04.02.2026 08:00:04

EQS-News: H2APEX treibt mit PMC-Vertrag Projektentwicklung im Großprojekt WAL „Wasserstoff aus Lubmin“ weiter voran

EQS-News: H2APEX Group SCA / Schlagwort(e): Sonstiges
H2APEX treibt mit PMC-Vertrag Projektentwicklung im Großprojekt WAL „Wasserstoff aus Lubmin“ weiter voran

04.02.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

H2APEX treibt mit PMC-Vertrag Projektentwicklung im Großprojekt WAL „Wasserstoff aus Lubmin“ weiter voran

  • IPCEI gefördertes Projekt WAL wird weiterhin durch H2APEX entwickelt und erzeugt damit planbare Serviceerlöse für das Geschäftsjahr 2026
  • Das 100 MW Projekt WAL – Wasserstoff aus Lubmin gilt als strategisch wichtiges IPCEI-Vorhaben in Europa und bildet einen zentralen Baustein für den skalierbaren Markthochlauf grünen Wasserstoffs in Deutschland

Laage, 4. Februar 2026 – Die H2APEX Energy GmbH führt die Projektentwicklung für das europäische Wasserstoff-Großprojekt „WAL – Wasserstoff aus Lubmin“ im Rahmen eines PMC-Vertrages fort. H2APEX stärkt damit die eigene Planungssicherheit für das laufende Geschäftsjahr 2026.

GHS2, Projektgesellschaft für das europäische Wasserstoff-Großprojekt „WAL – Wasserstoff aus Lubmin, bündelt die projektrelevanten Vermögenswerte und fungiert als zentrale Governance-Instanz für die Umsetzung des WAL-Projekts. Die im vergangenen Jahr erfolgreich abgeschlossene Eigentümerpartnerschaft zwischen H2APEX und CIP bildet die Basis für diese Struktur und schafft klare Verantwortlichkeiten hinsichtlich Asset Ownership, Projektführung und Kapitalallokation. Die Beauftragung des PMC-Pakets folgt auf die positive Bewertung der bisherigen Projektschritte und dient dazu, die Realisierung des 100-MW-IPCEI-Projekts weiter zu beschleunigen und die Transparenz hinsichtlich der Zeitplanung, Kostenkontrolle und operativer Steuerung zu erhöhen.

„Wir freuen uns im Rahmen des PMC-Pakets mit der GHS2 einen weiteren Beleg für die strategische Fokussierung auf die Entwicklung von Wasserstoffprojekten gegenüber unseren Stakeholdern und Investoren unterstreichen zu können. Er bestätigt die operative Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens und stärkt unsere Position im weiteren Ausbau des WAL-Projekts“, sagt Peter Rößner, Geschäftsführer der H2APEX Energy GmbH.

 

Über H2APEX

Der operative Kern von H2APEX wurde im Jahr 2000 in Mecklenburg-Vorpommern gegründet und hat sich seit dem Jahr 2012 vollständig auf saubere Wasserstoffproduktion, -speicherung und -distribution fokussiert. Damit ist das Unternehmen einer der Pioniere in diesem Bereich. Das Ziel von H2APEX ist es, ein international etablierter Entwickler und Betreiber von Wasserstoffanlagen zu werden. In ihrem Kerngeschäft entwickelt, errichtet und veräußert oder betreibt H2APEX grüne Wasserstoffanlagen mit einer Elektrolysekapazität bis zu 2 GW. Diese dienen zur Dekarbonisierung industrieller Wertschöpfungsketten und der Erzeugung von grünem Wasserstoff. Zum Einsatz kommen sie zum Beispiel in der Stahl-, Chemie- und Zementindustrie sowie anderen energieintensiven Industrien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anlagen für Infrastruktur und Logistik, insbesondere für den industriellen Einsatz in Lagern, Häfen und Produktionsstätten.

 


Kontakt: 

H2APEX         
Investor Relations       
Henriette Siegel        
Telefon: +49 381 799902-320      
E-Mail: investor.relations@h2apex.com     
Timmermannsstrat 2a            
18055 Rostock         
www.h2apex.com       

 

IR.on AG
Investor Relations                                                     
Frederic Hilke, Niklas Wagner
Telefon:  +49 221 9140 973
Mittelstr. 12-14                                                           
50672 Köln
E-Mail: h2apex@ir-on.com 
www.ir-on.com

 

 


04.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: H2APEX Group SCA
19, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Luxemburg
Telefon: +352 2838 4720
Fax: +352 2838 4729
E-Mail: info@h2apex.com
Internet: www.h2apex.com
ISIN: LU0472835155
WKN: A0YF5P
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2270858

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2270858  04.02.2026 CET/CEST

