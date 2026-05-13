grenke Aktie
WKN DE: A161N3 / ISIN: DE000A161N30
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13.05.2026 06:59:43
EQS-News: grenke steigert Konzernergebnis und Neugeschäft im ersten Quartal 2026
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EQS-News: grenke AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung
grenke steigert Konzernergebnis und Neugeschäft im ersten Quartal 2026
Baden-Baden, den 13. Mai 2026: Die grenke AG, Spezialist für Small-Ticket-Leasing, hat im ersten Quartal 2026 ein Konzernergebnis von 15,5 Mio. Euro erzielt (Q1 2025: 10,2 Mio. Euro). Dies resultiert vor allem aus einem starken Wachstum der operativen Erträge mit einem Plus von 10,2 % auf 170,8 Mio. Euro (Q1 2025: 155,0 Mio. Euro) sowie einem deutlich geringeren Kostenzuwachs um 2,2 % auf 89,9 Mio. Euro (Q1 2025: 88,0 Mio. Euro). Die Cost-Income-Ratio verbesserte sich entsprechend auf 52,6 % (Q1 2025: 56,8 %). Aufgrund der weiterhin angespannten makroökonomischen Gesamtlage und hohen Insolvenzzahlen lag die Schadenquote im ersten Quartal mit 1,9 % auf einem unverändert erhöhten Niveau (Q1 2025: 1,9 %).
Das Leasingneugeschäft im ersten Quartal 2026 stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 4,2 % auf 786,4 Mio. Euro (Q1 2025: 754,6 Mio. Euro). Die DB2-Marge lag mit 16,1 %, nach 15,7 % im vierten Quartal 2025, wieder über 16 % und damit im Rahmen der Erwartungen. Die DB2-Marge hat sich dabei im Vergleich zum Vorjahresquartal normalisiert, in welchem aufgrund positiver Zinseffekte eine überdurchschnittlich hohe DB2-Marge erzielt wurde (Q1 2025: 17,5 %). Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass seitdem höhere erwartete Ausfälle aufgrund aktueller globaler Krisen in der DB2-Marge eingepreist werden. Der resultierende Deckungsbeitrag 2 (DB2) – als Gradmesser für die Profitabilität – war mit 126,8 Mio. Euro erwartungsgemäß (Q1 2025: 132,1 Mio. Euro).
Dr. Sebastian Hirsch, Vorstandsvorsitzender der grenke AG: „Wir haben gezeigt, dass wir unser Geschäft auch in einem anspruchsvollen Umfeld profitabel und situativ steuern können. Wir sind auf Kurs für unsere Ziele im laufenden Geschäftsjahr.“
Dr. Martin Paal, Finanzvorstand der grenke AG: „Unserer Kostendisziplin trägt Früchte. Auf Basis der deutlich langsamer wachsenden Kosten konnten wir unsere Cost-Income-Ratio verbessern und unser operatives Ergebnis vor Schadensabwicklung und Risikovorsorge um mehr als 20 Prozent steigern.“
Wachstum im Leasingneugeschäft vor allem getrieben durch Kernmärkte Deutschland, Frankreich und Italien
Die volumenmäßig stärkste Region mit einem Zuwachs von 4,7 % auf 210,2 Mio. Euro (Q1 2025: 200,9 Mio. Euro) war Westeuropa (ohne DACH) gefolgt von Südeuropa mit einem Plus von 6,1 % auf 202,4 Mio. Euro (Q1 2025: 190,8 Mio. Euro). Danach folgte DACH mit einem Zuwachs von 11,0 % auf 185,5 Mio. Euro (Q1 2025: 167,2 Mio. Euro). Die übrigen Regionen erzielten ein Wachstum von 10,8 % auf 56,3 Mio. Euro (Q1 2025: 50,8 Mio. Euro). Lediglich die Region Nord-/Osteuropa verzeichnete einen Rückgang auf 132,0 Mio. Euro (Q1 2025: 145,0 Mio. Euro). Gründe waren auslaufende Subventionen für eBikes in Finnland im zweiten Halbjahr 2025 und damit eine hohe Vergleichsbasis im Vorjahresquartal, bewusste Steuerungsmaßnahmen in Dänemark und Schweden sowie generell zögerliche Investitionsentscheidungen auf Seiten der Kunden aufgrund der geopolitischen Gesamtsituation. Dabei konnte das solide Wachstum in den anderen Regionen die Effekte in Nord-/Osteuropa vollständig kompensieren, sodass das gesamte Leasingneugeschäft von grenke um 4,2 % auf 786,4 Mio. Euro gesteigert werden konnte (Q1 2025: 754,6 Mio. Euro).
Die größte Kategorie der Leasingobjekte war im ersten Quartal mit 29,4 % gemessen an der Anzahl abgeschlossener Verträge unverändert die Kategorie der IT-Geräte, dazu zählen vor allem Laptops, EDV-Equipment und Software. Der Anteil des Direktkundengeschäfts am gesamten Leasingneugeschäft legte im ersten Quartal auf 18,9 % zu (Q1 2025: 17,3 %). Die Anzahl der Leasinganfragen lag mit rund 175 Tsd. leicht über dem Vorjahreswert (Q1 2025: rund 172 Tsd.) und reflektiert die aktuelle makroökonomische Unsicherheit unserer Kunden. Im ersten Quartal wurden rund 79 Tsd. neue Leasingverträge abgeschlossen (Q1 2025: rund 76 Tsd.). Die Umwandlungsquote lag mit 45,1 % im geschäftstypischen Rahmen (Q1 2025: 44,4 %). Die durchschnittliche Ticketgröße betrug 9.984 Euro (Q1 2025: 9.886 Euro).
Operative Erträge mit deutlichen Zuwächsen bei gleichzeitig geringerem Kostenwachstum
Infolge des Wachstums des Zinsergebnisses sowie der Ergebnisse aus dem Neu- und Servicegeschäft konnten die operativen Erträge um 15,8 Mio. Euro auf 170,8 Mio. Euro gesteigert werden (Q1 2025: 155,0 Mio. Euro). Die operativen Kosten lagen zugleich nur um 1,9 Mio. Euro über dem Vorjahresquartal bei 89,9 Mio. Euro (Q1 2025: 88,0 Mio. Euro), wovon 54,0 Mio. Euro auf Personalkosten entfielen (Q1 2025: 51,9 Mio. Euro). Dies ist das Resultat operativ verbesserter Effizienz und Kostendisziplin, infolgedessen die Cost-Income-Ratio auf 52,6 % (Q1 2025: 56,8 %) sank und damit im Rahmen der Erwartungen für das Geschäftsjahr 2026 liegt. Die durchschnittliche Anzahl der im grenke Konzern Beschäftigten (gemessen in Vollzeitäquivalenten) wuchs planmäßig um 2,9 % auf 2.362 Beschäftigte (Q1 2025: 2.296).
Resultierend aus der positiven Ertragsentwicklung und dem gleichzeitig disziplinierten Kostenmanagement wuchs das operative Ergebnis vor Schadensabwicklung und Risikovorsorge im ersten Quartal 2026 deutlich um 20,8 % auf 80,9 Mio. Euro (Q1 2025: 67,0 Mio. Euro).
Aufgrund der anhaltend hohen Zahl von Ausfällen und Insolvenzen infolge der angespannten makroökonomischen Gesamtsituation, lag das Ergebnis aus Schadensabwicklung und Risikovorsorge im ersten Quartal mit -56,7 Mio. Euro auf einem weiterhin erhöhten Niveau (Q1 2025: -47,6 Mio. Euro). Die Schadenquote (Schadensabwicklung und Risikovorsorge im Verhältnis zum Vermietvolumen) belief sich im Verlauf ersten drei Monate stabil auf 1,9 % (Q1 2025: 1,9 %). Das operative Ergebnis wuchs deutlich auf 21,4 Mio. Euro (Q1 2025: 14,0 Mio. Euro).
Refinanzierungsgrundlage für Neugeschäftsambitionen gesichert
Leasingforderungen mit kontinuierlichem Wachstum, Eigenkapitalnutzung verbessert
Prognose 2026 unverändert
Hinweis: Aus den jeweiligen Rundungen können sich Differenzen einzelner Werte gegenüber der tatsächlich in Euro erzielten Zahl ergeben.
Die Quartalsmitteilung Q1 2026 ist auf unserer Webseite im Bereich “Berichte & Präsentationen“ abrufbar.
Alle Termine für das Geschäftsjahr 2026 sind auf der Webseite unter „Unternehmenskalender“ abrufbar.
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Stefan Wichmann
13.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|grenke AG
|Neuer Markt 2
|76532 Baden-Baden
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)7221 50 07 8611
|Fax:
|+49 (0)7221 50 07-4218
|E-Mail:
|investor@grenke.de
|Internet:
|www.grenke.de
|ISIN:
|DE000A161N30
|WKN:
|A161N3
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2326616
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2326616 13.05.2026 CET/CEST
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