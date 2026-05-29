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29.05.2026 14:00:03
EQS-News: Hauptversammlung: technotrans bestätigt profitablen Wachstumskurs und erhöht Dividende
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EQS-News: technotrans SE
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
Hauptversammlung: technotrans bestätigt profitablen Wachstumskurs und erhöht Dividende
Sassenberg, 29. Mai 2026 – Die Hauptversammlung der technotrans SE hat heute die Ausschüttung einer Dividende von 0,83 € je Aktie beschlossen. Damit steigt die Dividende gegenüber dem Vorjahr um 57 %. Darüber hinaus wählten die Aktionärinnen und Aktionäre Dr. Karine Brand als neue Anteilseignervertreterin in den Aufsichtsrat und bestätigten den Aufsichtsratsvorsitzenden Peter Baumgartner für eine weitere Amtszeit. Der Vorstand betonte in seinen Reden die gestärkte Ertragskraft, die solide Bilanzqualität und die attraktiven Wachstumsperspektiven des Konzerns. Mit der Strategie Ready for Growth richtet sich technotrans konsequent auf beschleunigtes, profitables und Cashflow-starkes Wachstum aus.
„technotrans steht heute klarer, fokussierter, profitabler und finanziell stärker da als vor fünf Jahren. Wir haben die Grundlage geschaffen, Wachstum aus eigener Stärke zu finanzieren. Jetzt geht es darum, diese Basis in nachhaltige Wertsteigerung für technotrans und seine Aktionärinnen und Aktionäre zu übersetzen“, sagte Michael Finger, Vorstandsvorsitzender der technotrans SE, im Rahmen der Hauptversammlung.
Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorlagen zu
Im Aufsichtsrat bestätigten die Aktionärinnen und Aktionäre Peter Baumgartner als Anteilseignervertreter bis zur Hauptversammlung 2028. Zudem wählten sie Dr. Karine Brand neu bis zur Hauptversammlung 2030 in das Gremium. Sie verfügt über mehr als 30 Jahre internationale Industrieerfahrung im Bereich Thermomanagement sowie umfassende Expertise in der strategischen Führung global tätiger Technologieunternehmen. Ihre Markt- und Technologiekenntnisse in Bereichen wie Medizintechnik, Analytik, Elektronik, Rechenzentren sowie Kälte-, Klima- und Heiztechnik stärken das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats gezielt.
Ready for Growth: Thermomanagement als Schlüsseltechnologie
„Die Entwicklung unserer Zahlen zeigt: technotrans wächst profitabel und mit hoher Kapitaldisziplin“, sagte Natascha Sander. „Die deutlich verbesserte Ertragskraft, die reduzierte Nettoverschuldung und die solide Eigenkapitalquote von 65,1 % geben uns die finanzielle Stärke, die nächsten Wachstumsschritte konsequent umzusetzen.“
Zentraler Wachstumstreiber bleibt die Kernkompetenz Thermomanagement. technotrans profitiert von globalen Megatrends wie Künstlicher Intelligenz, Elektrifizierung, Digitalisierung, Dekarbonisierung und medizinischem Fortschritt. Besonders dynamisch entwickeln sich Anwendungen in der Flüssigkeitskühlung für Datacenter, Batterie-Thermomanagementsysteme für Schienenfahrzeuge und Elektrobusse sowie präzise Kühllösungen für Healthcare & Analytics.
Mit der Strategie Ready for Growth verfolgt technotrans bis 2030 klare Ziele: Der Konzernumsatz soll auf mehr als 350 Mio. € steigen, die EBIT-Marge auf 9 bis 12 %. Wachstum soll dabei konsequent wertsteigernd, skalierbar und Cashflow-orientiert erfolgen. Dafür investiert technotrans gezielt in Kapazitäten, Produktplattformen, operative Exzellenz und Digitalisierung – unter anderem mit dem neuen Werk in Sassenberg.
Solider Start in das Geschäftsjahr 2026: Profitabilität weiter gestärkt
Positive Signale kamen insbesondere aus den Wachstumsmärkten: Energy Management profitierte von der Nachfrage nach Flüssigkeitskühlung für Datacenter sowie Batterie-Thermomanagementsystemen für Bus und Bahn. Healthcare & Analytics setzte den Wachstumskurs ebenfalls fort. Zugleich erhöhte sich der Auftragsbestand auf 84 Mio. €. Das Book-to-Bill-Verhältnis von 1,1 zeigt, dass technotrans im 1. Quartal mehr Aufträge gewonnen als Umsatz realisiert hat.
Der Vorstand bestätigte die Prognose, im Geschäftsjahr 2026 einen Konzernumsatz zwischen 240 und 260 Mio. € bei einer EBIT-Marge zwischen 6,5 und 8,5 % zu erzielen.
„Auftragseingang ist Zukunft. Die gute Dynamik in unseren Wachstumsmärkten, unsere robuste Profitabilität und die gestärkte Bilanz zeigen: technotrans ist auf Kurs“, betonte Michael Finger. „Ready for Growth bedeutet für uns: Technologie in Marktchancen übersetzen, Marktchancen in Aufträge überführen, Aufträge in profitables Wachstum skalieren und profitables Wachstum in nachhaltigen Wert verwandeln.“
Weitere Informationen unter: www.technotrans.de
Über die technotrans SE:
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29.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|48336 Sassenberg
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|http://www.technotrans.de
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