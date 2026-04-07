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07.04.2026 09:46:13

EQS-News: HAMMONIA Schiffsholding AG: Verkauf des Containerschiffes „HAMMONIA BALTICA“

EQS-News: HAMMONIA Schiffsholding AG / Schlagwort(e): Verkauf
HAMMONIA Schiffsholding AG: Verkauf des Containerschiffes „HAMMONIA BALTICA“

07.04.2026 / 09:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

HAMMONIA Schiffsholding AG: Verkauf des Containerschiffes „HAMMONIA BALTICA“

Hamburg, den 07.04.2026 – Die MS „BALTICA OSLO“ Schiffahrts GmbH & Co. KG, an der die HAMMONIA Schiffsholding AG (DE000A0MPF55; nachfolgend HHX) seit der in 2024 erfolgten Beteiligungsreduktion noch mit 24,5 % beteiligt ist, hat das Containerschiff „HAMMONIA BALTICA“ an eine vietnamesische Reederei zu einem Preis von USD 30,5 Mio. verkauft.

Nach Abzug der Verbindlichkeiten ergibt sich daraus für HHX ein anteiliger Erlös von rund USD 6,5 Mio. Im Gegenzug verliert die Gesellschaft die kontrahierten Chartererlöse bis mindestens Ende Juli 2027 aus der mit Maersk geschlossenen Zeitcharter.

Die Abschlusserstellung für das Geschäftsjahr 2025 läuft, eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 wurde noch nicht aufgestellt. Der Verkaufseffekt wird sich im Halbjahresergebnis 2026 niederschlagen.

Kontakt
HAMMONIA Schiffsholding AG
Dr. Karsten Liebing
Vorstand
Neumühlen 9, 22763 Hamburg


07.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HAMMONIA Schiffsholding AG
Neumühlen 9
22763 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 822 176-0
Fax: +49 40 822 176-427
E-Mail: ir@hammonia-schiffsholding.de
Internet: www.hammonia-schiffsholding.de
ISIN: DE000A0MPF55
WKN: A0MPF5
Börsen: Freiverkehr in Hamburg
EQS News ID: 2304050

 
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2304050  07.04.2026 CET/CEST

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