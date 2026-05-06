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06.05.2026 15:00:04

EQS-News: Hauptversammlung der Hannover Rück SE stimmt Dividendenerhöhung auf 12,50 EUR je Aktie zu

EQS-News: Hannover Rück SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung
Hauptversammlung der Hannover Rück SE stimmt Dividendenerhöhung auf 12,50 EUR je Aktie zu

06.05.2026 / 15:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hauptversammlung der Hannover Rück SE stimmt Dividendenerhöhung auf 12,50 EUR je Aktie zu

  • Dividende je Aktie steigt wie vorgeschlagen um 39 %
  • Vorstandsvorsitzender Clemens Jungsthöfel stellt weiterhin profitables Wachstum und Widerstandskraft in den Mittelpunkt

Hannover, 6. Mai 2026: Die ordentliche Hauptversammlung der Hannover Rück SE hat heute allen Beschlussvorschlägen zugestimmt.

Der Vorstandsvorsitzende Clemens Jungsthöfel zog in seiner Rede eine positive Bilanz des Geschäftsjahres 2025, das die Hannover Rück mit einem Rekordergebnis von 2,6 Mrd. EUR abgeschlossen hat. In einem anspruchsvollen Marktumfeld sei es dem Unternehmen gelungen, profitabel zu wachsen und zugleich seine Widerstandskraft deutlich zu stärken. Damit sei eine substanzielle Grundlage für weiteren und anhaltenden Erfolg geschaffen worden. Heute verfüge die Hannover Rück über die stärkste Bilanz in ihrer 60-jährigen Unternehmensgeschichte.

Die ordentliche Hauptversammlung stimmte dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu, nach der Neuausrichtung der Dividendenpolitik für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende in Höhe von 12,50 EUR je Aktie zu zahlen (Gesamtdividende Vorjahr: 9,00 EUR). Dies entspricht einem Zuwachs von 39 % gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt schüttet die Hannover Rück damit 1,5 Mrd. EUR an ihre Aktionärinnen und Aktionäre aus.

Alle Abstimmungsergebnisse sind unter www.hannover-re.com/de/investoren/hauptversammlung/ veröffentlicht. Die nächste ordentliche Hauptversammlung findet am 4. Mai 2027 statt.

 

Die Hannover Rück ist einer der weltweit führenden Rückversicherer. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 4.000 Mitarbeitenden weltweit präsent. Das Schaden-Rückversicherungsgeschäft in Deutschland wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Gegründet 1966, wird die Hannover Rück als verlässlicher Partner für innovative Risikolösungen, ausgeprägte Kundennähe und finanzielle Solidität wahrgenommen. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor’s AA- „Very Strong" und A.M. Best A+ „Superior".

Bitte beachten Sie den Haftungshinweis unter: https://www.hannover-re.com/de/rechtliches

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hannover Rück SE
Karl-Wiechert-Allee 50
30625 Hannover
Deutschland
Telefon: +49(0)51156041500
Internet: www.hannover-re.com
ISIN: DE0008402215
WKN: 840 221
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
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