EQS-News: Heidelberg Pharma und Huadong Medicine unterzeichnen weitere Kooperationsvereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung neuer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate

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Heidelberg Pharma und Huadong Medicine unterzeichnen weitere Kooperationsvereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung neuer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate



28.08.2026 / 10:55 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG

Heidelberg Pharma und Huadong Medicine unterzeichnen weitere Kooperationsvereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung neuer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate

Bestehende Partnerschaft wird durch die gemeinsame Forschung und Entwicklung neuer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) mit bis zu sechs Zielmolekülen erweitert

Pipeline von Heidelberg Pharma erhält neue Produktkandidaten

Beide Parteien bringen ihre Stärken und proprietären Technologien ein, darunter die ADC-Technologie von Heidelberg Pharma

Ladenburg, 28. August 2026 – Die Heidelberg Pharma AG (FSE: HPHA), ein Entwickler innovativer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs), gab heute bekannt, dass ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft, die Heidelberg Pharma Research GmbH, eine neue Kooperationsvereinbarung mit ihrem strategischen Partner Huadong Medicine Co., Ltd., Hangzhou, China, unterzeichnet hat. Huadong Medicine ist der zweitgrößte Aktionär der Heidelberg Pharma AG.

Im Rahmen der Vereinbarung werden die Parteien ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Forschung und frühe Entwicklung vertiefen, indem sie ihre komplementären Technologien, Fachkenntnisse und Ressourcen bündeln und nutzen. Dazu gehören die proprietäre ATAC®-Technologieplattform von Heidelberg Pharma sowie weitere neuartige Toxin-Payloads in Kombination mit Huadongs hochmodernen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten. Die Partnerschaft soll Synergien schaffen und die Entwicklung innovativer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate der nächsten Generation vorantreiben, einschließlich bispezifischer und multispezifischer ADCs.

Die neuen ADCs können firmeneigene Antikörper oder Technologien von Huadong Medicine enthalten und mit zwei Wirkstoffen ausgestattet sein. Diese Kombination soll die Zielgenauigkeit und Sicherheit der Medikamente verbessern und gleichzeitig die biologische Wirksamkeit und den klinischen Nutzen steigern, wodurch potenziell bahnbrechende Therapieoptionen für Patienten mit rezidivierenden/refraktären Erkrankungen geboten werden. Die Vereinbarung sieht vor, dass die Eigentumsrechte an den daraus resultierenden Entwicklungskandidaten unter Berücksichtigung der jeweiligen Beiträge zwischen den Partnern aufgeteilt werden.

Dr. Dongzhou Jeffery Liu, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg Pharma, kommentierte: „Die neue Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung zwischen Heidelberg Pharma und Huadong Medicine wird diese etablierte strategische Partnerschaft auf die nächste Stufe heben. Unser Ziel ist es, durch die Kombination der Stärken und Technologien beider Unternehmen neue Maßstäbe zu setzen und weitere innovative Wirkstoffkonjugate für die Krebstherapie zu entwickeln. Dies wird es uns ermöglichen, kontinuierlich neue Forschungsprojekte zu initiieren und zusätzliche Wirkstoffkandidaten für die Produktpipeline von Heidelberg Pharma zu sichern. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit, um neue Behandlungsoptionen für Patienten zu schaffen.“



Kontakt

Heidelberg Pharma AG

Sylvia Wimmer

Senior Director Corporate Communications

Wallstadter Straße 59, 68526 Ladenburg

E-Mail: investors@hdpharma.com IR/PR-Betreuung

MC Services AG

Katja Arnold (CIRO)

Managing Partner

Tel.: +49 89 210 22840

E-Mail: katja.arnold@mc-services.eu



Über Heidelberg Pharma

Heidelberg Pharma ist das erste Unternehmen, das Krebstherapien auf Basis von Amanitin entwickelt, einem Wirkstoff, der aus dem grünen Knollenblätterpilz gewonnen wird. Der biologische Wirkmechanismus des Toxins stellt eine neue therapeutische Modalität dar und wird als Wirkstoff in der Amanitin-basierten ADC-Technologie, der sogenannten ATAC-Technologie, eingesetzt.

Der Leitkandidat HDP-101 (INN: Pamlectabart Tismanitin) ist ein BCMA-ATAC, der sich in der klinischen Entwicklung für das multiple Myelom befindet. Der Kandidat hat von der FDA den Orphan-Drug-Status sowie den Fast-Track-Status erhalten. Ein zweiter ATAC-Kandidat, HDP-102, befindet sich in der klinischen Entwicklung zur Behandlung des Non-Hodgkin-Lymphoms. HDP-103 gegen metastasierten kastrationsresistenten Prostatakrebs und HDP-104 gegen gastrointestinale Tumoren wie Darmkrebs haben die präklinische Entwicklung abgeschlossen. Diese Programme stehen für Partnerschaften zur Verfügung.

Das Unternehmen hat seinen Sitz in Ladenburg, Deutschland, und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: ISIN DE000A11QVV0 / WKN A11QVV / Symbol HPHA. Weitere Informationen finden Sie unter www.heidelberg-pharma.com.

ATAC® ist eine eingetragene Marke der Heidelberg Pharma Research GmbH.

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