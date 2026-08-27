EQS-News: Haier Smart Home veröffentlicht Zahlen für das erste Halbjahr 2026: Umsatz im zweiten Quartal wächst gegenüber Vorjahr; Nettogewinn steigt gegenüber dem ersten Quartal

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Haier Smart Home veröffentlicht Zahlen für das erste Halbjahr 2026: Umsatz im zweiten Quartal wächst gegenüber Vorjahr; Nettogewinn steigt gegenüber dem ersten Quartal



27.08.2026 / 18:36 CET/CEST

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Haier Smart Home veröffentlicht Zahlen für das erste Halbjahr 2026: Umsatz im zweiten Quartal wächst gegenüber Vorjahr; Nettogewinn steigt gegenüber dem ersten Quartal

Umsatz im zweiten Quartal wächst gegenüber dem Vorjahr um 1,36 % auf RMB 78,43 Mrd.

Halbjahresumsatz beläuft sich auf RMB 152,12 Mrd.; der den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbare Nettogewinn beträgt RMB 10,32 Mrd.; das unverwässerte Ergebnis je Aktie (EPS): RMB 1,12

Bruttomarge im ersten Halbjahr um 0,4 Prozentpunkte auf 27,2 % verbessert

Segmentumsatz von Smart HVAC Solutions wächst um 6,1 % auf RMB 45,36 Mrd.; Segmentergebnis steigt um 26,8 % auf RMB 4,57 Mrd.

Qingdao / Shanghai / Hongkong / Frankfurt, 27. August 2026 – Haier Smart Home Co., Ltd. („Haier Smart Home“, A-share: 600690.SH; H-share: 06690. HK; D-share: 690D.DE), ein weltweit führender Anbieter von Smart-Home-Lösungen, hat heute seine Zahlen für die ersten sechs Monate 2026 bekannt gegeben.

Haier Smart Home erzielte im ersten Halbjahr einen Umsatz von RMB 152,12 Mrd. Der den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbare Nettogewinn belief sich auf RMB 10,32 Mrd. Der Umsatz im zweiten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1,36 %. Die Bruttomarge konnte im ersten Halbjahr gesteigert werden, wobei insbesondere das Segmentergebnis von Smart HVAC Solutions stärker wuchs als der Segmentumsatz.

Kommentar der Geschäftsführung

„Im zweiten Quartal lagen sowohl der Umsatz als auch der den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbare Nettogewinn über dem Niveau des ersten Quartals. Diese Ergebnisse bestätigen, dass die von uns vorgenommenen Veränderungen unserer Unternehmensstruktur und Geschäftsabläufe Wirkung zeigen. Auch wenn einige regionale Märkte weiterhin vor makroökonomischen Herausforderungen stehen werden, sind wir zuversichtlich, unsere Jahresziele zu erreichen.

Kontinuierlicher organisatorischer Wandel und Innovation bilden die Grundlage dafür, wie Haier Smart Home Konjunkturzyklen erfolgreich meistert. Das Segment Smart HVAC Solutions verändert unsere Arbeitsweise: Durch die Bündelung von Ressourcen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Lieferkette und Vertriebskanäle können wir Produkte und integrierte Lösungen effizienter auf den Markt bringen. Das Wachstum von Segmentumsatz und -ergebnis im ersten Halbjahr unterstreicht die Wirksamkeit dieser Maßnahmen. Im Juli haben wir einen ähnlichen Integrationsansatz auf Smart Home Appliances angewendet und dabei die Bereiche Kühlgeräte, Wäschepflege und Küchengeräte zusammengeführt.

Während wir in die Abschlussphase der Neugestaltung unserer globalen Lieferkette eintreten, wird ein stärker regional ausgerichtetes, diversifiziertes und agiles Netzwerk – kombiniert mit den lokalen Teams, die wir über viele Jahre aufgebaut haben – unsere Kostenposition und Widerstandsfähigkeit stärken und nachhaltiges Wachstum sowie das Vertrauen der Verbraucher weltweit fördern.“

Li Huagang, Vorsitzender und CEO, Haier Smart Home Co., Ltd.

Operativer Rückblick

China

Haier Smart Home hat seine führenden Positionen auf den chinesischen Märkten für Kühlschränke und Waschmaschinen behauptet. Der wertmäßige Einzelhandelsmarktanteil lag in beiden Kategorien sowohl online als auch offline bei über 40 %. Unternehmensweit erhöhte sich der wertmäßige Einzelhandelsmarktanteil offline um 1,5 Prozentpunkte und online um 3,1 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr.[1][2]

Die kumulierten Einzelhandelsverkäufe der Kühlschrankserie „Flash Ice“ überstiegen 20.000 Geräte. Dies trug dazu bei, den volumenmäßigen Einzelhandelsmarktanteil von Haier Smart Home im Preissegment von RMB 4.000 bis 5.000 gegenüber dem Vorjahr um 4,8 Prozentpunkte zu steigern. Die seit Markteinführung kumulierten Verkäufe der Effortless-Waschmaschinenserie mit drei Trommeln überschritten die Marke von 600.000 Geräten.



International

Nordamerika: GE Appliances gewann im zweiten Quartal trotz der verhaltenen Nachfrage im US-amerikanischen Kernmarkt für Haushaltsgeräte Marktanteile und erzielte ein Umsatzwachstum in US-Dollar gegenüber dem Vorjahr. Preisanpassungen, neue Produkteinführungen sowie ein zweistelliges Umsatzwachstum in den Bereichen Air & Water Solutions und Kleingeräte unterstützten die Entwicklung im zweiten Quartal.

Europa: Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 4,9 %. Dazu trugen die anhaltende Dynamik in den Bereichen Heizung, Lüftung und Klimatechnik (HVAC) sowie in der gewerblichen Kältetechnik bei.

In Südasien stieg der Umsatz in RMB gegenüber dem Vorjahr um 17,1 %. In lokaler Währung wuchs er in Indien um mehr als 20 % und in Pakistan um mehr als 30 %. In Südostasien wurde ein zweistelliges Umsatzwachstum erzielt.

Die Kühlschrankserie „Horizon“ veranschaulicht eindrucksvoll das Geschäftsmodell des Unternehmens von „Global Enablement, Local Execution“. Eine gemeinsame Produktplattform wurde speziell für die Lagerung von frischen Lebensmitteln in Europa sowie für die Eisbereitung, die Wasserausgabe und die Lebensmittelkonservierung in Vietnam entwickelt. Im ersten Halbjahr belegte Haier in Spanien und Italien jeweils den ersten Platz beim wertmäßigen Einzelhandelsmarktanteil von Kühlschränken mit mehreren Türen. Der Rollout in Vietnam trug dazu bei, den Marktanteil des Unternehmens in dieser Produktkategorie in Südostasien gegenüber dem Vorjahr um 5 Prozentpunkte zu steigern.[3]



Smart HVAC Solutions und gewerbliche Kältetechnik

Smart HVAC Solutions erzielten im ersten Halbjahr einen Segmentumsatz von RMB 45,36 Mrd. Das entspricht einem Anstieg von 6,1 % gegenüber dem Vorjahr. Das Segmentergebnis erhöhte sich um 26,8 % auf RMB 4,57 Mrd.

Nach der Integration der Bereiche Wohnklimatisierung, Smart Building Solutions und Wassermanagement Ende 2025 eröffneten gemeinsam genutzte Kunden- und Vertriebskanalressourcen 245 zusätzliche Kontaktpunkte für Smart Building Solutions. Die verstärkte Nutzung einer gemeinsamen Produktplattform trug zudem dazu bei, die Anzahl der Produktvarianten (SKUs) um 18 % zu reduzieren. Auch bei Kwikot wurden bei der Integration von Technologie, Produkten und Vertriebskanälen weitere Fortschritte erzielt. Der Marktanteil von Kwikot im südafrikanischen Markt für Warmwasserbereiter ist seit der Übernahme um 10 Prozentpunkte gestiegen.

CCR (Carrier Commercial Refrigeration) setzte sein Wachstum nach der Übernahme fort. Der Umsatz im ersten Halbjahr stieg in Europa nahezu zweistellig und in Asien um mehr als 10 %. In Asien verbesserte sich zugleich die Profitabilität.

Der Halbjahresbericht zum 30. Juni 2026 ist online unter https://smart-home.haier.com/en/ (nur in englischer Sprache) verfügbar.



Über Haier Smart Home Co., Ltd.

Haier Smart Home ist der weltweit größte Hersteller von Haushaltsgeräten und ein weltweit führender Anbieter von Smart-Home-Lösungen. Das operative Geschäft gliedert sich drei Segmente: Smart Home Appliances mit den Bereichen Kühlgeräte, Küchengeräte und Wäschepflege; Smart HVAC Solutions mit den Bereichen Klimaanlagen, Smart Building Solutions und Wasserlösungen; sowie das Segment Smart Home Ecosystem and Others mit Aktivitäten in den Bereichen Robotik, Kleingeräte, ganzheitliche Smart-Home-Lösungen, Logistik, Gesundheits- und Pflegedienstleistungen, Recycling sowie gewerbliche Kältetechnik.

Das Unternehmen verfügt über ein globales Portfolio von sieben Marken – Haier, Casarte, Leader, GEAppliances, Candy, Fisher&Paykel und AQUA –, unterstützt durch lokale Forschungs- und Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebskapazitäten weltweit. Seine Produkte und Dienstleistungen erreichen Verbraucher in mehr als 200Ländern und Regionen.



Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen der Unternehmensleitung basieren. Solche Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden, darunter unter anderem Veränderungen der makroökonomischen Rahmenbedingungen und der Finanzmärkte ; Währungsschwankungen; Anpassungen der internationalen Handelspolitik, einschließlich Zöllen und Exportkontrollen; Veränderungen der Verbrauchernachfrage in wichtigen Märkten; die Entwicklung des Wettbewerbs in der Branche; Schwankungen bei Rohstoff- und Energiepreisen; Fortschritte bei der Technologie- und Produktentwicklung; die Realisierung von Integrationsvorteilen und Synergien nach Übernahmen sowie regulatorische Entwicklungen in den maßgeblichen Rechtsordnungen.

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[1] All View Cloud (AVC): Im ersten Halbjahr 2026 stieg der wertmäßige Einzelhandelsmarktanteil des Unternehmens am chinesischen Haushaltsgerätemarkt insgesamt gegenüber dem Vorjahr offline um 1,5 Prozentpunkte und online um 3,1 Prozentpunkte. Bei Kühlschränken lag der wertmäßige Einzelhandelsmarktanteil online bei 41,9 % und offline bei 42,2 %; dies entspricht einem Anstieg um 3,7 bzw. 2,1 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr.

[2] GfK China Market Monitor: Bei Waschmaschinen lag der wertmäßige Einzelhandelsmarktanteil online bei 41,6 % und offline bei 48,8 %; dies entspricht einem Anstieg um 2,8 bzw. 2,4 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr.

[3] GfK: Im ersten Halbjahr 2026 lag der wertmäßige Einzelhandelsmarktanteil von Kühlschränken mit mehreren Türen in Spanien bei 31,7 % und in Italien bei 30,5 %.