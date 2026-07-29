EQS-News: HELIOS SOLAR AG schließt weitere Privatplatzierung erfolgreich ab – Starkes Interesse internationaler Investoren nach gelungenem Börsenstart

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HELIOS SOLAR AG schließt weitere Privatplatzierung erfolgreich ab – Starkes Interesse internationaler Investoren nach gelungenem Börsenstart



29.07.2026 / 14:39 CET/CEST

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Die HELIOS SOLAR AG (ISIN: DE000A42D2N5, WKN: A42D2N, Börsenkürzel: HE8) hat unmittelbar nach ihrem erfolgreichen Börsengang eine weitere Privatplatzierung abgeschlossen. Insgesamt wurden vier Millionen Aktien zu einem Preis von 4,00 Euro je Aktie an einen institutionellen Investor aus Asien platziert. Bei den Aktien handelt es sich um nicht bezogene Aktien aus dem öffentlichen Angebot im Rahmen des IPO.

Die erfolgreiche Platzierung unterstreicht das anhaltend hohe Interesse internationaler Investoren an der HELIOS SOLAR AG. Insbesondere aus Asien, einer der strategischen Kernregionen des Unternehmens, stößt das Geschäftsmodell auf großes Interesse. Die Transaktion stärkt zugleich die internationale Investorenbasis der Gesellschaft.

Mit der Handelsaufnahme im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse hat HELIOS einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensentwicklung erreicht. Der Börsengang wurde erfolgreich abgeschlossen und von den Kapitalmärkten positiv aufgenommen. Die HELIOS-Aktie verzeichnete am gestrigen ersten Handelstag eine deutliche Kurssteigerung von 23,7% gegenüber dem Ausgabepreis von 4 EUR und unterstreicht damit das Vertrauen der Investoren in die Wachstumsstrategie des Unternehmens.

„Die erfolgreiche Privatplatzierung unmittelbar nach unserem Börsenstart bestätigt das große Interesse institutioneller Investoren an der HELIOS SOLAR AG. Besonders die starke Nachfrage aus Asien sehen wir als Bestätigung unserer internationalen Ausrichtung und unserer Projektpipeline in attraktiven Wachstumsmärkten“, erklärt Ong Thuan Ming, CEO der HELIOS SOLAR AG.

HELIOS SOLAR AG plant, ihre Position als internationaler Entwickler von Photovoltaikprojekten konsequent auszubauen und vom weltweit steigenden Bedarf an erneuerbaren Energien zu profitieren. Mit der Präsenz an der Börse verfügt das Unternehmen künftig über zusätzliche Möglichkeiten, Wachstumskapital aufzunehmen und seine Wachstumsstrategie umzusetzen und neue Projekte in den Kernmärkten Europas und Asiens voranzutreiben.

Kontakt

Maximilian Fischer

Head of Investor Relations

E-Mail: max@heliospv.net

Manuel Taverne

Co-Head of Investor Relations

E-Mail: m.taverne@max-em.de

Über die HELIOS SOLAR AG (www.heliossolarag.com)

Die HELIOS SOLAR AG ist ein international tätiger Entwickler von Photovoltaikprojekten mit Schwerpunkt auf den attraktiven Wachstumsmärkten Asiens und Europas. Die Gesellschaft entwickelt, finanziert und realisiert Solarenergieprojekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette und verfolgt dabei sowohl den Verkauf fertig entwickelter Projekte als auch den selektiven Aufbau eines eigenen Bestandsportfolios mit langfristigen Erträgen. Mit ihrer internationalen Expertise und ihrer regionalen Marktpräsenz ist HELIOS darauf ausgerichtet, vom weltweit beschleunigten Ausbau der Solarenergie nachhaltig zu profitieren.

DISCLAIMER / WICHTIGE INFORMATIONEN

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren (die „Wertpapiere“) der HELIOS SOLAR AG (die „Gesellschaft“ oder „HELIOS“) dar und stellt auch keine Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots dar. Insbesondere stellt diese Mitteilung weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland, Australien oder anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist.

Das Angebot und die Zulassung zum regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) erfolgten ausschließlich auf Basis eines veröffentlichten Wertpapierprospekts vom 2. Juni 2026 (der „Prospekt“) und eines ersten Nachtrags zum Prospekt vom 26. Juni 2026 (der „Nachtrag“), jeweils gebilligt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Prospekts und des Nachtrags erfolgen. Der Prospekt und der Nachtrag sind auf der Webseite der Gesellschaft (https://www.heliossolarag.com/ unter der Kategorie „IPO“) kostenfrei erhältlich.

Die Billigung des Prospekts und des Nachtrags durch die BaFin darf nicht als Befürwortung der Emittentin oder der Qualität der Wertpapiere verstanden werden. Anleger sollten beachten, dass die BaFin den Prospekt und den Nachtrag lediglich hinsichtlich ihrer Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz geprüft hat. Anleger sollten den Prospekt einschließlich des Nachtrags vor einer Investitionsentscheidung lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen im Zusammenhang mit der Entscheidung, in die Aktien zu investieren, vollständig zu verstehen. Eine Investition in Aktien ist mit zahlreichen Risiken verbunden, einschließlich des Totalverlusts des eingesetzten Kapitals; diese Risiken werden im ersten Kapitel „Risikofaktoren“ des Prospekts beschrieben.

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