Hapag-Lloyd Aktie
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
|
20.05.2026 14:29:33
EQS-News: Hapag-Lloyd Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen zu
|
EQS-News: Hapag-Lloyd AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
Hapag-Lloyd Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen zu
Die Aktionäre der Hapag-Lloyd AG haben heute auf der ordentlichen Hauptversammlung allen zur Beschlussfassung vorgelegten Tagesordnungspunkten mit der erforderlichen Mehrheit zugestimmt. Beschlossen wurde unter anderem die Verwendung des Bilanzgewinns und damit die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 3,00 Euro je Aktie.
„2025 war ein gutes Jahr für Hapag-Lloyd. Wir haben unsere Transportmenge über das Marktwachstum hinaus deutlich gesteigert und trotz niedrigerer Frachtraten und höherer operativer Kosten solide Ergebnisse erzielt. Deshalb freuen wir uns sehr, unseren Aktionären erneut eine Dividende ausschütten zu können. Zugleich haben wir unsere strategische Agenda konsequent vorangetrieben: mit Rekordwerten bei Fahrplantreue und Kundenzufriedenheit, einer weiter modernisierten Flotte und dem gezielten Ausbau unseres Hanseatic Global Terminals Portfolios“, sagte Rolf Habben Jansen, CEO der Hapag-Lloyd AG.
Die Aktionäre stimmten weiterhin den Vorschlägen zu, Karl Gernandt und Macario Valdés Raczynski als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen. Karl Gernandt ist Präsident des Verwaltungsrats der Kühne Holding AG und Geschäftsführer der Kühne Maritime GmbH. Seit 2009 gehört er dem Aufsichtsrat der Hapag-Lloyd AG an und übernahm am 26. Februar 2026 dessen Vorsitz. Macario Valdés Raczynski ist CEO der Quiñenco S.A. und seit dem 13. Februar 2026 Mitglied des Aufsichtsrats der Hapag-Lloyd AG.
„Ich freue mich sehr über das Wahlergebnis und das Vertrauen unserer Aktionärinnen und Aktionäre. Es ist ein starkes Signal für Kontinuität und Stabilität im Aufsichtsrat. Damit können wir die enge Zusammenarbeit der vergangenen Jahre nahtlos fortsetzen und den Vorstand auch künftig konstruktiv dabei unterstützen, den erfolgreichen Wachstumskurs von Hapag-Lloyd weiter voranzutreiben“, sagte Karl Gernandt, Aufsichtsratsvorsitzender der Hapag-Lloyd AG.
Alle Abstimmungsergebnisse sowie weitere Dokumente und Informationen zur heutigen Hauptversammlung sind hier nachzulesen: http://www.hapag-lloyd.com/hv
Disclaimer
Pressekontakte
Alexander.Drews@hlag.com / +49 40 3001-3705
20.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hapag-Lloyd AG
|Ballindamm 25
|20095 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 40 3001 – 3705
|Fax:
|+49 (0) 40 3001 - 72896
|E-Mail:
|ir@hlag.com
|Internet:
|www.hapag-lloyd.com
|ISIN:
|DE000HLAG475
|WKN:
|HLAG47
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2330682
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2330682 20.05.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG
|
20.05.26
|EQS-News: Hapag-Lloyd Annual General Meeting approves all proposed resolutions (EQS Group)
|
20.05.26
|EQS-News: Hapag-Lloyd Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen zu (EQS Group)
|
13.05.26
|Hapag-Lloyd-Aktie fester: Reederei rutscht in die Verlustzone (dpa-AFX)
|
13.05.26
|EQS-News: Severe weather and Middle East conflict: Hapag-Lloyd Q1 result unsatisfactory (EQS Group)
|
13.05.26
|EQS-News: Unwetter und Nahostkonflikt: Hapag-Lloyd mit unbefriedigendem Q1-Ergebnis (EQS Group)
|
24.04.26