EQS-News: Hauptversammlung der Mister Spex SE nimmt alle Beschlussvorschläge der Verwaltung mit großer Mehrheit an

EQS-News: Mister Spex SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Sonstiges

Hauptversammlung der Mister Spex SE nimmt alle Beschlussvorschläge der Verwaltung mit großer Mehrheit an



12.06.2026 / 07:29 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hauptversammlung der Mister Spex SE nimmt alle Beschlussvorschläge der Verwaltung mit großer Mehrheit an

Dr. Michael Ahrens neu in den Aufsichtsrat gewählt

Nicole Srock.Stanley als Aufsichtsratsmitglied bestätigt

Auf der gestrigen ordentlichen Hauptversammlung der Mister Spex SE, einem der führenden Optiker Deutschlands, haben die Aktionärinnen und Aktionäre allen von der Verwaltung eingebrachten Beschlussvorschlägen mit einer großen Mehrheit von rund 95 % zugestimmt. Die Präsenz bei der virtuell durchgeführten Hauptversammlung lag bei rund 68 % des Grundkapitals.

Zuvor gaben CEO Tobias Krauss und CFO Benjamin von Schenck einen Überblick über die Geschäftsentwicklung 2025 sowie das strategische Zielbild des Unternehmens. Dabei zeigten sie auf, wie Mister Spex die Voraussetzungen für nachhaltiges profitables Wachstum mit einer schlankeren und effizienteren Organisationsstruktur schafft.

Im Rahmen der Hauptversammlung wurden die im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat entlastet. Darüber hinaus wurde die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erneut zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 bestellt.

Die Hauptversammlung wählte Dr. Michael Ahrens neu in den Aufsichtsrat der Mister Spex SE. Er folgt auf Pietro Luigi Longo, dessen Amtszeit mit Ablauf der Hauptversammlung endete. Dr. Michael Ahrens verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Omnichannel-Handel, Digitalisierung und Unternehmensführung. Unter anderem war er bis 2022 mehr als zehn Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei Fielmann tätig, zuletzt als Group Chief Marketing Officer. Heute ist er geschäftsführender Gesellschafter der ESSKA.de GmbH und der Först Class GmbH. Zudem wurde Nicole Srock.Stanley für eine weitere Amtszeit als Mitglied des Aufsichtsrats gewählt.

Nicola Brandolese, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Mister Spex SE, sagt: „Um die nächste Entwicklungsphase von Mister Spex zu begleiten, wird Dr. Michael Ahrens seine umfassende Expertise in den Bereichen Omnichannel-Handel, digitale Transformation und Markenführung einbringen, die er direkt im deutschen Optikmarkt aufgebaut hat. Wir freuen uns zudem über die Wiederwahl von Nicole Srock.Stanley, die den Aufsichtsrat und den Vorstand weiterhin mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Markenstrategie bereichern wird. Unser besonderer Dank gilt schließlich Pietro Luigi Longo für seine engagierte und wertvolle Arbeit im Aufsichtsrat während seiner Amtszeit.“

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung sind abrufbar unter: https://ir.misterspex.com/annual-general-meeting

Über Mister Spex

Mister Spex ist einer der führenden Optiker Deutschlands. Das Unternehmen liefert Best-in-Class Optik-Services wie den Augengesundheits-Check und bietet das kuratierteste Designer-Brand-Portfolio im Markt. Mit dem Abo-Modell “Mister Spex Switch” hebt es den Servicegedanken auf die nächste Stufe und generiert wiederkehrende Umsätze mit hoher Kundenbindung. Seit der Gründung im Jahr 2007 hat sich Mister Spex vom reinen Online-Player zu einem Omnichannel-Optiker mit mehr als 8 Millionen Kunden, über 120 eigenen Optikern sowie einem Netzwerk von aktuell 67 Stores in Deutschland entwickelt. Sein skalierbares, innovationsfähiges Omnichannel-Modell schafft eine einheitliche Datenbasis, konsistente Kundenerfahrung über alle Touchpoints und durchgängige Personalisierung und damit die Grundlage für profitables Wachstum bei disziplinierter Kostenbasis in einem strukturell wachsenden Markt.

Investor Relations:

GFD Finanzkommunikation GmbH I investorrelations@misterspex.de

Unternehmenskommunikation:

Elina Schneiders I Head of Corporate Communications I elina.schneiders@misterspex.de

Mister Spex SE

Hermann-Blankenstein-Strasse 24

D-10249 Berlin

Website: www.misterspex.de

Corporate Website: https://corporate.misterspex.com