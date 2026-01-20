EQS-News: Haier Smart Home: Bekanntmachung nach Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission

EQS-News: Haier Smart Home Co.,Ltd. / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Haier Smart Home: Bekanntmachung nach Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission

Qingdao / Shanghai / Hong Kong / Frankfurt, 20. Januar 2026 – Haier Smart Home Co., Ltd. („Haier Smart Home“ oder „die Gesellschaft“, D-share 690D.DE, A-share 600690.SH, H-share 06690.HK), hat heute beschlossen, von der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 28. Mai 2025 Gebrauch zu machen, um Aktien zurückzukaufen und ein Aktienrückkaufprogramm für ihre D-Aktien mit einem maximalen Volumen von bis zu EUR 2.000.000 (ohne Nebenkosten des Erwerbs) („Aktienrückkaufprogramm“) aufzulegen. Die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms zu erwerbenden D-Aktien werden eingezogen, wodurch sich das Kapital der Gesellschaft reduziert. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass eine solche Kapitalherabsetzung sich positiv auf ihre Kapitalstruktur auswirken würde.

Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms sollen maximal 1.000.000 D-Aktien der Gesellschaft (ISIN: CNE1000031C1) erworben werden, was etwa 0,369 % des aktuellen D-Aktienkapitals der Gesellschaft entspricht.

Das Aktienrückkaufprogramm wird über das XETRA®- Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse und über ausgewählte multilaterale Handelssysteme innerhalb der Europäischen Union durchgeführt. Das Aktienrückkaufprogramm beginnt am oder um den 21. Januar 2026 und wird bis zum 13. Februar 2026 durchgeführt.

Das Aktienrückkaufprogramm erfolgt vorbehaltlich der Marktbedingungen und unter Einhaltung der geltenden Vorschriften und Bestimmungen, einschließlich der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch und der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 (die „Delegierte Verordnung“).

Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms dürfen gemäß Art. 3 Abs. 2 der Delegierten Verordnung Aktien nicht zu einem Preis gekauft werden, der höher ist als der höhere der beiden folgenden Preise: der Preis des letzten unabhängig ausgeführten Handelsgeschäfts und das höchste aktuelle unabhängige Kaufgebot an dem Handelsplatz, an dem der Kauf getätigt wird. Gemäß der von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 28. Mai 2025 erteilten Ermächtigung darf der pro Aktie gezahlte Preis nicht mehr als 5 % über oder unter dem Preis liegen, der durch die Eröffnungsauktion im Xetra-Handel am jeweiligen Handelstag festgestellt wird.

Der Aktienrückkauf wird im Namen und auf Rechnung der Gesellschaft von einem Finanzinstitut innerhalb des oben genannten Zeitraums in Übereinstimmung mit den geltenden einschlägigen Regeln und Vorschriften durchgeführt. Das Finanzinstitut trifft Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien gemäß Art. 4 Abs. 2 Buchstabe b) der Delegierten Verordnung unabhängig von und ohne Einflussnahme durch die Gesellschaft. Zur Vermeidung von Zweifeln wird darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft keinen Einfluss auf die Entscheidungen des Finanzinstituts ausübt. Das Finanzinstitut hat sich gegenüber der Gesellschaft außerdem verpflichtet, die Handelsbedingungen gemäß Art. 3 der Delegierten Verordnung und die im Aktienrückkaufprogramm festgelegten Anforderungen einzuhalten.

Das Aktienrückkaufprogramm kann jederzeit gestoppt, unterbrochen und fortgesetzt werden, soweit dies erforderlich, rechtlich zulässig und durch die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 28. Mai 2025 erteilte Ermächtigung abgedeckt ist. Alle derartigen Änderungen werden unverzüglich bekannt gegeben.

Detaillierte Informationen zum Aktienrückkaufprogramm werden in Übereinstimmung mit der Delegierten Verordnung regelmäßig und zeitnah zur Veröffentlichung bereitgestellt, unter anderem auf der Website der Gesellschaft unter:

https://smart-home.haier.com/en/investor-relations/#announcement



IR Kontakt:

Haier Smart Home Hong Kong

T: +852 2169 0000

Email: ir@haier.hk

Presse Kontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sara Pinto

pi@crossalliance.de

T: +49 (0) 89 1250903 35

Über Haier Smart Home Co., Ltd.:

Haier Smart Home ist ein weltweit führender Anbieter von Smart-Home-Lösungen und bietet ein umfassendes Portfolio, das alle Aspekte des modernen Lebens abdeckt. Das Angebot gliedert sich in vier Kernkategorien: (1) Haushaltsgroßgeräte wie Kühlschränke, Waschmaschinen und Küchengeräte; (2) HLK-Produkte und -Lösungen (Heizung, Lüftung, Klimatechnik), darunter Klimaanlagen für Wohngebäude, Warmwasserbereiter, gewerbliche Gebäudesysteme und gewerbliche Kühlgeräte; (3) Intelligente Geräte und Kleingeräte wie Staubsaugerroboter und smarte Schlösser; (4) End-to-End-Wertschöpfungskettenprozesse, inklusive der Produktion von Kernkomponenten, intelligenter Logistik und Lieferkettenmanagement sowie Recycling. Durch die Bereitstellung integrierter Smart-Home-Erlebnisse prägt Haier weiterhin die Entwicklung der globalen Smart-Home-Branche. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Portfolio weltweit bekannter Marken, darunter Haier, Casarte, Leader, Candy, GE Appliances, AQUA und Fisher & Paykel.

