grenke Aktie
WKN DE: A161N3 / ISIN: DE000A161N30
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13.08.2026 07:03:53
EQS-News: grenke steigert Konzernergebnis im ersten Halbjahr 2026
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EQS-News: grenke AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht
grenke steigert Konzernergebnis im ersten Halbjahr 2026
Baden-Baden, den 13. August 2026: Die grenke AG, Spezialist für Small-Ticket-Leasing, erreichte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 ein Konzernergebnis von 32,6 Mio. Euro (Q1-Q2 2025: 26,2 Mio. Euro), was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einer Steigerung um 24,8 % entspricht. Dieses Ergebniswachstum resultiert vor allem aus einem starken Anstieg der operativen Erträge um 11,0 % auf 352,6 Mio. Euro (Q1-Q2 2025: 317,8 Mio. Euro) bei einem gleichzeitig deutlich geringeren Kostenanstieg um 1,5 % auf 181,9 Mio. Euro (Q1-Q2 2025: 179,2 Mio. Euro). Entsprechend stieg das operative Ergebnis vor Schadensabwicklung und Risikovorsorge im ersten Halbjahr 2026 deutlich um 23,2 % auf 170,7 Mio. Euro (Q1-Q2 2025: 138,5 Mio. Euro). Auch die Cost-Income-Ratio (CIR), also das Verhältnis von Kosten zu Erträgen, verbesserte sich signifikant auf 51,6 % (Q1-Q2 2025: 56,4 %). Die Schadenquote lag mit 2,0 % im ersten Halbjahr aufgrund der unverändert von Unsicherheit geprägten Gesamtlage und hohen Insolvenzzahlen in unseren Märkten auf einem weiterhin erhöhten Niveau (Q1-Q2 2025: 1,7 %).
Dr. Sebastian Hirsch, Vorstandsvorsitzender der grenke AG: „Unsere Erträge wachsen schneller als unsere Kosten. Das ist kein Strohfeuer, sondern das Resultat disziplinierter Arbeit und fundamentaler Verbesserungen, die zunehmend Wirkung entfalten. Das gibt uns Handlungsspielraum unter schwierigen Rahmenbedingungen: Wir können die weiterhin hohe Risikobelastung kompensieren und gleichzeitig unser Neugeschäft mit Souveränität und Augenmaß steuern. Wir bleiben auf Kurs.“
Trotz einer herausfordernden Marktlage konnte grenke das Leasingneugeschäft mit einem Wachstum um 1,4 % auf 1.644,9 Mio. Euro ebenfalls steigern (Q1-Q2 2025: 1.622,0 Mio. Euro). Dabei betrug der Deckungsbeitrag 2 (DB2) – als Gradmesser für die Profitabilität – 260,8 Mio. Euro (Q1-Q2 2025: 280,7 Mio. Euro). Daraus ergab sich eine DB2-Marge von 15,9 %, welche unter dem Vorjahreswert (Q1-Q2 2025: 17,3 %) lag. Zurückzuführen ist der Rückgang der DB2-Marge im Wesentlichen auf den üblichen Zeitverzug zwischen Zinsenentwicklung und Konditionsgestaltung. So markiert das überdurchschnittliche DB2-Margenniveau im Vorjahreshalbjahr den Ausgangspunkt eines erheblichen Basiseffekts, da sich seither unsere Konditionen mit den rückläufigen Marktzinsen allmählich synchronisieren. Über das Zinsniveau hinaus reflektiert die DB2-Marge andere Komponenten wie die aktuell höher erwarteten Ausfälle und das weiter erhöhte Schadensniveau infolge der globalen Unsicherheit.
Wesentliche Kennzahlen im Überblick (in Mio. Euro)
Hinweis: Aus den jeweiligen Rundungen können sich Differenzen einzelner Werte gegenüber der tatsächlich in Euro erzielten Zahl ergeben.
Dr. Martin Paal, Finanzvorstand der grenke AG: „Im ersten Halbjahr 2026 konnten wir unsere Cost-Income-Ratio deutlich auf 51,6 % verbessern. Vor allem, weil unsere strikte Kostendisziplin sowie unsere Maßnahmen zur Steigerung der Prozesseffizienz Wirkung zeigen. Beides hat wesentlich zu unserer Ergebnissteigerung beigetragen. Ebenfalls positiv hervorzuheben sind unsere erfolgreichen Refinanzierungen, wie beispielsweise unsere erste Anleihe in Kanadischen Dollar, die eine stabile Basis für unser Neugeschäftsziel sind.“
Entwicklung des Leasingneugeschäfts auf solidem Niveau gehalten
Die volumenmäßig stärkste Region war Westeuropa (ohne DACH) mit einem Plus von 3,0 % auf 429,1 Mio. Euro (Q1-Q2 2025: 416,4 Mio. Euro) gefolgt von Südeuropa mit einem Zuwachs von 3,1 % auf 422,3 Mio. Euro (Q1-Q2 2025: 409,4 Mio. Euro). Danach folgte DACH mit einem Wachstum von 7,5 % auf 404,8 Mio. Euro (Q1-Q2 2025: 376,6 Mio. Euro). Die übrigen Regionen wuchsen im ersten Halbjahr um 3,3 % auf 115,5 Mio. Euro (Q1-Q2 2025: 111,8 Mio. Euro), wobei insbesondere die Zukunftsmärkte USA und Kanada deutliche Zuwächse erreichten. Nord-/Osteuropa verzeichnete mit 273,2 Mio. Euro einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Q1-Q2 2025: 307,8 Mio. Euro). Ursachen sind die im zweiten Halbjahr 2025 ausgelaufenen Subventionen für eBikes in Finnland und damit eine hohe Vergleichsbasis im Vorjahreszeitraum, bewusste Steuerungsmaßnahmen in Dänemark und Schweden sowie insgesamt zögerliche Investitionsentscheidungen aufgrund der geopolitischen Gesamtsituation. In Summe konnte die Entwicklung aus der Region Nord-/Osteuropa kompensiert werden, sodass das Leasingneugeschäft des grenke Konzerns insgesamt im ersten Halbjahr um 1,4 % auf 1.644,9 Mio. Euro wuchs (Q1-Q2 2025: 1.622,0 Mio. Euro).
Die größte Kategorie der Leasingobjekte war im ersten Halbjahr 2026 mit 27,2 % gemessen an der Anzahl abgeschlossener Verträge unverändert die Kategorie der IT-Geräte. Dazu zählen vor allem Laptops, EDV-Equipment und Software. Der Anteil des Direktkundengeschäfts am gesamten Leasingneugeschäft legte im ersten Halbjahr auf 18,5 % zu (Q1-Q2 2025: 17,4 %). Die Anzahl der Leasinganfragen lag im ersten Halbjahr mit rund 349 Tsd. leicht über dem Vorjahreswert (Q1-Q2 2025: rund 347 Tsd.). Im ersten Halbjahr wurden rund 165 Tsd. neue Leasingverträge abgeschlossen (Q1-Q2 2025: rund 164 Tsd.). Die Umwandlungsquote lag mit 47,4 % im geschäftstypischen Rahmen (Q1-Q2 2025: 47,4 %). Die durchschnittliche Ticketgröße betrug 9.948 Euro (Q1-Q2 2025: 9.864 Euro).
Operative Erträge wachsen deutlich – getragen von robustem Portfolio
Verbesserte Cost-Income-Ratio dank strikter Kostendisziplin und Effizienzgewinne
Weiterhin erhöhtes Insolvenzniveau und hohe Schadenquote
Deutliche Ergebnissteigerung durch verbesserte Profitabilität trotz hohem Schadensniveau
Erste Anleihe in kanadischen Dollar erfolgreich platziert
Leasingforderungen mit kontinuierlichem Wachstum, Eigenkapitalquote stabil
Prognose 2026 unverändert
Der Finanzbericht zum zweiten Quartal und dem ersten Halbjahr 2026 ist auf unserer Webseite im Bereich “Berichte & Präsentationen“ abrufbar.
Alle Termine für das Geschäftsjahr 2026 sind auf der Webseite unter „Unternehmenskalender“ abrufbar.
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Stefan Wichmann
Über grenke
13.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|grenke AG
|Neuer Markt 2
|76532 Baden-Baden
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)7221 50 07 8611
|Fax:
|+49 (0)7221 50 07-4218
|E-Mail:
|investor@grenke.de
|Internet:
|www.grenke.de
|ISIN:
|DE000A161N30
|WKN:
|A161N3
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900BHRYZ464GFD289
|EQS News ID:
|2381968
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2381968 13.08.2026 CET/CEST
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