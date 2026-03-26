Qingdao Haier Aktie
WKN DE: A2JM2W / ISIN: CNE1000031C1
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26.03.2026 17:19:13
EQS-News: Haier Smart Home veröffentlicht Zahlen für das Jahr 2025: Gesamtumsatz übersteigt erstmals RMB 300 Milliarden – Nettogewinn auf Rekordniveau
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EQS-News: Haier Smart Home Co.,Ltd.
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht
Haier Smart Home veröffentlicht Zahlen für das Jahr 2025: Gesamtumsatz übersteigt erstmals RMB 300 Milliarden – Nettogewinn auf Rekordniveau
Qingdao / Shanghai / Hongkong / Frankfurt, 26. März 2026 – Haier Smart Home Co., Ltd. (A-Aktie: 600690.SH; H-Aktie: 06690. HK; D-Aktie: 690D.DE), ein weltweit führender Anbieter von Smart-Home-Lösungen, hat heute seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben.
Wesentliche Finanzkennzahlen:
Kommentar der Geschäftsführung
Operativer Rückblick 2025
China
Die Premiummarke Casarte erzielte ein zweistelliges Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr und erreichte einen Marktanteil von 75 % im Premiumsegment für Waschmaschinen sowie 44 % bei Kühlschränken mit einem Preis von über RMB 10.000.
Die gemeinsam mit Verbrauchern entwickelte Leaders Effortless-Waschmaschine mit drei Trommeln wurde mehr als 300.000-mal verkauft und trug dazu bei, dass der Jahresumsatz der Marke erstmals über RMB 10 Mrd. lag – ein Plus von 30 % gegenüber dem Vorjahr.
In den Kernkategorien der Haushaltsgeräte war das Segment Kühlgeräte zum 18. Mal in Folge die weltweit meistverkaufte Marke und erreichte in China einen Offline-Marktanteil von 47,7 % (+3,6 Prozentpunkte); Klimaanlagen verzeichneten ein globales Absatzwachstum von 14,8 % – das höchste in der Branche. Waschmaschinen erreichten einen weltweiten Marktanteil von 14,4 % und belegten laut Euromonitor Rang 1. Die Effortless-Waschmaschine konnte ihren Erfolg aus China zudem auf Europa und Südostasien übertragen.
Die DTC-Transformation (Direct-to-Consumer) des Unternehmens in China gewann weiter an Fahrt: Der Anteil direkt abgewickelter Bestellungen stieg auf 57 % des Gesamtvolumens; der Umsatz, der mit DTC-registrierten Händlern erzielt wurde, legte im Segment Klimaanlagen um mehr als 130 % zu. Außerdem konnte die Vertriebskostenquote im Vergleich zum Vorjahr optimiert werden.
International
Nordamerika: GE Appliances konnte seine Marktführerschaft zum vierten Mal in Folge verteidigen, während der Umsatz im Premiumsegment um 7 % zunahm. Zudem wurde GE Appliances von Lowe’s, einem führenden US-Einzelhändler für Heimwerkebedarf, als „Vendor Partner of the Year“ ausgezeichnet. Die lokale Produktionspräsenz des Unternehmens, ergänzt durch die Partnerschaft mit Mabe, stärkt weiterhin die Resilienz der Lieferkette.
Europa: Der Umsatz wuchs im zweistelligen Bereich. Der operative Cashflow erreichte ein Rekordhoch und unterstreicht den strukturellen Fortschritt hin zu einer nachhaltig starken operativen Performance. Die Marke Candy kehrte in die Gewinnzone zurück.
Schwellenmärkte: In den Schwellenländern, darunter Südostasien, Südasien sowie die MENA-Region, stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 24 %, begleitet von einer verbesserten Rentabilität.
Neue Wachstumsgeschäfte
CCR (Carrier Commercial Refrigeration) erzielte im ersten vollständigen Jahr unter der Eigentümerschaft von Haier ein zweistelliges Umsatzwachstum in US-Dollar und verzeichnete fünf aufeinanderfolgende Quartale mit Wachstum, vor allem getragen durch organische Expansion. Die CO2-Kältetechnologie von CCR ist eine der weltweit umweltfreundlichsten Kältemittellösungen.
Kwikot, Ende 2024 von Haier übernommen, steigerte seinen Gewinn seit Abschluss der Transaktion um rund 10 % und erreichte eine Vorsteuermarge von 12 %. Das Produktportfolio wurde über elektrische Warmwasserbereiter hinaus auf Solarthermie erweitert. Die Marke bildet damit die Grundlage für eine breitere Plattform in Subsahara-Afrika.
Ausblick
IR-Kontakt:
Presse Kontakt:
Mit lokalen Forschungs- und Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebskapazitäten in mehr als 30 Ländern bedient das Unternehmen mit seinem Markenportfolio – Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Candy, Fisher & Paykel und AQUA – Verbraucher aller Preissegmente in über 160 Ländern und Regionen. Das Geschäftsmodell „Global Enablement, Local Execution“ untermauert die Wettbewerbsposition des Unternehmens in allen Märkten, in denen es tätig ist.
Haier Smart Home entwickelt sich gezielt von einem weltweit führenden Hersteller von Haushaltsgeräten hin zu einem nutzerorientierten, plattformbasierten Smart-Home-Ökosystem-Unternehmen, dessen strategische Kernsäulen dabei Premium-Positionierung, globale Reichweite, digitale Kompetenzen und KI-gestützte Produktinnovation sind.
26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Haier Smart Home Co.,Ltd.
|Haier Industrial Park, Laoshan District
|266101 Qingdao
|China
|Telefon:
|+49 6172 9454 143
|Fax:
|+49 6172 9454 42143
|E-Mail:
|ir@haier.hk
|Internet:
|smart-home.haier.com
|ISIN:
|CNE1000031C1, CNE000000CG9, CNE1000048K8
|WKN:
|A2JM2W, A2QHT7
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2298388
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2298388 26.03.2026 CET/CEST
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