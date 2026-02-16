Hapag-Lloyd Aktie
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
|
16.02.2026 15:39:03
EQS-News: Hapag-Lloyd unterzeichnet Vereinbarung über Zusammenschluss mit ZIM
|
EQS-News: Hapag-Lloyd AG
/ Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Hapag-Lloyd unterzeichnet Vereinbarung über Zusammenschluss mit ZIM
Hapag-Lloyd hat heute mit der weltweit zehntgrößten Containerschifffahrtslinie ZIM Integrated Shipping Services Ltd. eine Vereinbarung unterzeichnet, durch die Hapag-Lloyd 100 % der ZIM-Aktien für eine Gegenleistung von 35,00 US-Dollar je Anteilsschein in bar erwerben soll. Das Gesamtvolumen der Transaktion liegt bei mehr als 4 Milliarden US-Dollar.
FIMI, Israels größter und führender Private-Equity-Fonds, wird Eigentümer eines ausgegliederten Containerliniengeschäfts, das einige der wichtigsten strategischen Handelsrouten bedienen wird. Dieses Geschäft wird sich nahtlos mit dem globalen Netzwerk von Hapag-Lloyd verbinden und in Kombination die globale maritime Konnektivität für den Staat Israel stärken und sichern. FIMI startet mit 16 modernen, großen wie effizienten Schiffen und wird die volle Verantwortung für ZIMs Golden Share sowie die Marke ZIM übernehmen.
Der Abschluss der beabsichtigten Transaktionen steht unter anderem unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre von ZIM sowie der zuständigen Aufsichtsbehörden.
Der Kombination von Hapag-Lloyd und ZIM würde Hapag-Lloyds Marktposition als fünftgrößte Linienreederei weltweit sichern mit einer modernen Flotte von über 400 Schiffen, einer Kapazität von mehr als 3 Millionen TEU und einem jährlichen Transportvolumen von mehr als 18 Millionen TEU. Der Zusammenschluss würde das Netzwerk auf allen wichtigen globalen Handelsrouten stärken und ihre Führungsposition in wichtigen Wachstumsmärkten festigen. Die Transaktion wird voraussichtlich jährliche Synergien in Höhe von mehreren hundert Millionen US-Dollar generieren. Hapag-Lloyd und ZIM werden die hochqualifizierten Mitarbeitenden und modernsten Technologien beider Unternehmen nutzen, um ein noch stärkeres gemeinsames Team aufzubauen, das weiterhin sehr kundenorientiert bleibt, sich auf profitables Wachstum konzentriert und Kunden weltweit eine herausragende Qualität bietet.
„ZIM ist ein exzellenter Partner für Hapag-Lloyd", sagte Rolf Habben Jansen, CEO von Hapag-Lloyd. „Kunden können von einem deutlich stärkeren Netzwerk in den Fahrtgebieten Transpazifik-, Intra-Asien, Atlantik, Lateinamerika und Östliches Mittelmeer profitieren. Wir teilen dieselben Ambitionen: außergewöhnlichen Kundenservice, exzellente operative Qualität und unser Engagement für digitale Innovationen – alles angetrieben von der Expertise und Leidenschaft unserer Mitarbeitenden weltweit. Wir werden diese Gelegenheit nutzen, um aus den außergewöhnlichen Talenten bei ZIM und Hapag-Lloyd – in Israel und weltweit – das bestmögliche Team zu formen, und wir verpflichten uns, eine sehr bedeutende und langfristige Präsenz in Israel aufzubauen. Gemeinsam werden wir neue Maßstäbe der Exzellenz setzen und unsere Position als unangefochtene Nummer eins für Qualität in unserer Branche festigen."
Ishay Davidi, Gründer und CEO von FIMI Funds: „FIMI erkennt die strategische Bedeutung einer starken, unabhängigen israelischen Reederei für den Staat Israel an und ist davon überzeugt. Wir werden ein stabiles israelisches Unternehmen schaffen, die neue ZIM, und betrachten Hapag-Lloyd als einen wichtigen strategischen Partner für den laufenden Betrieb. Die neue ZIM wird bedeutende transatlantische Kapazitäten sowie zusätzliche Schifffahrtsrouten nach Europa, Afrika, ins Mittelmeer und ins Schwarze Meer integrieren, unterstützt durch fortschrittliche globale Seetransportkapazitäten, wobei der Kunde weiterhin im Mittelpunkt ihrer Geschäftstätigkeit stehen wird. Die neue ZIM wird sich bemühen, ihren Kunden ein Höchstmaß an Service zu bieten. FIMI beabsichtigt, seine Erfahrung und seine strategischen Fähigkeiten zu nutzen, um die neue ZIM zu einem stabilen Betrieb und kompromissloser Qualität zu führen und gleichzeitig sein starkes Engagement für seine Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden aufrechtzuerhalten.
Über ZIM
Über FIMI
Disclaimer
Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur Abgabe einer Stimme, Zustimmung oder Genehmigung im rechtlichen Sinne dar, und kein Teil dieses Dokuments bildet die Grundlage für oder kann im Zusammenhang mit einem Angebot oder einer Verpflichtung jeglicher Art herangezogen werden. Dieses Dokument wird ausschließlich zu Ihrer Information zur Verfügung gestellt und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Verbreitung dieser Pressemitteilung und das Angebot von Wertpapieren, sofern vorhanden, können in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieser Pressemitteilung gelangen, müssen sich über solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Diese Pressemitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung in Jurisdiktionen bestimmt, in denen dies rechtswidrig wäre.
Weitere wichtige Informationen und wo Sie diese finden
Im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion wird Zim Integrated Shipping Services Ltd. („ZIM“) eine Vollmachtserklärung erstellen, die an seine Aktionäre versandt und der U.S. Securities and Exchange Commission (der „SEC“) vorgelegt wird. INVESTOREN UND WERTPAPIERINHABERN WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DIE VOLLMACHTSERKLÄRUNG, SOBALD SIE VERFÜGBAR IST, SOWIE ANDERE RELEVANTE DOKUMENTE, DIE IM ZUSAMMENHANG MIT DER VORGESCHLAGENEN TRANSAKTION BEI DER SEC EINGEREICHT ODER DER SEC ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WURDEN ODER DURCH VERWEIS IN DIESER VOLLMACHTSERKLÄRUNG AUFGENOMMEN WURDEN, ZU LESEN, DENN DIE VOLLMACHTSERKLÄRUNG UND DIESE ANDEREN RELEVANTEN DOKUMENTE ENTHALTEN WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE VORGESCHLAGENE TRANSAKTION UND DIE AN DER VORGESCHLAGENEN TRANSAKTION BETEILIGTEN PARTEIEN. Diese Pressemitteilung ist kein Ersatz für die Vollmachtserklärung oder andere Dokumente, die von ZIM bei der SEC eingereicht oder vorgelegt werden können.
Die Proxy Statement und andere damit zusammenhängende Dokumente, die bei der SEC in Bezug auf die geplante Transaktion eingereicht oder vorgelegt wurden, können kostenlos auf der Website der SEC (www.sec.gov) abgerufen werden.
Pressekontakte
Alexander.Drews@hlag.com / +49 40 3001-3705
16.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hapag-Lloyd AG
|Ballindamm 25
|20095 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 40 3001 – 3705
|Fax:
|+49 (0) 40 3001 - 72896
|E-Mail:
|ir@hlag.com
|Internet:
|www.hapag-lloyd.com
|ISIN:
|DE000HLAG475
|WKN:
|HLAG47
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2277048
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2277048 16.02.2026 CET/CEST
