FinLab Aktie
WKN DE: 121806 / ISIN: DE0001218063
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02.07.2026 15:12:23
EQS-News: Heliad AG: Beginn der Annahmefrist für das Erwerbsangebot der GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH voraussichtlich am 28. Juli 2026
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EQS-News: Heliad AG
/ Schlagwort(e): Delisting
Beginn der Annahmefrist für das Erwerbsangebot der GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH voraussichtlich am 28. Juli 2026
Die Heliad AG („Gesellschaft“) informiert ihre Aktionäre darüber, dass die GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH („GfBk“) der Gesellschaft mitgeteilt hat, dass die Annahmefrist für das öffentliche Erwerbsangebot voraussichtlich am 28. Juli 2026 beginnen und am 14. August 2026 enden wird.
Die Gesellschaft hatte am 24. Juni 2026 in einer Ad-hoc-Mitteilung darüber informiert, dass die GfBk beabsichtigt, den Aktionären der Gesellschaft ein Erwerbsangebot zu unterbreiten. Im Rahmen dieses Erwerbsangebotes beabsichtigt die GfBk den Erwerb von bis zu 750.000 Aktien der Heliad AG zu einem Preis von 14,25 EUR je Aktie.
Die Gesellschaft wird die Angebotsunterlage voraussichtlich am 27. Juli 2026, nach deren Veröffentlichung im Bundesanzeiger, den Aktionären der Gesellschaft zusätzlich auf der Webseite https://www.heliad.com/investor-relations (Rubrik „Erwerbsangebot“) zur Verfügung stellen.
Disclaimer
Die Heliad AG ist nicht Bieterin des Erwerbsangebots; für die Inhalte der Angebotsunterlage ist ausschließlich die GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH verantwortlich. Die Veröffentlichung des Erwerbsangebots auf der Website der Heliad AG erfolgt ausschließlich zur Information der Aktionäre und stellt weder ein Angebot zum Erwerb von Aktien der Gesellschaft noch ein öffentliches Werben für das Erwerbsangebot dar.
Bei der Veröffentlichung des Erwerbsangebots auf der Website der Heliad AG handelt es sich zudem nicht um eine Veröffentlichung des Angebots nach Maßgabe einer ausländischen Rechtsordnung. Es wird darauf hingewiesen, dass die Versendung, Verteilung oder Verbreitung der Angebotsunterlage an Dritte sowie die Annahme des Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland gesetzlichen Beschränkungen unterliegen können. Jegliche Verantwortung der Heliad AG für die Nichteinhaltung ausländischer Rechtsvorschriften durch Dritte, einschließlich der Bieterin, wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.
Kontakt:
Heliad AG
Tel: +49 69 719 12 80 0
E-Mail: investor-relations@heliad.com
02.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heliad AG
|Ulmenstraße 37-39
|60325 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)69 719 12 80 - 0
|Fax:
|+49 (0)69 719 12 80 - 999
|E-Mail:
|investor-relations@heliad.com
|Internet:
|www.heliad.com
|ISIN:
|DE0001218063
|WKN:
|121806
|Indizes:
|Basic Board
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2359126
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2359126 02.07.2026 CET/CEST
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