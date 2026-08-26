BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
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26.08.2026 15:31:44
EQS-News: Ground-breaking ceremony for the BVB Health Centre
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EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
/ Key word(s): Miscellaneous
The next milestone for the major medical construction project in Dortmund-Brackel: following the transfer of the land in December 2025, the official ground-breaking ceremony marks the ‘BVB Health Centre’s’ definitive transition from the planning to the construction phase.
Contact:
Dr. Robin Steden
Inhouse Counsel / Investor Relations
26.08.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
|Rheinlanddamm 207-209
|44137 Dortmund
|Germany
|Phone:
|+ 49 (0) 231 – 9020-2745
|Fax:
|+ 49 (0) 231 – 9020-852746
|E-mail:
|aktie@bvb.de
|Internet:
|https://aktie.bvb.de/
|ISIN:
|DE0005493092
|WKN:
|549309
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900XO0YTOOKCLQB44
|EQS News ID:
|2389186
|End of News
|EQS News Service
|
2389186 26.08.2026 CET/CEST
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