EQS-News: Guter Jahresauftakt für Knorr-Bremse mit hoher Nachfrage und deutlich höherer Profitabilität

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Guter Jahresauftakt für Knorr-Bremse mit hoher Nachfrage und deutlich höherer Profitabilität



07.05.2026 / 07:00 CET/CEST

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Guter Jahresauftakt für Knorr-Bremse mit hoher Nachfrage und deutlich höherer Profitabilität Nachfrage im ersten Quartal 2026 weiterhin hoch: Auftragseingang bei 2,2 Mrd. EUR, Auftragsbestand mit 7,8 Mrd. EUR auf Rekordniveau

Umsatz bei 1,9 Mrd. EUR – organisches Umsatzwachstum über 2 %

Mit 13,5 % EBIT-Marge bester Jahresstart seit fünf Jahren – eine Verbesserung um 140 Basispunkte zum Vorjahr

Operatives EBIT um 11 % auf 261 Mio. EUR verbessert

Ausblick 2026 bestätigt

München, 7. Mai 2026 – Guter Jahresauftakt für die Knorr-Bremse AG: Für das erste Quartal 2026 hat der Weltmarkt- und Technologieführer für Bremssysteme und führende Anbieter weiterer innovativer Lösungen für die Bahn- und Nutzfahrzeugindustrie starke Ergebnisse präsentiert – ein klares Zeichen für die erfolgreiche Weiterentwicklung des Konzerns. Marc Llistosella, Vorstandsvorsitzender der Knorr-Bremse AG: „Wir sind mit starkem Rückenwind ins Jahr gestartet. Die Entwicklung unseres Unternehmens verläuft wie geplant sehr positiv: Die Rail-Division ist weiterhin unser Stabilitätsgarant. Gleichzeitig zeigt die Truck-Division eine bemerkenswerte Kostendisziplin mit entsprechender Performance-Steigerung. Ein Plus von fast 20 % beim operativen EBIT ist eine enorm starke Leistung unter den schwierigen Marktbedingungen. Effizienz zahlt sich ganz klar aus. Auch unsere BOOST-Maßnahmen treiben wir konsequent voran. Bei Knorr-Bremse setzen wir auf klare Prioritäten, starke operative Leistung und nachhaltige Wertsteigerung.“ Frank Weber, Finanzvorstand der Knorr-Bremse AG: „Das erste Quartal bestätigt erneut die Resilienz unseres Geschäfts: Wir haben in einem noch immer schwierigen Truck-Markt mit 13,5 % die beste operative EBIT-Marge in einem ersten Quartal seit fünf Jahren erreicht. Unsere exzellente Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) von 22 % unterstreicht, dass wir persistent in die richtigen Themen investieren. Zusammen mit unserer insgesamt äußerst soliden finanziellen Basis haben wir hervorragende Voraussetzungen geschaffen, um Knorr-Bremse auch zukünftig in anspruchsvollen Märkten erfolgreich weiterzuentwickeln.“ Das globale politische und wirtschaftliche Umfeld bleibt von Unsicherheit und Instabilität geprägt. Knorr-Bremse gelingt es, mit Disziplin und ausgeprägter Widerstandskraft die aktuellen Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Dies spiegelt sich in den guten Ergebnissen des ersten Quartals wider, das durch eine signifikante Verbesserung der Profitabilität überzeugt. Die Nachfrage ist weiterhin hoch: Der Auftragseingang lag auch im ersten Quartal 2026 mit 2.229 Mio. EUR im aktuell, speziell im Truck-Segment, unsicheren Marktumfeld auf hohem Niveau (Q1/25: 2.376 Mio. EUR). Der Auftragsbestand erhöhte sich zum Quartalsende auf 7.813 Mio. EUR (31.03.2025: 7.443 Mio. EUR), ein deutlicher Anstieg um 5,0 %. Der Konzernumsatz zeigte sich trotz deutlicher Währungseffekte im Vergleich zum Vorjahr mit 1.937 Mio. EUR weitgehend stabil (Q1/2025: 1.958 Mio. EUR) – organisch betrachtet entspricht dieses Ergebnis einem Umsatzanstieg um 2,1 %. Knorr-Bremse überzeugt im ersten Quartal vor allem mit einer sehr guten Profitabilität. Das operative EBIT verbesserte sich auf 261 Mio. EUR. Die operative EBIT-Marge stieg um 140 Basispunkte auf 13,5 % (Q1/2025: 12,1 %) und erreichte damit den höchsten Q1-Wert seit fünf Jahren. Der Free Cashflow lag bei 32 Mio. EUR (Q1/2025: 15 Mio. EUR). Höchste Profitabilität beider Divisionen im 1. Quartal seit fünf Jahren Rail-Division (RVS): Der Auftragseingang zeigte sich mit 1.263 Mio. EUR robust (Q1/2025: 1.312 Mio. EUR)

Der Auftragsbestand erreichte mit einem Anstieg um 7,3 % auf 5.933 Mio. EUR ein neues Allzeithoch (31.03.2025: 5.530 Mio. EUR), hauptsächlich beeinflusst von der guten Entwicklung in der Asien-Pazifik-Region und im amerikanischen Markt

Der Umsatz lag auch unter dem Einfluss von Währungseffekten bei 1.060 Mio. EUR (Q1/2025: 1.065 Mio. EUR), organisch entspricht dies einer Verbesserung von knapp 1 %

Das operative EBIT verbesserte sich gegenüber dem entsprechenden Vorjahreswert auf 175 Mio. EUR (Q1/2025: 166 Mio. EUR)

Die operative EBIT-Marge lag mit 16,5 % um 90 Basispunkte über dem Vorjahr (Q1/2025: 15,6 %) Truck-Division (CVS) Der Auftragseingang belief sich angesichts des Marktumfelds solide auf 964 Mio. EUR (Q1/2025: 1.065 Mio. EUR)

Der Auftragsbestand betrug zum 31.03.2026 1.882 Mio. EUR (31.03.2025: 1.914 Mio. EUR) und lag organisch um 0,7 % leicht über dem Vorjahreswert

Der Umsatz in Höhe von 878 Mio. EUR blieb ausschließlich währungsbedingt leicht hinter dem Vorjahresquartal zurück (Q1/2025: 894 Mio. EUR) und verzeichnete ein gutes organisches Wachstum von 3,6 %

Das operative EBIT verbesserte sich dank der konsequent umgesetzten BOOST- und Effizienzmaßnahmen signifikant um 19,2 % auf 101 Mio. EUR (Q1/2025: 85 Mio. EUR)

Die operative EBIT-Marge erhöhte sich entsprechend stark auf 11,5 %, ein signifikantes Plus von 200 Basispunkten (Q1/2025: 9,5 %) Ausblick Knorr-Bremse bestätigt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026. Das Unternehmen geht generell davon aus, dass die geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weitgehend stabil bleiben. Unter der Annahme, dass sich die Krise im Nahen Osten nicht verschärft oder länger anhält, unter anderem im Hinblick auf Lieferkettenunterbrechungen, erwartet Knorr-Bremse für das laufende Jahr einen Umsatz zwischen 8.000 Mio. EUR und 8.300 Mio. EUR, eine operative EBIT-Marge von rund 14 % sowie einen Free Cashflow zwischen 750 Mio. EUR und 850 Mio. EUR. Diese Zahlen basieren auf der Annahme, dass die Wechselkurse weitestgehend stabil auf dem Stand von Februar 2026 bleiben. Der vollständige Quartalsbericht steht auf der Website www.knorr-bremse.com zur Verfügung. Erläuterungen und Überleitungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2025 der Knorr-Bremse AG (abrufbar unter Investor Relations/Geschäftsbericht). Konzern-Kennzahlen der Knorr-Bremse Gruppe: Januar bis März 2026 2025 ? Mio. EUR Mio. EUR Auftragseingang 2.228,6 2.375,9 -6,2 % Auftragsbestand (31.03.) 7.813,1 7.442,5 +5,0 % Umsatz 1.937,4 1.958,1 -1,1 % EBIT 245,0 204,2 +20,0 % EBIT-Marge 12,6 % 10,4 % +220 bp Operatives EBIT 260,8 236,0 +10,5 % Operative EBIT-Marge 13,5 % 12,1 % +140 bp Free Cashflow 31,6 14,8 +112,7 % Investitionen

(vor IFRS 16 & Akquisitionen) 61,6 52,8 +16,7 % F&E in % des Umsatzes 7,0 % 7,1 % -10 bp Ergebnis je Aktie (in EUR) 0,95 0,84 +13,1 % Divisions-Kennzahlen der Knorr-Bremse Gruppe: Januar bis März 2026 2025 ? Mio. EUR Mio. EUR Division RVS Auftragseingang 1.263,0 1.311,7 -3,7 % Auftragsbestand (31.03.) 5.932,6 5.530,1 +7,3 % Umsatz 1.060,3 1.065,1 -0,4 % EBIT 161,9 147,9 +9,5 % EBIT-Marge 15,3 % 13,9 % +140 bp Operatives EBIT 175,3 165,7 +5,8 % Operative EBIT-Marge 16,5 % 15,6 % +90 bp Division CVS Auftragseingang 964,3 1.064,6 -9,4 % Auftragsbestand (31.03.) 1.882,2 1.914,3 -1,7 % Umsatz 877,9 893,7 -1,8 % EBIT 98,5 70,8 +39,2 % EBIT-Marge 11,2 % 7,9 % +330 bp Operatives EBIT 101,0 84,7 +19,2 % Operative EBIT-Marge 11,5 % 9,5 % +200 bp Medienkontakt: Claudia Züchner | Pressesprecherin Finanzkommunikation | Knorr-Bremse AG T +49 89 3547 2582; E claudia.zuechner@knorr-bremse.com Kontakt Investor Relations: Andreas Spitzauer | Leiter Investor Relations | Knorr-Bremse AG T +49 89 3547 0593; E andreas.spitzauer@knorr-bremse.com Über Knorr-Bremse Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, Tickersymbol: KBX) ist Weltmarkt- und Technologieführer für Bremssysteme und führender Anbieter weiterer innovativer Lösungen für die Bahn- und Nutzfahrzeugindustrie. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen in der ganzen Welt. Rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 100 Standorten in 30 Ländern entwickeln und produzieren innovative Lösungen und Services, die höchste technologische Standards erfüllen. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen Umsatz von rund 7,8 Mrd. EUR. Seit über 120 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität. Haftungsausschluss Diese Veröffentlichung wurde von der Knorr-Bremse AG selbstständig erstellt und kann zukunftsgerichtete Aussagen zu wichtigen Themen wie Strategie, zukünftigen finanziellen Ergebnissen, Ereignissen, Marktpositionen und Produktentwicklungen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind - wie jedes unternehmerische Handeln in einem globalen Umfeld - stets mit Unsicherheit verbunden. Sie unterliegen einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die in Veröffentlichungen von Knorr-Bremse AG beschrieben werden, sich aber nicht auf diese beschränken. Sollten sich eine(s) oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder andere Faktoren realisieren oder sollte sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen von Knorr-Bremse AG wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die als zukunftsgerichtete Aussagen formuliert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie „erwarten“, „wollen“, „ausgehen“, „rechnen mit“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „anstreben“, „einschätzen“, „werden“ und „vorhersagen“ oder an ähnlichen Begriffen. Knorr-Bremse AG übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen ständig zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Diese Veröffentlichung kann – in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte – ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können, enthalten. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Knorr-Bremse sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Die Ermittlung der alternativen Leistungskennzahlen kann auch bei gleicher oder ähnlicher Bezeichnung von Unternehmen zu Unternehmen abweichen.

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