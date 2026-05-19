EQS-News: Hauptversammlung der PNE AG beschließt Dividende – Marcel Egger zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt

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Hauptversammlung der PNE AG beschließt Dividende – Marcel Egger zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt



19.05.2026 / 16:57 CET/CEST

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Hauptversammlung der PNE AG beschließt Dividende – Marcel Egger zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt

Cuxhaven, 19. Mai 2026 – „Wir blicken auf ein operativ sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. PNE hat bewiesen, im Kerngeschäft profitabel zu sein”, sagte Heiko Wuttke, Vorstandsvorsitzender der PNE AG in seiner Rede bei der Hauptversammlung der PNE AG heute. „Wir sind zudem gut ins neue Jahr gestartet, wenngleich wir weiter Herausforderungen durch die politischen Rahmenbedingungen sehen. So begrüßen wir zwar einerseits, dass das Netzpaket der Bundesregierung den Netzausbau synchronisieren soll. Wir müssen aber andererseits aufpassen, dass das nicht zulasten des Ausbaus der erneuerbaren Energien geht. Der Redispatch-Vorbehalt birgt genau diese Gefahr.“

Die Aktionäre der PNE AG stimmten bei der Hauptversammlung mit großer Mehrheit der Verwendung des Bilanzgewinns und somit dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, eine Dividende in Höhe von 0,04 Euro je gewinnberechtigter Stückaktie auszuzahlen zu.

Deutliche Zustimmung der Aktionäre fand auch der Beschlussvorschlag zur Entlastung der im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglieder des Vorstands für den Zeitraum ihrer jeweiligen Amtszeit. Die Aktionäre beschlossen ebenfalls mit einer klaren Mehrheit den Aufsichtsrat zu entlasten.

Zudem wählten die Aktionäre mit großer Mehrheit Florian Schuhbauer, Alberto Donzelli, Dirk Simons und Dr. Susanna Zapreva in den Aufsichtsrat. Direkt im Anschluss an die Hauptversammlung wählte der Aufsichtsrat in seiner konstituierenden Sitzung Marcel Egger zum neuen Vorsitzenden. Er übernimmt die Aufgabe von Dirk Simons, der ab 20. Mai 2026 vom Aufsichtsrat als neuer CFO in den Vorstand der PNE AG entsandt wird. Der bisherige CFO, Harald Wilbert, ist nach Ende der ordentlichen Hauptversammlung aus dem Vorstand ausgeschieden. Darum hatte er Ende April aus persönlichen Gründen gebeten.

Für den Vorschlag zur Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals wurde die nötige 75 %-Mehrheit nicht erreicht.

Mit großer Mehrheit billigte die Hauptversammlung auch den Vergütungsbericht.

Die Wahl der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bremen, zum erneuten Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 erfolgte ebenfalls mit großer Mehrheit.

Die Hauptversammlung fand das erste Mal nach der Corona-Pandemie als virtuelle Veranstaltung statt. So ermöglichte es PNE, auch Aktionären, die nicht nach Cuxhaven reisen können, an der der Hauptversammlung teilzunehmen. Durch weniger Reisetätigkeiten erhöhte sich zudem die die Nachhaltigkeit der Veranstaltung.

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien.

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