konzern ein Wachstum auf rund 80 Mio. Euro (2022: 67 Mio. Euro), 19 Prozent mehr als 2022. Die Prognose berücksichtigt den Zukauf der targens GmbH zeitanteilig ab dem 1. April 2023. Kennzahlen (IFRS) (Abweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich) In Mio. Euro Q1 2023 Q1 2022 Umsatz 190,67 173,35 10% EBITDA 19,89 18,52 7% Bereinigtes EBIT1) 16,28 13,91 17% EBIT 14,83 13,45 10% EBT 15,04 13,42 12% Konzernergebnis 10,54 9,58 10% Ergebnis je Aktie in Euro 0,40 0,36 10% Operativer Cashflow -3,04 3,62 <-100% Mitarbeiter*innen (FTE, zum 31. März) 8.792 8.120 8% In Mio. Euro 31.03.2023 31.12.2022 Netto-Liquidität 29,65 35,70 -17% Eigenkapitalquote (in Prozent) 41% 40% 1 1) Bereinigt um Effekte aus Unternehmenstransaktionen und aktienkursbasierte Effekte im Zusammenhang mit der Bewertung von variablen Managementvergütungen. Weitergehende Informationen zur Definition der alternativen Leistungskennzahlen finden sich hier auf der GFT Website. Die Pressemitteilung steht Ihnen auch im GFT Newsroom zum Download zur Verfügung.



