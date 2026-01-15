EQS-News: Heliad investiert in Aikido und die Vision von Self-Securing Software

EQS-News: Heliad AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Frankfurt am Main, 14. Januar 2026 – Heliad gibt ihre Beteiligung an der Serie-B-Finanzierungsrunde von Aikido in Höhe von 60 Millionen US-Dollar bekannt. Angeführt von DST Global bewertet die Runde das Unternehmen mit 1 Milliarde US-Dollar und markiert damit einen historischen Meilenstein: Aikido ist nun eines der weltweit am schnellsten wachsenden Cybersicherheitsunternehmen, das den Status eines Unicorns erreicht hat.



Die Wachstumsgeschichte: Von „No Bullsh*t Security” zu 1 Milliarde US-Dollar in 3 Jahren In einer Branche, die traditionell von Palo Alto und Tel Aviv dominiert wird, hat sich Aikido zu einem in diesem Segment seltenen europäischen Champion entwickelt. Durch das Ersetzen komplexer, analytikerorientierter Tools zugunsten eines entwicklerorientierten Ansatzes hat sich das Unternehmen in nur drei Jahren von einer Herausforderer-Marke zu einem Branchenführer entwickelt.



Die Zahlen belegen den rasanten Aufstieg des Unternehmens:

• Starkes Wachstum: 5-fache Umsatzsteigerung und 3-fache Kundenwachstum erzielt.

• Globale Reichweite: Mehr als 100.000 Teams weltweit vertrauen auf Aikido.

• Branchenführer als Kunden: Premier League, Soundcloud, Niantic, Visma, Revolut, n8n, Legora, Tines und viele mehr vertrauen auf Aikido.



Kernidee: Sicherheit als Ingenieurskunst - Aikido revolutioniert die Branche, indem es Sicherheit als Teil des Entwicklungsprozesses denkt. Anstatt als Compliance-Hürde zu fungieren, lässt sich die Plattform direkt in den Entwicklungslebenszyklus integrieren und ermöglicht es Entwicklern, sicheren Code ohne Verzögerungen auszuliefern.



Produktvision: Sich selbst absichernde Software - Mit der Einführung von Aikido Infinite erschließt das Unternehmen eine neue Produktkategorie: selbstsichernde Software. Während KI und autonome Agenten die Art und Weise, wie Code erstellt wird, neu gestalten, bietet Aikido die entscheidende Infrastruktur, um sicherzustellen, dass sich Software in Echtzeit selbst schützen kann. Über Heliad Heliad (ISIN: DE0001218063 / Ticker: A7A) ist eine börsennotierte Investment Gesellschaft mit dem Ziel sowohl Unternehmer als auch Investoren gleichermaßen zu unterstützen. Die Gesellschaft investiert in marktführende Unternehmen, unabhängig von Sektor und regionaler Herkunft, mit der Absicht, die nächste Wachstumsphase anzutreiben. Heliad unterstützt als börsennotierte Gesellschaft mit einem starken Team und strategischen Partnern Unternehmen vor, während und nach einem IPO und ebnet den Weg zu öffentlichen Kapitalmärkten. Dabei erlaubt es die Evergreen-Struktur von Heliad, unabhängig von den üblichen Finanzierungslaufzeiten zu agieren, und bietet Aktionären bereits vor dem IPO einen einzigartigen Zugang zu Marktrenditen, ohne Einschränkungen oder Begrenzungen bezüglich der Größe der Investments. Weitere Informationen über uns finden Sie unter www.heliad.de und folgen Sie uns auf LinkedIn.

