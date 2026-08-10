EQS-News: Heimo Scheuch tritt aus gesundheitlichen Gründen als CEO von wienerberger zurück, Gerhard Hanke zum interimistischen CEO ernannt

EQS-News: Wienerberger AG / Schlagwort(e): Personalie

Heimo Scheuch tritt aus gesundheitlichen Gründen als CEO von wienerberger zurück, Gerhard Hanke zum interimistischen CEO ernannt



10.08.2026 / 14:31 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Heimo Scheuch tritt aus gesundheitlichen Gründen als CEO von wienerberger zurück, Gerhard Hanke zum interimistischen CEO ernannt

Wien, 10. August 2026 – wienerberger, ein führender internationaler Anbieter innovativer, ökologischer Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur in der Wasser - und Energieversorgung, gibt bekannt, dass Heimo Scheuch sein Amt als CEO aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung niederlegt. Nach mehr als 17 Jahren an der Spitze des Unternehmens hat er den Aufsichtsrat um die vorzeitige Beendigung seines Mandats gebeten. Der Aufsichtsrat ist diesem Wunsch nachgekommen und hat Gerhard Hanke, COO Zentral & Ost und stellvertretender CEO, mit sofortiger Wirkung zum interimistischen CEO ernannt. Das Unternehmen leitet nun eine strukturierte Suche nach einem langfristigen Nachfolger ein.

Gerhard Hanke verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung bei wienerberger. Von 2021 bis 2025 war er CFO, seit März 2025 ist er COO Zentral & Ost und seit Juni 2026 stellvertretender CEO. Die Zuständigkeiten von Dagmar Steinert, CFO, und Harald Schwarzmayr, COO West, bleiben unverändert.

Heimo Scheuch war seit 2009 als CEO von wienerberger tätig. In dieser Zeit hat er das Unternehmen von einem traditionellen Ziegelhersteller hin zu einem führenden internationalen Anbieter innovativer und ökologischer Baumaterial- und Infrastrukturlösungen in Europa und Nordamerika entwickelt. Unter seiner Führung hat wienerberger seine geografische Präsenz deutlich ausgebaut und neben dem Kerngeschäft im Bereich der Gebäudehülle eine starke Marktposition bei Infrastrukturlösungen für Wasser- und Energiemanagement erarbeitet.

Peter Steiner, Vorsitzender des Aufsichtsrats von wienerberger, sagte: „Im Namen des gesamten Aufsichtsrats möchte ich Heimo Scheuch meinen tiefsten Dank für das aussprechen, was er in 17 Jahren als CEO aufgebaut hat. Als er 2009 die Rolle des CEO übernahm, war wienerberger ein Ziegelhersteller. Heute ist wienerberger eine führende internationale Unternehmensgruppe mit mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, einem resilienten Geschäftsmodell, das die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur abdeckt, und einer klaren Nachhaltigkeitsstrategie. Diese erfolgreiche Transformation ist sein Verdienst. Wir respektieren seine Entscheidung und wünschen ihm eine vollständige und rasche Genesung. Gerhard Hanke kennt wienerberger in all seinen Facetten und genießt großes Vertrauen im Unternehmen. Mit ihm an der Spitze sind wir bestens positioniert, Kontinuität zu sichern und unsere Ziele konsequent weiterzuverfolgen, während wir die Suche nach dem richtigen Nachfolger vorantreiben.

Heimo Scheuch, scheidender Vorstandsvorsitzender von wienerberger, erklärt: „wienerberger ist seit dreißig Jahren mein Zuhause – von meinen Anfängen als Assistent des Vorstands bis hin zur Führung des Konzerns als CEO. Ich möchte unseren Kunden, Geschäftspartnern und Aktionären sowie dem Aufsichtsrat, meinen Vorstandskollegen und dem gesamten globalen Team von wienerberger für ihr Vertrauen und ihren Einsatz in all den Jahren herzlich danken. Wir haben gemeinsam viel erreicht, und ich bin stolz auf jeden einzelnen Schritt. Ich hatte mich darauf gefreut, mein Mandat wie geplant fortzuführen. Doch es ist an der Zeit, mich auf meine Gesundheit zu konzentrieren. Ich übergebe das Unternehmen in die besten Hände und bin überzeugt, dass wienerberger seine Erfolgsgeschichte fortschreiben wird."

wienerberger wird seine Ergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2026 wie geplant am 12. August 2026 präsentieren.

Rückfragehinweis

Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com



Alfredo Sibilia, Senior Officer Investor Relations Wienerberger AG

t +43 664 812 10 72 | investor@wienerberger.com



wienerberger

wienerberger ist führender Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern weltweit ermöglicht wienerberger mit seinen Lösungen energieeffizientes, gesundes, klimafreundliches und leistbares Wohnen. wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeug- und Kunststoffrohre) gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa und bei Fassadenprodukten zu den führenden Anbietern in Nordamerika. Mit gruppenweit mehr als 200 Produktionsstandorten erwirtschaftete wienerberger im Jahr 2025 einen Umsatz von 4,6 Mrd. € und ein operatives EBITDA von 754 Mio. €.