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08.06.2026 14:45:03

EQS-News: Hauptversammlung der OHB SE beschließt Dividendenzahlung von EUR 0,60 je Aktie und Annahme des Wahlvorschlags für den Aufsichtsrat

EQS-News: OHB SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung
Hauptversammlung der OHB SE beschließt Dividendenzahlung von EUR 0,60 je Aktie und Annahme des Wahlvorschlags für den Aufsichtsrat

08.06.2026 / 14:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hauptversammlung der OHB SE beschließt Dividendenzahlung von EUR 0,60 je Aktie und Annahme des Wahlvorschlags für den Aufsichtsrat

Die Aktionärinnen und Aktionäre der OHB SE (ISIN: DE0005936124, Prime Standard) haben während der heutigen Hauptversammlung alle zur Abstimmung gestellten Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit beschlossen. Die Versammlung wurde virtuell, d. h. ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten durchgeführt und zeitgleich im Internet übertragen.

Die Aktionärinnen und Aktionäre erhalten mit EUR 0,60 je Stückaktie für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende auf dem Niveau des Vorjahres. Einem entsprechenden Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat haben die Aktionärinnen und Aktionäre heute zugestimmt. Gleiches gilt für alle weiteren Beschlussvorschläge der Tagesordnung. Dabei handelte es sich im Einzelnen um die Billigung des Vergütungsberichts, die Entlastung der Organe Vorstand und Aufsichtsrat, die Bestellung der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bremen, zum Abschlussprüfer, die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder , zwei neue Ermächtigungen zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. zur Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft, über die Schaffung von jeweils einem Bedingten Kapitals sowie über die entsprechenden Änderungen der Satzung sowie die Ergänzung des Genehmigten Kapitals 2025 sowie über die entsprechende Satzungsänderung. Außerdem wurde Dr. Theodor Weimar für drei Jahre als neues Aufsichtsratsmitglied bestellt. Er folgt auf Claire Wellby, die ihr Mandat zum Ablauf der Hauptversammlung niedergelegt hat.

Kontakt:
Medienvertreter:
Marianne Radel
Unternehmenskommunikation
Tel: +49 421 2020 9159
E-Mail: marianne.radel@ohb.de
Investoren und Analysten:
Marcel Dietz
Investor Relations
Tel: +49 421 2020 6426
E-Mail: ir@ohb.de

08.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: OHB SE
Manfred-Fuchs-Platz 2-4
28359 Bremen
Deutschland
Telefon: +49 421 2020 8
E-Mail: info@ohb.de
Internet: www.ohb.de
ISIN: DE0005936124
WKN: 593612
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2341534

 
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