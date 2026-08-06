EQS-News: GFT Technologies steigert Profitabilität, skaliert KI-Geschäft und bestätigt Prognose für das Geschäftsjahr nach solidem ersten Halbjahr

EQS-News: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

GFT Technologies steigert Profitabilität, skaliert KI-Geschäft und bestätigt Prognose für das Geschäftsjahr nach solidem ersten Halbjahr



06.08.2026 / 07:29 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





GFT Technologies steigert Profitabilität, skaliert KI-Geschäft und bestätigt Prognose für das Geschäftsjahr nach solidem ersten Halbjahr

Solide Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 mit einem Umsatzwachstum von 5 Prozent auf 462,6 Mio. Euro

Deutliche Steigerung des EBT um 26 Prozent auf 24,0 Mio. Euro und des bereinigten EBIT um 8 Prozent auf 32,6 Mio. Euro

Märkte mit dem stärksten Umsatzwachstum: Brasilien (+38 Prozent), Kolumbien (+27 Prozent), Schweiz (+22 Prozent) und Spanien (+13 Prozent)

Sektor Industrie & Sonstige führt das Wachstum mit +14 Prozent an, gefolgt von Zuwächsen im Versicherungs- und Bankengeschäft (+7 Prozent und +3 Prozent)

Wynxx Agentic AI Plattform für Software Engineering gewinnt im zweiten Quartal 2026 deutlich an Dynamik mit einem Wachstum von 38 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Seit ihrer Einführung hat die Plattform ein beeinflusstes Vertragsvolumen von 144 Mio. Euro generiert. Im ersten Halbjahr 2026 belief sich der beeinflusste Umsatz auf 24,4 Mio. Euro

Einführung der Wynxx Business Process Suite mit einem beeinflussten Umsatz von 14,8 Mio. Euro im ersten Halbjahr, sechs Kundenreferenzen sowie einem Schlüsselprojekt für eine KI-gestützte Kreditrisikoplattform bei einer Tier-1-Bank in Europa

Auftragsbestand um 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen und damit solide Grundlage für weiteres Wachstum

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt: Umsatz von rund 930 Mio. Euro, bereinigtes EBIT von 71 Mio. Euro und EBT von rund 56 Mio. Euro

Stuttgart, 6. August 2026 – Die GFT Technologies SE (GFT) hat im ersten Halbjahr 2026 profitables Wachstum erzielt und hat sowohl Umsatz als auch Profitabilität gesteigert. Gleichzeitig setzte das Unternehmen die erfolgreiche Umsetzung seiner KI-zentrierten Strategie konsequent fort. Infolgedessen stieg der Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2026 um 5 Prozent auf 462,6 Mio. Euro und auch das währungsbereinigte Wachstum belief sich auf 5 Prozent. Das bereinigte EBIT verbesserte sich um 8 Prozent auf 32,6 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) stieg deutlich um 26 Prozent auf 24,0 Mio. Euro, wodurch sich die EBT-Marge signifikant verbesserte. Die Entwicklung in den ersten sechs Monaten 2026 steht vollständig im Einklang mit der Prognose für das Gesamtjahr und unterstreicht die operative Stärke des KI-zentrierten Geschäftsmodells von GFT.

„Unsere Geschäftsentwicklung bestätigt erneut, dass unsere KI-zentrierte Strategie operativ, kommerziell und über die Regionen hinweg Wirkung zeigt. Die Nutzung unserer Wynxx Agentic AI Plattform nimmt weiter Fahrt auf, und unsere Kunden erzielen messbare Erfolge durch den Einsatz von KI in ihren wichtigsten Transformationsprogrammen“, sagte Marco Santos, Global CEO von GFT Technologies. „GFT ist längst mehr als ein globaler Partner für die digitale Transformation von Banken, Versicherungs- und Industrieunternehmen. Wir helfen Branchen zunehmend dabei, ihre Technologie- und Geschäftsabläufe mithilfe von KI neu zu denken.“

Wynxx Agentic AI Plattform wird weiter ausgebaut und skaliert

Die proprietäre Wynxx Agentic AI Plattform von GFT gewann im zweiten Quartal 2026 weiter an Dynamik und entwickelte sich zu einem messbaren Umsatztreiber der KI-zentrierten Wachstumsstrategie von GFT. Sie ist inzwischen bei 113 Unternehmenskunden in zwölf Ländern im Einsatz. Der seit Einführung der Plattform beeinflusste Vertragswert stieg gegenüber dem ersten Quartal um 38 Prozent auf insgesamt mehr als 144 Mio. Euro. Gleichzeitig erreichte der beeinflusste Umsatz im ersten Halbjahr 2026 24,4 Mio. Euro.

Mit der Einführung der Wynxx Business Process Suite hat GFT die Wynxx Plattform um neue Geschäftsfelder erweitert. Das Leistungsportfolio umfasst bereits mehr als sechs Kundenreferenzen sowie ein Schlüsselprojekt für eine KI-gestützte Kreditrisikoplattform bei einer europäischen Tier-1-Bank.

Die positive Entwicklung der Wynxx Agentic AI Plattform zeigt sich weiterhin in einer wachsenden Zahl strategisch bedeutsamer KI-Initiativen bei Kunden, Modernisierungsprojekten und Branchentransformationsprogrammen, die die Marktposition von GFT weiter stärken. Gemeinsam mit seinen Partnern Thought Machine und Engine by Starling gewann GFT zudem sechs wichtige Next-Generation-Core-Banking-Programme in Deutschland, Kanada, Polen und Thailand.

Die starke Nachfrage nach den KI-Modernisierungs-Lösungen von GFT spiegelt sich in mehr als 20 gewonnenen Projekten in neun Ländern wider. Die Projekte umfassen Beratungsleistungen sowie die Modernisierung von Mainframe- und Anwendungslandschaften. Darüber hinaus gewann GFT den Auftrag zur Entwicklung des Financial-Intelligence-Systems des brasilianischen Rats für die Kontrolle finanzieller Aktivitäten („COAF“), der für die Bekämpfung von Finanzkriminalität zuständigen Behörde der brasilianischen Zentralbank. Das Projekt kombiniert die Wynxx Plattform mit den Smaragd-AML-Funktionalitäten von GFT, um die Infrastruktur für die Bekämpfung von Geldwäsche zu modernisieren.

Wachstum in allen Sektoren und starke Dynamik in Lateinamerika

GFT profitierte im ersten Halbjahr 2026 weiterhin von der starken Nachfrage nach KI-nativer Modernisierung und Cloud-Transformation. Das Wachstum erstreckte sich über alle Geschäftsbereiche und unterstreicht die Relevanz der KI-zentrierten Strategie und des Geschäftsmodells von GFT. Der Sektor Industrie & Sonstige verzeichnete ein starkes Umsatzwachstum von 14 Prozent. Auch das Geschäft mit Versicherungskunden wuchs robust um 7 Prozent, während das Bankengeschäft ein solides Wachstum von 3 Prozent erzielte.

Auf regionaler Ebene erwies sich Lateinamerika erneut als bedeutender Wachstumstreiber. Das Segment Americas & APAC steigerte den Umsatz um 14 Prozent auf 240,4 Mio. Euro, getragen von einem starken Wachstum in Brasilien (+38 Prozent) und Kolumbien (+27 Prozent). Der Umsatz in den Vereinigten Staaten blieb in Euro gerechnet stabil, wuchs währungsbereinigt jedoch um 7 Prozent und bestätigt damit die positive Nachfrage in einem der strategischen Kernmärkte von GFT.

Im Segment Europe ging der Umsatz moderat um 3 Prozent auf 221,7 Mio. Euro zurück. Dies spiegelt das anhaltend vorsichtige Investitionsumfeld in bestimmten Märkten wider. Gleichzeitig erzielten die Schweiz und Spanien mit Wachstumsraten von 22 Prozent bzw. 13 Prozent die stärkste Dynamik in Europa und kompensierten den Umsatzrückgang in Deutschland von 12 Prozent weitgehend. Obwohl der Umsatz im Vereinigten Königreich erwartungsgemäß um 5 Prozent zurückging, zeigte die 2025 eingeleitete Transformation die gewünschten Ergebnisse und führte im ersten Halbjahr 2026 zu einer deutlichen Verbesserung der Profitabilität.

Weitere Verbesserung der Profitabilität

Das bereinigte EBIT stieg um 8 Prozent auf 32,6 Mio. Euro, wodurch sich die bereinigte EBIT-Marge von 6,8 auf 7,1 Prozent erhöhte. Die Verbesserung der Profitabilität wurde durch eine höhere Personaleffizienz, geringere Büromietkosten infolge einer optimierten Büroflächenstruktur sowie geringere negative Währungseffekte getragen. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) stieg deutlich um 26 Prozent auf 24,0 Mio. Euro; die EBT-Marge erhöhte sich stark von 4,3 auf 5,2 Prozent. Die höhere EBT-Marge spiegelt nicht nur operative Fortschritte wider, sondern auch deutlich geringere Kapazitätsanpassungen in Höhe von 3,5 Mio. Euro.

„Die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026 bestätigen, dass unser Geschäftsmodell auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld gut positioniert ist und wir von den Entwicklungen im Bereich der KI profitieren. Die deutliche Steigerung unseres Auftragsbestands bietet eine hervorragende Ausgangsbasis für die zweite Jahreshälfte“, sagte Jochen Ruetz, CFO und Deputy CEO von GFT Technologies. „Unsere Prioritäten bleiben unverändert: Wir erhöhen Effizienz und Skalierbarkeit, stärken unsere operative Exzellenz und treiben die Transformation von GFT zu einem KI-nativen Unternehmen konsequent voran. Die Grundlage hierfür ist bereits gelegt.“

Prognose für 2026 bestätigt: Anhaltende Nachfrage nach KI unterstützt weiteres Wachstum

Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Auftragsbestand zum 30. Juni 2026 deutlich um 18 Prozent. Der hohe Auftragsbestand stärkt die Wachstumsperspektiven von GFT. GFT bestätigt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Das Unternehmen erwartet ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 5 Prozent auf rund 930 Mio. Euro sowie einen Anstieg des bereinigten EBIT auf 71 Mio. Euro, was einer bereinigten EBIT-Marge von 7,6 Prozent entspricht. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) soll sich deutlich um 21 Prozent auf rund 56 Mio. Euro verbessern, was einer EBT-Marge von 6 Prozent entspricht.

Das Wachstum soll weiterhin von der starken Nachfrage nach KI-nativer Modernisierung, Next-Generation-Core-Banking-Implementierungen, Cloud-Transformation und datenbasierten Geschäftsmodellen getragen werden. Um diese Wachstumschancen konsequent zu nutzen, wird GFT seine technologischen Kernkompetenzen weiter vertiefen, das Angebot eigener Plattformlösungen systematisch ausbauen und seine operative Leistungsfähigkeit weiter steigern, um nachhaltig Skaleneffekte zu erzielen. Darüber hinaus wird GFT weiterhin gezielt in Marketing und Vertrieb in ausgewählten strategischen Wachstumsmärkten investieren, um die Wachstumsdynamik mittel- und langfristig zu festigen.

Kennzahlen (IFRS)

(Abweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich)

In Mio. Euro H1 2026 H1 2025 ? Umsatz 462,6 441,5 5% EBITDA 34,8 30,9 13% Bereinigtes EBIT1) 32,6 30,1 8% Bereinigte EBIT-Marge (in Prozent) 7,1 6,8 0,3 PP EBIT 25,8 20,7 25% EBT 24,0 19,0 26% Konzernergebnis 17,1 13,5 27% Ergebnis je Aktie in Euro 0,67 0,51 31% Operativer Cashflow -1,0 -9,2 89% Auftragsbestand 483,5 410,3 18% In Mio. Euro 30.06.2026 31.12.2025 Mitarbeiter (FTE) 11.805 11.772 0% Netto-Liquidität -75,0 -55,2 36% Eigenkapitalquote (in Prozent) 44% 41% 3 PP

Bereinigt um Sondereffekte aus M&A-Aktivitäten, Kapazitätsanpassungen, aktienkursbasierte Effekte im Zusammenhang mit der Bemessung der variablen Managementvergütung sowie weitere Sondereffekte.

Weitere Informationen zur Definition von alternativen Leistungsindikatoren finden Sie hier auf der GFT Website.

Marco Santos, Global CEO von GFT Source: Tom Maurer/GFT

Download image

Diese Pressemitteilung steht Ihnen auch im GFT-Newsroom zum Download zur Verfügung.

Ihre Kontakte

Presse

Anja Proske

Head of Marketing &

Communications Germany

GFT Technologies SE

+49 6196 969-2732

anja.proske@gft.com

Investoren

Andreas Herzog

Group Investor Relations

GFT Technologies SE

+49 711 62042-383

andreas.herzog@gft.com



Über GFT

GFT Technologies ist ein verantwortungsvolles, KI-zentriertes globales Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation. Wir konzipieren fortschrittliche Lösungen für die Daten- und KI-Transformation, modernisieren Technologie-Infrastrukturen und entwickeln Kernsysteme der nächsten Generation für führende Banken, Versicherungen, Industrie- und Robotik-Unternehmen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden verschieben wir Grenzen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Mit fundierter Branchenexpertise, modernsten Technologien und einem starken Partnernetzwerk bietet GFT verantwortungsvolle, KI-zentrierte Lösungen, die technologische Exzellenz mit hoher Liefer- und Kosteneffizienz vereinen. Das macht uns zu einem verlässlichen Partner für nachhaltigen Geschäftserfolg.

Mit über 12.000 Technologie-Expertinnen und -Experten sind wir in mehr als 20 Ländern weltweit tätig und bieten Karrieremöglichkeiten im Bereich führender Software-Innovationen. Die GFT Technologies SE (GFT-XE) ist im SDAX der Deutschen Börse notiert.

Let’s Go Beyond_

www.gft.com/de

www.gft.com/de/de/blog

www.linkedin.com/company/gft-technologies

x.com/gft_de