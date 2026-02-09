Hapag-Lloyd Aktie

WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475

09.02.2026 13:32:54

EQS-News: Hapag-Lloyd veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für 2025

EQS-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Hapag-Lloyd veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für 2025

09.02.2026 / 13:32 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hapag-Lloyd veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für 2025 

  • Transportmenge um 8 % auf 13,5 Millionen TEU gestiegen
  • Durchschnittliche Frachtrate 8 % unter Vorjahresniveau
  • Ergebnisentwicklung erwartungsgemäß unter Vorjahr
  • Gemini Synergien entfalten sich zunehmend

Hapag-Lloyd hat im Geschäftsjahr 2025 auf Basis vorläufiger Zahlen einen Konzernumsatz von 21,1 Milliarden US-Dollar erzielt (18,6 Milliarden Euro). Das Konzern-EBITDA beträgt 3,6 Milliarden US-Dollar (3,2 Milliarden Euro) und das Konzern-EBIT 1,1 Milliarden US-Dollar (1,0 Milliarden Euro). Damit liegt das Ergebnis am oberen Ende der Prognose und wie erwartet unter Vorjahresniveau.

Das robuste Wachstum des Welthandels und das neue Gemini-Netzwerk führten zu einem Anstieg der Transportmenge um 8 % auf 13,5 Millionen TEU. Gleichzeitig sank die durchschnittliche Frachtrate um 8 % auf 1.376 USD/TEU. Höhere Kosten durch die fortbestehenden Schiffsumleitungen um das Kap der Guten Hoffnung und die Anlaufkosten des Gemini-Netzwerks belasteten das Jahresergebnis. Andererseits setzten die mit Gemini verbundenen Kosteneinsparungen im zweiten Halbjahr 2025 ein und sollen in 2026 vollständig realisiert werden. Positiv wirkten sich einmalige und nicht liquiditätswirksame Effekte im vierten Quartal aus.

Der Geschäftsbericht und die testierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 sowie der Ausblick auf das laufende Jahr werden am 26. März 2026 veröffentlicht.

Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen EBITDA und EBIT sind hier zu finden:  https://www.hapag-lloyd.com/de/ir/publications/financial-report.html


VORLÄUFIGE ZAHLEN (USD)* 

  Q4 2025 Q4 2024 2025 2024 2025 versus
2024
Transportmenge (Mio. TEU) 3,3 3,1 13,5 12,5 1,0
Frachtrate (USD/TEU) 1.310 1.564 1.376 1.492 -116
Umsatz (Mrd. USD) 5,0 5,4 21,1 20,7 0,4
EBITDA (Mrd. USD) 0,8 1,4 3,6 5,0 -1,4
EBIT (Mrd. USD) 0,2 0,8 1,1 2,8 -1,7

 

 VORLÄUFIGE ZAHLEN (EUR)* 

  Q4 2025 Q4 2024 2025 2024 2025 versus
2024
Umsatz (Mrd. EUR) 4,3 5,1 18,6 19,1 -0,5
EBITDA (Mrd. EUR) 0,7 1,3 3,2 4,6 -1,5
EBIT (Mrd. EUR) 0,1 0,8 1,0 2,6 -1,6
Durchschnittskurs USD/EUR n.a. n.a. 1,13 1,08 0,05
Stichtagskurs zum
Periodenende USD/EUR		 n.a. n.a. 1,18 1,04 0,14

* In den Tabellen können aus rechentechnischen Gründen in Einzelfällen Rundungsdifferenzen auftreten.

 

Über Hapag-Lloyd
Mit einer Flotte von 305 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 2,5 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Im Segment Linienschifffahrt ist das Unternehmen mit 14.000 Mitarbeitenden an Standorten in 140 Ländern mit 400 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 3,8 Millionen TEU – inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 130 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Im Segment Terminal & Infrastruktur bündelt Hapag-Lloyd seine Beteiligungen an 21 Terminals in Europa, Lateinamerika, USA, Indien und Nordafrika. Rund 3.000 Mitarbeitende sind dem Segment Terminal & Infrastruktur zugeordnet und bieten neben den Terminalaktivitäten ergänzende Logistikdienstleistungen an ausgewählten Standorten.


Disclaimer
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten einhergehen. Solche Aussagen stützen sich auf eine Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Pläne, die ihrer Natur nach erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können deutlich von den zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens und den erwarteten Ergebnissen abweichen. 


Pressekontakte
Nils.Haupt@hlag.com / +49 40 3001-2263
Tim.Seifert@hlag.com / +49 40 3001-2291

Investorenkontakt
Alexander.Drews@hlag.com / +49 40 3001-3705

09.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hapag-Lloyd AG
Ballindamm 25
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 40 3001 – 3705
Fax: +49 (0) 40 3001 - 72896
E-Mail: ir@hlag.com
Internet: www.hapag-lloyd.com
ISIN: DE000HLAG475
WKN: HLAG47
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2273444

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2273444  09.02.2026 CET/CEST

