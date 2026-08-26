H&R Aktie
WKN DE: A2E4T7 / ISIN: DE000A2E4T77
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26.08.2026 13:38:23
EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA seit heute im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert
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EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
Pressemitteilung
H&R GmbH & Co. KGaA seit heute im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert
Salzbergen, 26. August 2026. Die Geschäftsführung der H&R KGaA (ISIN DE000A2E4T77) hat, wie bereits vor einigen Wochen angekündigt, Anträge auf Widerruf der Börsennotierungen im regulierten Markt an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg gestellt und zugleich die Einbeziehung der H&R-Aktien in das Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse beantragt.
Die ersten Schritte sind nun vollzogen: Die Aktien sind seit dem 26. August 2026 im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Notierungen an den regulierten Märkten der Börsen Düsseldorf und Hamburg werden voraussichtlich jeweils spätestens zum Ablauf des Jahres 2026 entfallen.
Kontakt:
Die H&R GmbH & Co. KGaA:
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen:
26.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|H&R GmbH & Co. KGaA
|Neuenkirchener Str. 8
|48499 Salzbergen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 43 218 321
|Fax:
|+49 (0)40 43 218 390
|E-Mail:
|investor.relations@hur.com
|Internet:
|www.hur.com
|ISIN:
|DE000A2E4T77
|WKN:
|A2E4T7
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900NCRGGS5E0MGL93
|EQS News ID:
|2389016
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2389016 26.08.2026 CET/CEST
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