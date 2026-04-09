EQS-News: Golden Frontier und Investorenpräsentation

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Golden Frontier und Investorenpräsentation



09.04.2026 / 11:50 CET/CEST

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9. April 2026 Golden Frontier und Investorenpräsentation Weitere Gebiete mit Goldvorkommen abgegrenzt und Auftakttreffen zum „Golden Eagle“-Farm-In mit AngloGold Ashanti EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) freut sich, ein Update zu seinen Goldvorkommen bei Golden-Frontier zu geben und die dazugehörige Investorenpräsentation zu veröffentlichen. Das wachsende Engagement der Branche und die jüngsten Treffen mit großen Goldproduzenten unterstreichen den steigenden strategischen Wert des umfangreichen tansanischen Goldportfolios des Unternehmens. Wichtigste Highlights: Starkes und wachsendes Interesse an EcoGrafs Golden-Frontier-Goldvorkommen, während das Unternehmen die besten Optionen prüft, um aus diesen Vorkommen Wert für seine wichtigsten Stakeholder und Aktionäre zu schaffen; dabei wurden 21 vielversprechende Goldvorkommen an den südlichen, nördlichen und westlichen Grenzen identifiziert

an den südlichen, nördlichen und westlichen Grenzen identifiziert Zu den Golden-Frontier-Goldvorkommen gehören das Golden-Eagle-Goldprojekt ( Golden Eagle ) und drei Frontier-Projekte, die eine Fläche von über 3.000 km² abdecken

) und drei Frontier-Projekte, die eine Fläche von über 3.000 km² abdecken Weitere Explorationen am Prospekt Hazina laufen; dort ergab ein etwa 3 km langes Zielgebiet 4,45 g/t Au in Gesteinsproben und Anomalien im Bachlauf von bis zu 8.820 ppb Au 1 , die mit einer großen geophysikalischen Anomalie zusammenfallen; bedeutendes Potenzial für ein umfangreiches proterozoisches Goldsystem, wie bei Handeni (~1,0 Mio. Unzen) 2 und New Luika (~1,1 Mio. Unzen) 3 zu beobachten

in Gesteinsproben und Anomalien im Bachlauf von bis zu , die mit einer großen geophysikalischen Anomalie zusammenfallen; bedeutendes Potenzial für ein umfangreiches proterozoisches Goldsystem, wie bei Handeni (~1,0 Mio. Unzen) und New Luika (~1,1 Mio. Unzen) zu beobachten Das erste Golden-Eagle-Treffen mit AngloGold Ashanti wurde abgeschlossen, um das 9,0 Mio. US-Dollar -Farm-in-Projekt 4 zu starten. Das anfängliche Arbeitsprogramm wird sich auf vorrangige Ziele entlang der Streichlänge der gebänderten Eisenformation (BIF) konzentrieren, welche die hochgradige Goldlagerstätte Winston beherbergt, die Bohrabschnitte von 16 m mit 55,23 g/t Au ab 116 m erbracht hat 5

-Farm-in-Projekt zu starten. Das anfängliche Arbeitsprogramm wird sich auf vorrangige Ziele entlang der Streichlänge der gebänderten Eisenformation (BIF) konzentrieren, welche die hochgradige Goldlagerstätte Winston beherbergt, die Bohrabschnitte von ab 116 m erbracht hat Das Interesse geht auf Treffen mit Investoren und großen Goldproduzenten auf der jüngsten Mining Indaba 2026-Konferenz in Kapstadt zurück

Tansanische Auslandsinvestitionen wurden kürzlich auf der Mining Indaba 2026 durch eine Delegation unter der Leitung des Ministers für Bodenschätze, Anthony Mavunde, präsentiert

Tansania baut seine Position als drittgrößter Goldproduzent Afrikas 6 weiter aus und ist nach wie vor wenig erkundet und äußerst vielversprechend für neue Goldfunde

weiter aus und ist nach wie vor wenig erkundet und äußerst vielversprechend für neue Goldfunde Der Goldpreis steigt über 5.000 US-Dollar/Unze, wobei die Aussichten bis zum Jahresende weiterhin günstig sind, da Goldman Sachs einen Goldpreis von 5.400 US-Dollar/Unze prognostiziert 7

Zunehmendes Interesse und strategische Unterstützung der US-Regierung für kritische Mineralien (Ni und Li) im gesamten Kibaran-Proterozoikum-Gürtel, in dem sich das Northern Frontier-Projekt befindet Nach der Bekanntgabe der „Golden Frontier“-Strategie des Unternehmens und der ersten Explorationsergebnisse1 konzentrierten sich die Arbeiten darauf, dieses Paket großen Goldproduzenten und Investoren vorzustellen, um das Interesse einzuschätzen und die Goldstrategie des Unternehmens zu steuern, während die Erschließung von Epanko und das vertikal integrierte Anodengeschäft des Unternehmens weiterhin im Mittelpunkt stehen. Große Goldproduzenten betrachten Tansania zunehmend als bevorzugten und stabilen Standort für die Goldexploration, wobei bestehende Betreiber ihre Präsenz ausweiten und auf Westafrika fokussierte Produzenten aufgrund der Instabilität in mehreren westafrikanischen Ländern nun stattdessen Möglichkeiten in Tansania evaluieren. In einer Zeit, in der verfügbare Konzessionsflächen in Tansania schwer zu finden sind, und angesichts des erheblichen Interesses großer Goldproduzenten an diesem Standort, wird der über 3.000 km² große „Golden Frontier“-Länderbestand von EcoGraf für diejenigen, die groß angelegte Explorationen durchführen möchten, äußerst attraktiv. Seit der Goldpreis die Marke von 5.000 US-Dollar pro Unze überschritten hat, sind die Prognosen weiterhin günstig; Goldman Sachs prognostiziert einen Goldpreis von 5.400 US-Dollar pro Unze zum Jahresende. EcoGraf prüft derzeit aktiv mehrere strategische Optionen für seine „Golden Frontier“-Vermögenswerte. Zu diesen Optionen gehören Partnerschaften mit großen Goldproduzenten, die Fortsetzung der unabhängigen Exploration oder eine Veräußerung zum optimalen Zeitpunkt, um den Wert für die Aktionäre zu maximieren. Während diese strategischen Wege geprüft werden, treibt das Unternehmen die Exploration unter Nutzung vorhandener Ressourcen voran, um die Dynamik aufrechtzuerhalten, ohne die Aufmerksamkeit von seinem Flaggschiff-Projekt Epanko (Graphit) und seinem vertikal integrierten Geschäft mit HF-freien Batterieanoden abzulenken, für welche das Unternehmen gerade seine aktualisierte bankfähige Machbarkeitsstudie mit einer Kapazität von 73.000 tpa8 sowie den Abschluss der unabhängigen Ingenieursprüfung (IER) bekannt gegeben hat. Das Epanko-Fremdfinanzierungsprogramm befindet sich unter der Leitung der KfW IPEX-Bank (KfW) in einem fortgeschrittenen Stadium. Die KfW arrangiert im Rahmen des UFK-Programms für Ungebundene Kreditgarantien der deutschen Bundesregierung vorrangige Fremdmittel in Höhe von bis zu 105 Mio. US-Dollar, um den Bau der Phase-1-Erschließung mit einer Kapazität von 73.000 tpa zu unterstützen, und zwar im Rahmen eines bestehenden Mandats mit dem Unternehmen. Die nächste Phase der Explorationsplanung hat am Prospektionsgebiet Hazina begonnen, wo eine etwa 3 km lange geochemische Anomalie und eine große geophysikalische Anomalie zusammenfallen, die sich durch eine Gesteinsprobenanalyse von 4,45 g/t Au und starke Anomalien im Flusssediment von bis zu 8.820 ppb Au1 auszeichnen. Diese Ergebnisse unterstreichen das erhebliche Potenzial für ein bedeutendes proterozoisches Goldsystem, wie es bei Handeni (~1,0 Mio. Unzen)2 und New Luika (~1,1 Mio. Unzen)3 zu beobachten ist. Parallel zur „Golden Frontier“-Strategie hat sich das Unternehmen gefreut, gemeinsam mit AngloGold Ashanti an der Auftaktbesprechung zur 9,0 Mio. US-Dollar-Farm-in-Vereinbarung für Golden Eagle4 teilzunehmen, deren Ausschuss sich aus Vertretern von AngloGold Ashanti und EcoGraf zusammensetzt. Das Kick-off-Meeting folgte auf das kürzliche Inkrafttreten der Farm-in-Vereinbarung nach Erteilung der Lizenzen4. Im Mittelpunkt der Gespräche standen das Budget, das vollständig von AngloGold Ashanti finanziert wird, sowie das Arbeitsprogramm für die Feldsaison 2026. Golden Eagle deckt die direkt interpretierte nordöstliche Fortsetzung des BIF ab, in dem sich die hochgradige Goldlagerstätte Winston befindet, die Bohrabschnitte von 16 m mit 55,23 g/t Gold ab 116 m5 erbracht hat. Die ersten Gespräche mit der Gemeinde haben inzwischen begonnen, die Explorationsaktivitäten sollen bald darauf folgen. EcoGraf freut sich auf die enge Zusammenarbeit mit AngloGold Ashanti bei der Fortsetzung der Exploration bei Golden Eagle. Neben seinem Goldpotenzial bietet Northern Frontier eine vielversprechende Chance für die Entdeckung von erstklassigen Nickelsulfid- und Lithium-Pegmatit-Lagerstätten innerhalb desselben Mineralgürtels. Das Projekt befindet sich im proterozoischen Kibaran-Gürtel, jenem weltweit bedeutenden metallogenen Korridor, in dem sich auch das Kabanga-Nickelsulfid-Projekt von Lifezone Metals und das Manono-Lithium-Projekt von KoBold Metals befinden. Northern Frontier weist Wiederholungen der granitischen Intrusionen auf, die für die Lithium-Pegmatit-Felder im benachbarten Ruanda verantwortlich sind, und in der Region findet zudem umfangreicher handwerklicher Zinn- und Wolframbergbau statt – beides anerkannte Indikatoren für lithiumhaltige Pegmatitsysteme. Innerhalb der 995 km² großen Konzessionsfläche von Northern Frontier wurden nun neun vorrangige Lithium-Ziele definiert. Das Projekt liegt etwa 100 km nördlich von Kabanga und weist innerhalb des proterozoischen Kibaran-Gürtels günstige geologische Eigenschaften auf, was sein starkes Potenzial für eine Nickelsulfid-Mineralisierung untermauert. Als Zeichen des wachsenden Interesses war das US-Außenministerium Gastgeber und unterstützte die Unterzeichnung von zwei wichtigen Vereinbarungen. Lifezone Metals schloss eine Exklusivitätsvereinbarung ab, um die Erschließung der bedeutenden Musongati-Nickellagerstätte in Burundi voranzutreiben9, während KoBold Metals eine Absichtserklärung mit der Regierung von Burundi unterzeichnete, um geologische Daten innerhalb des burundischen Teils des proterozoischen Kibaran-Gürtels zu digitalisieren9. Zusammen unterstreichen diese Vereinbarungen das wachsende Interesse an strategischen Batteriemetallen innerhalb des geologisch günstigen proterozoischen Kibaran-Gürtels. Die Golden-Frontier-Investorenpräsentation finden Sie unter folgendem Link: 34_EGR_ASX_Golden_Frontier-and-Investor-Presentation_9-April-2026.pdf Nachweise: Anm. 1: Siehe EcoGraf Limited ASX-Meldung vom 23. Januar 2026. Anm. 2: Siehe Mineralressourcenschätzung und Update für den NI43-101 Technischen Bericht für das Handeni-Gebiet (East Africa Metals) Anm. 3: Siehe www.minedocs.com/23/Shanta-Gold-PR-MR-212022.pdf Anm. 4: Siehe EcoGraf Limited ASX-Meldung vom 17. Dezember 2025. Anm. 5: Siehe Tanga Resources Limited Meldung vom 17. Juli 2017. Anm. 6: Siehe www.vanguardngr.com/2025/10/5-african-countries-that-export-the-most-gold Anm. 7: Siehe www.reuters.com/world/india/gold-set-worst-month-more-than-17-years-us-rate-cut-hopes-fade-2026-03-31/ Anm. 8: Siehe EcoGraf Limited ASX-Meldung vom 25. Februar 2026. Das Unternehmen bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die dem Produktionsziel zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Anm. 9: Siehe Lifezone Metals NYSE-Meldung vom 11. März 2026. Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Zukunftsgerichtete Aussagen Verschiedene Aussagen in dieser Ankündigung beziehen sich auf Absichten, zukünftige Handlungen und Ereignisse. Solche Aussagen werden im Allgemeinen als "zukunftsgerichtete Aussagen" klassifiziert und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass diese zukünftigen Handlungen, Ereignisse und Umstände wesentlich von dem abweichen, was hier präsentiert oder implizit dargestellt wird. Das Unternehmen gibt keine Zusicherungen, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten erwarteten Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erreicht werden. Erklärung der sachkundigen Person Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen von EcoGraf basieren auf den von David Drabble, einer sachkundigen Person, zusammengestellten Informationen und geben diese wahrheitsgetreu wieder. Drabble ist Mitarbeiter von EcoGraf Limited und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (Nr. 307348). Drabble verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der betreffenden Lagerstätte sowie auf die durchgeführten Aktivitäten, um als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for the Reporting of Exploration Results, Mineral Resources, and Ore Reserves (JORC-Code) zu gelten. David Drabble stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in diesen Bericht in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu. Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf die Explorationsergebnisse von EcoGraf für das Prospektionsgebiet Hazina beziehen, wurden erstmals am 20. Januar 2026 bekannt gegeben. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der vorherigen Marktmitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen. Über EcoGraf EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen, dazu gehören: • Epanko Graphitmine in Tansania; • Mechanische Formgebungsanlage in Tansania; • EcoGraf HFfree® Reinigungsanlagen in Standortnähe zu Elektroauto -, Batterie- und Batterieanodenherstellern; und • EcoGraf HFfree® Reinigungstechnologie zur Unterstützung des Batterieanoden-Recyclings. In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite-Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Darüber hinaus ist das Unternehmen dabei, seine mechanische Formgebungsanlage Ifakara in Tansania fertigzustellen, in der natürlicher Flockengraphit zu kugelförmigem Graphit (SPG) verarbeitet wird. Diese mechanische Mikronisierung und Sphäronisierung ist der erste Schritt bei der Umwandlung von hochwertigem Flockengraphitkonzentrat in batterietaugliches Anodenmaterial, das bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird. Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien . Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten. Dies ist eine Übersetzung der englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

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