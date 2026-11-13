EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Zwischenmitteilung Q3/2026 und bestätigt vorläufige Zahlen

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H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Zwischenmitteilung Q3/2026 und bestätigt vorläufige Zahlen



13.11.2026 / 09:25 CET/CEST

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Pressemitteilung

H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Zwischenmitteilung Q3/2026 und bestätigt vorläufige Zahlen

Neunmonatsumsatz und Ergebnis übertreffen Vorjahresvergleichswerte

Gesamtjahreserwartung auf bis zu EUR 160,0 Mio. EBITDA angehoben

Salzbergen, 13. November 2026. Die H&R KGaA (ISIN DE000A2E4T77) hat heute ihre Zwischenmitteilung für das Q3/2026 veröffentlicht und bestätigt damit die bereits gemeldeten vorläufigen Umsatz- und Ergebniskennzahlen für den Neunmonatszeitraum des laufenden Geschäftsjahres. Zugleich wurde die Guidance für das zu erwartende operative Ergebnis (EBITDA) noch einmal nach oben präzisiert. Das vollständige Dokument inklusive Beschreibung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage sowie der Tabellen zum Zwischenabschluss steht im Bereich „Publikationen“ auf www.hur.com zum Download bereit.

Kontakt:

H&R GmbH & Co. KGaA, Leiter Investor Relations / Kommunikation, Ties Kaiser

Neuenkirchener Straße 8, 48499 Salzbergen

Tel.: +49 40 43218-321, Fax: +49 40 43218-390

Mail: ties.kaiser@hur.com

www.hur.com

Die H&R GmbH & Co. KGaA:

Die im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notierte H&R KGaA (ISIN DE000A2E4T77) ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Basis fossiler, biologischer, synthetischer und recycelter Kohlenwasserstoffe und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen der Geschäftsführung sowie den ihr derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.