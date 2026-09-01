EQS-News: HELIOS SOLAR AG erwirbt 100 % eines malaysischen Unternehmens und unterzeichnet eine Absichtserklärung mit MaMing Property Management Sdn. Bhd. zur Projektentwicklung in Asien

EQS-News: HELIOS SOLAR AG / Schlagwort(e): Kooperation/Absichtserklärung

HELIOS SOLAR AG erwirbt 100 % eines malaysischen Unternehmens und unterzeichnet eine Absichtserklärung mit MaMing Property Management Sdn. Bhd. zur Projektentwicklung in Asien



01.09.2026 / 08:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DIESE MITTEILUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, IN JAPAN, KANADA, NEUSEELAND ODER AUSTRALIEN ODER IN EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG VERBREITET ODER VERÖFFENTLICHT WERDEN, IN DER EINE SOLCHE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

PRESSEMITTEILUNG

HELIOS SOLAR AG erwirbt 100 % eines malaysischen Unternehmens und unterzeichnet eine Absichtserklärung mit MaMing Property Management Sdn. Bhd. zur Projektentwicklung in Asien

Frankfurt am Main, 1. September 2026 – Die HELIOS SOLAR AG („HELIOS“; ISIN: DE000A42D2N5, WKN: A42D2N, Tickersymbol: HE8) gibt bekannt, dass sie 100 % der Anteile an dem malaysischen Unternehmen AURORA SOLAR CITY Sdn. Bhd. („AURORA“) zu einem Gesamtkaufpreis von 1,00 Euro erworben hat.

AURORA ist ein Unternehmen, das seinen Geschäftsbetrieb noch nicht aufgenommen hat. Es wurde kürzlich von Herrn Thuan Ming Ong, einem Mitglied des Vorstands von HELIOS, gegründet, um vorrangig für die HELIOS-Gruppe in der Planung und Entwicklung zukunftsorientierter Wohngebäude und Wohnsiedlungen tätig zu sein, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf ESG-Prinzipien und Solaranlagen liegt.

Zum Zweck der Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit hat AURORA eine Absichtserklärung („MOU“) mit dem malaysischen Unternehmen MaMing Property Management Sdn. Bhd. über eine geplante Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Wohn- und Gewerbeprojekten in Malaysia, Kambodscha und Kasachstan unterzeichnet.

Die Absichtserklärung legt die wesentlichen Rahmenbedingungen der beabsichtigten Zusammenarbeit fest. Vorbehaltlich der noch auszuhandelnden und abzuschließenden endgültigen Vereinbarungen soll AURORA insbesondere für die gesamte Projektentwicklung, die Finanzierung sowie die Einholung oder Beschaffung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Zulassungen und Lizenzen verantwortlich sein. MaMing Property Management Sdn. Bhd. soll als Projektmanagementberater für die Planung, Terminierung, Koordination und Überwachung der jeweiligen Projekte hinzugezogen werden.

Die Parteien beabsichtigen, die Einzelheiten ihrer Zusammenarbeit in endgültigen Vereinbarungen festzulegen. Die unterzeichnete, unverbindliche Absichtserklärung bildet die Grundlage für diese Verhandlungen. Die Absichtserklärung gilt zunächst für zwölf Monate ab dem 28. August 2026 und kann im gegenseitigen Einvernehmen verlängert werden.

Angesichts des frühen Stadiums der Gespräche können zum jetzigen Zeitpunkt keine konkreten Angaben zum Investitionsvolumen oder zu Umsatz- bzw. Ergebnisbeiträgen gemacht werden, die sich aus der Zusammenarbeit von AURORA mit MaMing Property Management Sdn. Bhd. oder aus den gemeinsam umzusetzenden Projekten ergeben.

Kontakt

Maximilian Fischer, Leiter Investor Relations

E-Mail: max@heliospv.net

Manuel Taverne, Co-Leiter Investor Relations

E-Mail: m.taverne@max-em.de

Über die HELIOS SOLAR AG (www.heliossolarag.com)

Die HELIOS SOLAR AG ist ein international tätiger Entwickler von Photovoltaik-Projekten mit strategischem Fokus auf die attraktiven Wachstumsmärkte in Asien und Europa. Das Unternehmen entwickelt, finanziert und realisiert Solarenergieprojekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette und verfolgt dabei sowohl den Verkauf fertig entwickelter Projekte als auch den selektiven Aufbau eines eigenen Portfolios an langfristig ertragsbringenden Vermögenswerten. Mit ihrer internationalen Expertise und regionalen Marktpräsenz ist HELIOS gut positioniert, um nachhaltig von der sich beschleunigenden globalen Expansion der Solarenergie zu profitieren.

Über die MaMing Group (www.maming.com.my)

Die MaMing Group errichtet erschwingliche, hochwertige Wohn- und Gewerbeimmobilien. Die im Oktober 2020 gegründete MaMing Group wird von erfahrenen Fachleuten geleitet, die über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Immobilien- und Baubranche verfügen. Diese Führung stellt sicher, dass jedes von der MaMing Group durchgeführte Projekt von einem reichen Schatz an Wissen und Fachkompetenz profitiert, was höchste Qualität und nachhaltige Entwicklungspraktiken garantiert.

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung stellt eine Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geänderten Fassung (die „Prospektverordnung“) dar. Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland, Australien oder einer anderen Rechtsordnung veröffentlicht, verbreitet oder übermittelt werden, in der eine solche Verbreitung oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren (die „Wertpapiere“) der HELIOS SOLAR AG (die „Gesellschaft“ oder „HELIOS“) dar. Insbesondere stellt diese Bekanntmachung kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland, Australien oder einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot rechtswidrig wäre.

Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (das „Wertpapiergesetz“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nur im Rahmen einer Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Wertpapiergesetzes angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere erfolgen.

Die hierin genannten Wertpapiere dürfen in Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien sowie nicht an oder für Rechnung oder zugunsten von Personen mit Wohnsitz in diesen Ländern angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegen entsprechende Ausnahmen vor.

Das Angebot und die Zulassung zum Handel am regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts vom 2. Juni 2026 (der „Prospekt“) und des ersten Nachtrags dazu vom 26. Juni 2026 (der „Nachtrag“), die jeweils von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt wurden. Jede Anlageentscheidung sollte ausschließlich auf der Grundlage des Prospekts und des Nachtrags getroffen werden. Diese Dokumente sind kostenlos auf der Website des Unternehmens im Bereich „IPO“ verfügbar.

Die Genehmigung des Prospekts und des Nachtrags durch die BaFin ist nicht als Empfehlung des Emittenten oder der Qualität der Wertpapiere zu verstehen. Anleger sollten den Prospekt einschließlich des Nachtrags vollständig lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen einer Anlage in Aktien der Gesellschaft zu verstehen. Eine Anlage in Aktien ist mit erheblichen Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts des gesamten investierten Kapitals. Diese Risiken sind im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts beschrieben.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten in der Regel Begriffe wie „planen“, „anstreben“, „fortsetzen“, „glauben“, „schätzen“, „voraussehen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „könnte“, „wird“, „sollte“ oder ähnliche Ausdrücke. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Weder das Unternehmen noch der verkaufende Aktionär noch die Bank übernehmen eine Verpflichtung, die in dieser Bekanntmachung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überarbeiten oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Die SMC Bank AG handelt im Zusammenhang mit dem Angebot ausschließlich für das Unternehmen und den verkaufenden Aktionär und für niemanden sonst. Sie betrachtet keine andere Person als ihren Kunden im Zusammenhang mit dem Angebot und ist gegenüber niemandem außer dem Unternehmen und dem verkaufenden Aktionär für die Gewährung der ihren Kunden zustehenden Schutzmaßnahmen oder für die Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot verantwortlich.

Der voraussichtliche Zeitpunkt der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel am regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse kann durch Marktbedingungen oder andere Faktoren beeinflusst werden. Es kann nicht garantiert werden, dass die Zulassung erfolgt, und keine finanzielle Entscheidung sollte auf den Absichten der Gesellschaft hinsichtlich einer solchen Zulassung basieren.

Eine Anlage in die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere ist mit erheblichen Risiken verbunden. Potenzielle Anleger sollten sich hinsichtlich der Eignung einer Anlage von einem professionellen Berater beraten lassen. Der Wert von Aktien kann sowohl steigen als auch fallen, und Anleger können ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Ende der Mitteilung