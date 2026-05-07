EQS-News: H1 25/26: Herausforderndes Umfeld und deutliche Veränderungen im IT-Markt // Anpassung der Prognose // Programm zur Steigerung der Wettbewerbsstärke

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H1 25/26: Herausforderndes Umfeld und deutliche Veränderungen im IT-Markt // Anpassung der Prognose // Programm zur Steigerung der Wettbewerbsstärke



07.05.2026 / 23:23 CET/CEST

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H1 25/26: Herausforderndes Umfeld und deutliche Veränderungen im IT-Markt // Anpassung der Prognose // Programm zur Steigerung der Wettbewerbsstärke

Umsatz mit 250,4 Mio. EUR (H1 24/25: 257,6 Mio. EUR) um 3% unter Vorjahr; Cloud & Services Wachstum bei 3%; Software und Support Umsätze fallen um 8%

Anteil wiederkehrender Erlöse steigt auf 53% (H1 24/25: 52%)

EBIT-Marge vor M&A-Effekten (non-IFRS) fällt auf 2,8% (H1 24/25: 5,4%); EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) fällt auf 6,9 Mio. EUR (H1 24/25: 14,0 Mio. EUR)

Adjusted EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) liegt bei 9,4 Mio. EUR

Thomas Herbst wird COO

All for One beschließt mit »Precision« ein Programm zur Steigerung der Wettbewerbsstärke; Kosteneinsparung jährlich bis zu 20 Mio. EUR

Anpassung der Prognose 25/26

Filderstadt, 7. Mai 2026 – Die All for One Group SE, führender internationaler IT-, Consulting- und Service-Provider mit Fokus auf Lösungen und Leistungen rund um SAP, erzielte im 6-Monatszeitraum 25/26 auf Basis vorläufiger ungeprüfter Zahlen Umsatzerlöse in Höhe von 250,4 Mio. EUR (H1 24/25: 257,6 Mio. EUR) und lag damit 3% unter dem Vorjahreswert. Die Nachfrage nach IT-Dienstleistungen bleibt robust, jedoch verschieben Kunden – insbesondere im deutschsprachigen Raum – vor dem Hintergrund anhaltend hoher wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten ihre Investitionsentscheidungen. Diese Zurückhaltung wurde zuletzt durch die Eskalation des Krieges im Iran zusätzlich verstärkt; ein Nachholeffekt im laufenden Geschäftsjahr ist nicht mehr absehbar.

Der Umsatz im 2. Quartal 25/26 stieg infolge der Erstkonsolidierung der »apsolut Group« ab März 2026 um 1% auf 124,6 Mio. EUR (Q2 24/25: 123,3 Mio. EUR). Bereinigt um diesen Effekt wäre der Umsatz um 2% zurückgegangen. Das EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) ist auf 0,3 Mio. EUR (Q2 24/25: 3,0 Mio. EUR) zurückgegangen.

Im 1. Halbjahr 25/26 führten die externen Faktoren zu geringeren Umsätzen im Consulting (minus 3%) und zu deutlich rückläufigen Software und Support Umsätzen (minus 8%). Die wiederkehrenden Erlöse lagen mit 133,2 Mio. EUR knapp unter dem Vorjahresniveau und machen 53% (52% im Vergleichszeitraum) vom Gesamtumsatz aus. Bei den Cloud & Services Erlösen setzte sich der anhaltende Trend in Richtung Cloud mit plus 3% auf 75,7 Mio. EUR fort. Beeinflusst durch die Verschiebung von IT-Projekten und die geringeren Erlöse aus Lizenzen und Provisionen hat sich das EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) im 6-Monatszeitraum 25/26 auf 6,9 Mio. EUR (H1 24/25: 14,0 Mio. EUR) halbiert. Dies entspricht einer EBIT-Marge vor M&A-Effekten (non-IFRS) von 2,8% (5,4% im Vergleichszeitraum).

Um die operative Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr besser vergleichbar darzustellen, berichtet die Gesellschaft ergänzend ein adjusted EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS), bei dem wesentliche Kosten mit Einmalcharakter herausgerechnet werden. Das adjusted EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) im 6-Monatszeitraum 25/26 liegt bei 9,4 Mio. EUR.

Im 1. Halbjahr 25/26 sank der Umsatz im Segment »Deutschland« um 4% auf 200,3 Mio. EUR (H1 24/25: 208,6 Mio. EUR), vor allem aufgrund geringerer Consulting-Auslastung. Das Segmentergebnis lag bei 10,7 Mio. EUR (Marge 5,3%). In »Übriges Europa« stiegen die Umsätze leicht auf 61,6 Mio. EUR (H1 24/25: 60,4 Mio. EUR); das Segmentergebnis fiel auf 2,1 Mio. EUR (Marge 3,5%). Das Segment »Übrige Welt« bleibt volumenbedingt klein, entwickelt sich aber kontinuierlich profitabel. Der Umsatz stieg hier durch die Konsolidierung der »apsolut Group« ab März 2026 auf 7,0 Mio. EUR (H1 24/25: 5,9 Mio. EUR), bei 0,6 Mio. EUR Segmentergebnis (Marge 8,6%).

Die Eigenkapitalquote zum 31. März 2026 lag bei 25% (30. Sep 2025: 33%). Die Anzahl der Mitarbeiter stieg durch die »apsolut Group« auf 3.073 zum 31. März 2026 (31. Mrz 2025: 2.723).

Erfolgreiche M&A-Strategie und Integration – Thomas Herbst wird COO

Die All for One Group hat zu Jahresbeginn 2026 ihre M&A-Strategie erfolgreich umgesetzt und durch die Übernahme der internationalen »apsolut Group« sowie einer Minderheitsbeteiligung am österreichischen Cybersecurity -Anbieter BrightFlare FlexCo ihre internationale Präsenz und ihr Portfolio im Bereich SAP Procurement und Cybersicherheit maßgeblich erweitert. Damit gehört All for One weltweit zu den wenigen Anbietern, die das komplette SAP-Business-Suite-Portfolio ganzheitlich abdecken.

In Folge der Akquisition der »apsolut Group« und deren erfolgreich laufender Integration erweitert die All for One Group ihr Top-Management. Mit Wirkung zum 1. Juli 2026 wird Thomas Herbst neuer Chief Operating Officer und verantwortet in dieser Position zukünftig das gesamte Beratungsgeschäft der Gruppe. »Mit Thomas Herbst besetzen wir die wichtige Rolle des Chief Operating Officers ideal. Thomas ist ein erfahrener Manager und Profi im internationalen Consulting- und Großkunden Business – beides ist für uns von strategischer Bedeutung. Die Erweiterung des Group Executive Managements um Thomas ist ein starkes Signal – in Richtung Markt, SAP und unserer Mannschaft«, so All for One CEO Michael Zitz.

Geopolitische Lage und Veränderungen im IT-Markt

Äußere Faktoren, wie das geopolitisch bedingte schwache Wirtschaftswachstum im deutschsprachigen Raum und die zunehmenden Spannungen rund um Iran, belasten die Entwicklung der All for One. Gleichzeitig erzwingen strukturelle Marktveränderungen eine schnelle Adaptierung von IT-Dienstleistern.

All for One sieht den IT-Dienstleistungsmarkt an einem Wendepunkt: Mit Agentic AI verschiebt sich die Wertschöpfung deutlich weg von reiner Implementierung hin zu integrierten Daten- und Prozessarchitekturen sowie einem souveränen, governance-gestützten Betrieb. Wo autonome Systeme Aufgaben direkt in End-to-End-Prozessen übernehmen, steigen die Anforderungen an konsistente Daten, klare Berechtigungen, stabile Schnittstellen und revisionssichere Prozesse – das ERP bleibt dabei das stabile Fundament.

Wie erwartet geht die SAP die nächsten großen Schritte in Richtung autonomer Unternehmenssteuerung: Joule als zentraler KI-Assistent, eine konsequente Erweiterung der Business Suite für fachbereichsübergreifende Prozessausführung, Industrie-KI-Apps mit integriertem Prozess- und Regulatorikwissen sowie eine KI-Plattform für Daten, Kontext und Governance. Besonders relevant für Mittelstand und große Bestandskunden: KI-Szenarien sollen perspektivisch auch für ausgewählte ECC- und On-Premise-Umgebungen zugänglich werden und damit einen pragmatischen Weg eröffnen, KI-Mehrwert früher zu realisieren und die Transformationen in die Cloud erfolgreich zu gestalten.

Für All for One ergeben sich daraus neue Wachstumschancen entlang eines konsequenten »Build-Deploy-Run-Ansatzes« mit erweiterten KI-Beratungs- und Transformationsangeboten, mit eigenentwickelten KI-Agenten und Produkten, dem Ausbau von Managed und KI-Governance Services sowie Cybersecurity-Angeboten. Unternehmen bewerten Software und Services dabei zunehmend nach messbarem Geschäftsnutzen – Erfolgskennzahlen wie Automatisierungsgrad, Durchlaufzeiten, Fehlerquoten und die Qualität autonomer Entscheidungen rücken in den Mittelpunkt. All for One adressiert diesen Wandel mit Clean-Core-Strategien, offenen und modellagnostischen Architekturen und skalierbaren Service-Paketen, um Kunden schnell zu nachweisbaren Ergebnissen zu führen. Dies soll gleichzeitig wiederkehrende Umsätze und Profitabilität nachhaltig steigern. All for One sieht weiterhin großes Potential bei der Migration von Neu- und Bestandskunden auf S/4HANA und in der Implementierung von SAP Cloud Anwendungen.

Gleichzeitig steigert All for One die interne Prozesseffizienz durch den breiten Einsatz von KI bspw. mit dem eigenen All41-GPT, fachbereichsspezifischen KI-Anwendungen und -Agenten. Ergänzend führen KI-gestützte Support-Prozesse und KI-Softwareentwicklung zu weiteren signifikanten Produktivitätssteigerungen.

Die IT-Branche richtet ihr Kerngeschäft zunehmend auf KI aus; allen voran die SAP, die sich als »AI-Company« positioniert. Das verändert die Umsatzströme der All for One ebenso wie Anforderungen an Qualifikationen und Kapazitäten. Umfangreiche Prozess-, Cloud- und KI-Fähigkeiten für die Bewertung und Implementierung von Hersteller-Innovationen, der schnelle Aufbau skalierbarer Cloud Services sowie die Entwicklung von KI-Branchenanwendungen und kundenspezifischen Use Cases werden jetzt zu maßgeblichen Erfolgsfaktoren von All for One in einem zunehmend internationalen Umfeld.

Programm zur Steigerung der Wettbewerbsstärke

Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand mit »Precision« ein Programm zur Steigerung der Wettbewerbsstärke beschlossen. Ziel ist es dabei, den KI- und Cloud-Umbau schneller, profitabler sowie bedarfs- und branchenorientiert voranzutreiben.

Das Programm beinhaltet die Neuausrichtung des Delivery-Modells und der Go-to-Market-Strategie, Synergien in den Management-Strukturen, den konsequenten Abbau von Personal- und Sachkosten sowie die beschleunigte Integration der »apsolut Group« als Grundlage für eine vollumfängliche End-to-End-Beratung und weitere Internationalisierung. Hierfür ist u.a. ein Abfindungsprogramm vorgesehen, das kurzfristig umgesetzt wird. Zusätzlich erfolgt der Ausbau eines skalierbaren Delivery-Setups mit stärkerem Near- und Offshore-Einsatz, der Umbau zu einer globalen Sales-Organisation und es werden verstärkt Investitionen in KI-Ressourcen und -Entwicklung getätigt.

Im Zuge dieser geplanten Gesamtmaßnahmen rechnet die Gesellschaft im Geschäftsjahr 25/26 mit einmaligen Aufwendungen in Höhe von voraussichtlich bis zu 20 Mio. EUR.

»Um unseren »One Plan 2030« konsequent umzusetzen, stellen wir jetzt auf Basis unseres Operating Models unsere Prozesse und Strukturen zukunftsweisend und effizienter auf – mit dem Anspruch, der weltweit führende SAP-Partner für mittelständisch geprägte Unternehmen in unseren Kernindustrien und Zielmärkten zu werden«, erläutert Michael Zitz.

Anpassung der Prognose 25/26

Vor diesem Hintergrund passt All for One die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 25/26 auf Basis der derzeit verfügbaren Informationen an. Nachdem die Jahresziele in der Zwischenmitteilung zum 1. Quartal 25/26 trotz sich eintrübender Rahmenbedingungen noch bestätigt wurden, blieb das 2. Quartal 25/26 (Januar bis März 2026), inklusive der »apsolut Group« ab März 2026, hinter den Erwartungen zurück. Für das Geschäftsjahr 25/26 erwartet die Gesellschaft nun inklusive der »apsolut Group« ab März einen Konzernumsatz in einer Bandbreite von 500 bis 530 Mio. EUR (zuvor exklusive »apsolut Group«: 500 bis 530 Mio. EUR). Einschließlich der Einmalaufwendungen wird ein EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) von 0 EUR mit einer Schwankungsbreite von 5 Mio. EUR erwartet (zuvor: 27,5 bis 34,5 Mio. EUR).

Bei gleichbleibenden Marktbedingungen wird das Programm »Precision« bereits ab Herbst 2026 einen positiven Effekt von jährlich bis zu 20 Mio. EUR auf das EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) haben.

Über die All for One Group SE

Die All for One Group ist ein internationaler IT-, Consulting- und Service-Provider mit starkem SAP-Fokus. Mit dem klaren Anspruch, Technologie in konkreten Business Nutzen zu wandeln, begleitet und unterstützt das branchenspezialisierte Unternehmen seine mehr als 4.500 mittelständisch geprägten Kunden – darunter viele Familienunternehmen – auf ihrem Weg in die Cloud. Sowohl bei der Conversion auf SAP S/4HANA als auch im SAP-Cloud-Business ist die All for One Group der führende SAP-Partner in Mittel- und Osteuropa.

Im Geschäftsjahr 24/25 erzielte die All for One Group einen Umsatz in Höhe von 504 Mio. EUR. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Filderstadt bei Stuttgart notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

www.all-for-one.com/ir

Kontakt:All for One Group SE, Nicole Besemer, Senior Director Investor Relations & Treasury, Tel. 0049 (0)711 78807-28, E-Mail nicole.besemer@all-for-one.com