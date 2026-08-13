EQS-News: Halbjahresergebnis: PNE trotzt herausfordernden Rahmenbedingungen

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Halbjahresergebnis: PNE trotzt herausfordernden Rahmenbedingungen



13.08.2026 / 08:00 CET/CEST

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Corporate News

Halbjahresergebnis: PNE trotzt herausfordernden Rahmenbedingungen

Deutliche Steigerung des normalised EBITDA auf 27,4 Mio. Euro

Zahlreiche Verkäufe im ersten Halbjahr ebnen den Weg

Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt

Cuxhaven, 13. August 2026 – Die PNE AG hat im ersten Halbjahr 2026 trotz herausfordernder Rahmenbedingungen wichtige Meilensteine erreicht. Insgesamt veräußerte das Unternehmen acht Windenergie- und Photovoltaikprojekte mit einer Gesamtleistung von 163,2 MW und nahm zugleich einen weiteren Windpark für das eigene Erzeugungsportfolio in Betrieb.

Für das erste Halbjahr 2026 weist der Konzern eine Gesamtleistung in Höhe von 123,3 Mio. Euro (Vorjahr: 173,8 Mio. Euro), Umsatzerlöse in Höhe von 96,8 Mio. Euro (Vorjahr: 73,9 Mio. Euro) und ein deutlich gesteigertes normalised EBITDA (um Einmaleffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 27,4 Mio. Euro (Vorjahr: 4,7 Mio. Euro) auf. Das Betriebsergebnis (EBIT) lag im ersten Halbjahr 2026 bei 8,5 Mio. Euro (Vorjahr: -14,4 Mio. Euro). Das unverwässerte Ergebnis je Aktie betrug -0,23 Euro (Vorjahr: -0,44 Euro).

„Wir haben in einem herausfordernden Marktumfeld wichtige operative Erfolge erzielt und gezeigt, dass hochwertige Wind- und Photovoltaikprojekte weiterhin nachgefragt werden“, sagt Heiko Wuttke, CEO der PNE AG. „Gleichzeitig kommen wir mit unserem Transformations- und Kostenreduzierungsprogramm Focus & Deliver gut voran. Wir sehen aber auch, dass wir und die gesamte Branche derzeit einen harten Weg zu beschreiten haben, der von vielen Unsicherheiten geprägt ist.“

Projektpipeline trotz Verkäufen stabil

Die Entwicklung der Projektpipeline liegt im Plan. Die Gesamtpipeline der PNE-Gruppe blieb trotz zahlreicher Projektverkäufe gegenüber Ende 2025 stabil. Zum 30. Juni 2026 betrug sie 21,7 GW im Vergleich zu 21,8 GW zum 31. Dezember 2025. Der Anteil der Pipeline der Windenergie an Land betrug dabei zum Ende des ersten Halbjahres 14,6 GW. Die PV-Pipeline enthielt Projekte mit 7,1 GWp Leistung. Insgesamt beläuft sich der Anteil der Pipeline in den drei Kernmärkten Deutschland, Frankreich und Polen auf rund 12 GW.

Zum Ende des Berichtszeitraums befanden sich in Deutschland insgesamt acht Windparks mit einer Nennleistung von 118,2 MW im Bau – davon vier Dienstleistungsprojekte mit einer Leistung von 59,2 MW.

Höherer Stromertrag im Eigenbetrieb

Insgesamt hat das Eigenbetriebsportfolio der PNE-Gruppe in den ersten sechs Monaten 2026 rund 408 GWh Strom erzeugt. Das sind rund 42 GWh mehr als im ersten Halbjahr 2025. Hier schlugen sich die im Vergleich zum Vorjahreszeitraum besseren Windverhältnisse nieder. Es wurden rund 307.590 Tonnen CO 2 e (Vorjahr: 277.000 Tonnen CO 2 e) (Quelle: Umweltbundesamt, 2025) vermieden.

Durch die Inbetriebnahme des Windparks „Gnutz Ost“ wuchs das Eigenbetriebsportfolio wieder an und betrug Ende des ersten Halbjahres einschließlich des Holzheizkraftwerks „Silbitz“ 484 MW.

Segment Services wächst weiter

Der Ausbau des Dienstleistungsgeschäfts trägt dazu bei, den Anteil der stetigen Erträge in der PNE AG weiter zu erhöhen. Das von der PNE-Gruppe betreute Auftragsvolumen im Betriebsmanagement ist gegenüber dem 31. Dezember 2025 von rund 3.103 MW auf rund 3.256 MW gewachsen. Das internationale Geschäft der Betriebsführung gewinnt damit im Bereich Services weiter an Bedeutung.

Ausblick bestätigt

PNE ist – wie die gesamte Branche – 2026 bislang in schwierigen Fahrwassern unterwegs. Dabei ist sich das Unternehmen der Herausforderungen bewusst, die es noch zu meistern gilt. Für die Guidance des Geschäftsjahres 2026 rechnet PNE dennoch weiterhin mit einem normalised EBITDA von 110 bis 140 Mio. Euro.

Der Halbjahresfinanzbericht 2026 der PNE AG ist hier verfügbar:

PNE Halbjahresfinanzbericht | H1 2026

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien.

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