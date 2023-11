EQS-News: GRENKE Corporate Governance mit Spitzenplatz im SDAX

EQS-News: GRENKE AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

GRENKE Corporate Governance mit Spitzenplatz im SDAX GRENKE belegt 3. Platz im SDAX der DVFA Scorecard

Ergebnis mit 78,07% deutlich gesteigert

DVFA Scorecard bewertet Corporate Governance Deutscher Aktiengesellschaften Baden-Baden, den 24. November 2023: Die GRENKE AG, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, hat in der diesjährigen von der Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA) ausgegebenen Scorecard mit einer Punktzahl von 78,07 % den dritten Platz im SDAX erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr verbesserte sich GRENKE damit deutlich um 3,94 Prozentpunkte (2022: 3. Platz SDAX, 74,13 %). Die DVFA Scorecard bewertet jährlich die Qualität der Corporate Governance der im DAX, MDAX und SDAX gelisteten Unternehmen. „Wir sind stolz darauf, auch 2023 wieder einen Spitzenplatz im SDAX für unsere Corporate Governance erzielt zu haben“, betont Dr. Sebastian Hirsch, Vorstandsvorsitzender der GRENKE AG. „Eine starke Corporate Governance bildet das Fundament für Vertrauen am Kapitalmarkt und hat für uns einen hohen Stellenwert. Unsere Platzierung und die deutliche Steigerung unserer Punktzahl unterstreichen dies eindrucksvoll.“ Die diesjährige DVFA Scorecard wurde am 23.11.2023 in Frankfurt vorgestellt. Die Bewertung umfasst 151 in Deutschland ansässige Unternehmen aus DAX, MDAX und SDAX. Die gesamten Ergebnisse der DVFA Scorecard finden Sie hier:

Über GRENKE Die GRENKE Gruppe (GRENKE) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kundinnen und Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt stehen dabei im Mittelpunkt. 1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (gemessen nach Vollzeitäquivalenten) in über 30 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE Aktie ist an der Frankfurter Börse gelistet (ISIN: DE000A161N30).

