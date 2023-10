EQS-News: HB Holding N.V.: Auf dem Weg zu einem neuen Level

EQS-News: HB Holding N.V. / Schlagwort(e): Marktbericht/Sonstiges

HB Holding N.V.: Auf dem Weg zu einem neuen Level



HB Holding N.V. 06. Oktober 2023 Eindhoven, Niederlande Auf dem Weg zu einem neuen Level HenriPay®: Next Level Payment Solutions die erste Stufe ist gezündet

Börsenjubiläum: Aktie steigt um 45% binnen Jahresfrist

Erfolgreiche Anleiheemission im Bereich Construction: Nachhaltigkeit ohne Kompromisse

Teilnahme Deutsches Eigenkapitalforum Heute vor einem Jahr vollzog die niederländische Finanz- und Managementholding den Schritt auf das Parkett mit einem Listing im Allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf. Die HB Holding N.V. berichtet anlässlich dieses Jubiläums über richtungsweisende Erfolge und aktualisiert den Ausblick. Next Level Payment Solutions die erste Stufe ist gezündet In diesen Tagen legt die 100%ige Tochtergesellschaft HenriPay B.V. (zuvor: Henri Broen Investments B.V.) den Grundstein für das Onboarding von B2B-Kunden für die proprietäre Zahlungslösung HenriPay®. Dies stellt einen wahren Game Changer für die Unternehmensgruppe dar. Die Paymentlösung HenriPay® wird über einen ersten großen B2B-Kunden, wozu bereits ein Memorandum of Understanding unterzeichnet wurde, via App zum Zahlungsmittel für Endverbraucher bei weltbekannten Marken wie McDonald´s, Starbucks, Subway, Spar, Albert Heijn etc. Ausgehend von den Niederlanden soll perspektivisch ein europaweiter Roll-out erfolgen. www.henripay.com





HenriPay steht für innovative Paymentlösungen Die langfristigen Potenziale von HenriPay und damit die Erfolgschancen für unsere Aktionäre sind enorm. Gerade wenn man sich unsere Zielsetzungen und noch viel wesentlicher unsere Differenzierungs- und sogar Alleinstellungsmerkmale vor Augen führt. Bei HenriPay geht es um zahlreiche Innovationen, Convenience und skalierbares, intelligentes Wachstum. Estland bildet für uns die Basis, um schnell mit einem EU-Pass auf dem ganzen Kontinent ab dem nächsten Jahr zu expandieren. Wir haben bereits eine estnische Tochtergesellschaft gegründet und uns mit Koryphäen aus den Bereichen FinTech und Steuern verstärkt, wodurch unsere Bereiche Compliance & Legal entscheidend gewachsen sind, führt CFO Carsten Mainitz aus.

Niederlassung Henri Pay OÜ in Estland / Compliance & Legal Börsenjubiläum: Aktie steigt um über 40% binnen Jahresfrist Seit dem 6. Oktober 2022 notiert unsere Aktie unter der ISIN: NL0015000NA2 im Allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf. Mit einem Kurszuwachs von 45% seither haben die Anteilsscheine alle gängigen Vergleichsindizes outperformt. Seit der Unternehmensgründung vor gut drei Jahren haben wir beeindruckend viel erreicht. Ich denke, das spiegelt sich auch in der Entwicklung unserer Aktie wider. Ich möchte mich an dieser Stelle, quasi zu unserem Einjährigen, ausdrücklich bei allen Unterstützern bedanken. Ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten beiden Jahren die Gruppe auf ein ganz neues Niveau heben werden. Durch die Expansion von HenriPay® und der Entwicklung von einem Zahlungsdienstleister zu einer Bank sowie unserem geplanten Upgrade in den Prime Standard der Börse Frankfurt werden unsere Aktionäre profitieren, so CEO Henri Broen. Link zur Aktienkursentwicklung (Börse Düsseldorf): https://www.boerse-duesseldorf.de/aktien/NL0015000NA2/hb-holding-n-v-aandelen-aan-toonder-eo-01/

Unternehmensstruktur HB Holding N.V.

Nachhaltigkeit ohne Kompromisse Dass sich Nachhaltigkeit, Innovation und Wirtschaftlichkeit ohne Widerspruch vereinbaren lassen, zeigt unsere 100%ige Tochtergesellschaft Henri Broen Construction. Der Hersteller von Leichtstahlprofilen spürt angesichts steigender Baukosten und zunehmender Effizienzanforderungen eine große Nachfrage nach seinem innovativen Ansatz. Die energieeffiziente und ökologische Modulbauweise (Skelettrahmenkonstruktionen) für Appartements und Häuser, aber auch für mehrgeschossige Gebäude wie Büros, Hotels oder Lagerhallen bietet zahlreiche Vorteile. Zudem ist das Geschäftsfeld im Vergleich zur Immobilienprojektentwicklung wesentlich risikoärmer bei gleichzeitig guten Margen. Um von diesem innovativen Trend zu profitieren, hat Henri Broen Construction Anfang September eine 5jährige Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 8% erfolgreich emittiert. Ein Interview im BondGuide gibt weitere Einblicke: https://www.bondguide.de/wp-content/uploads/2023/09/bondguide-18-2023.pdf#page=17 Investorenkonferenz Um dem wachsenden Anlegerinteresse nachzukommen, präsentiert sich die HB Holding im Rahmen des Deutschen Eigenkapitalforum vom 27. bis 29. November in Frankfurt vor institutionellen Investoren. Das Eigenkapitalforum ist ein weiterer Schritt, um einen größeren Anlegerkreis mit unserer Equity Story bekannt zu machen. Anleger sollten unsere Aktie unbedingt auf die Wachtlist nehmen. Die Kursperformance von über 40% im letzten Jahr ist ein guter Start, aber das Beste kommt erst noch. Mit HenriPay werden wir in den nächsten Jahren sehr hohe Gewinne erzielen, davon werden auch unsere Aktionäre profitieren, betont CEO Henri Broen. Kontakt:



HB Holding N.V.

Carsten Mainitz, CFO

mainitz@hbroen.com

