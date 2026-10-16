EQS-News: Helios Solar AG unterzeichnet Absichtserklärung zur Beschleunigung der Umsetzung von Projekten in den Bereichen erneuerbare Energien, Rechenzentren und Infrastruktur in Asien und Europa

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Helios Solar AG unterzeichnet Absichtserklärung zur Beschleunigung der Umsetzung von Projekten in den Bereichen erneuerbare Energien , Rechenzentren und Infrastruktur in Asien und Europa



16.10.2026 / 11:58 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Helios Solar AG („Helios“ oder die „Gruppe“), die in München ansässige Holdinggesellschaft der Helios-Unternehmensgruppe im Bereich Solarenergie und erneuerbare Energien, gab heute bekannt, dass ihre malaysische Tochtergesellschaft Helios Photovoltaic Sdn Bhd eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, „MOU“) mit der Keong Hong Holdings Limited („Keong Hong“) unterzeichnet hat. Keong Hong ist eine an der Börse Singapur (Singapore Exchange) notierte Unternehmensgruppe, die in den Bereichen Hochbau, Immobilienentwicklung und Hotelentwicklung tätig ist.



Im Rahmen der Absichtserklärung werden die beiden Unternehmen Möglichkeiten einer Zusammenarbeit bei Projekten in den Bereichen erneuerbare Energien, Solarenergie, Batterieenergiespeichersysteme (Battery Energy Storage Systems, „BESS“), Rechenzentren sowie zugehörige Infrastruktur in Malaysia, Kambodscha, Kasachstan, der Europäischen Union und weiteren Märkten prüfen.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Kompetenzen von Helios weiter zu stärken, um Projekte von der Entwicklung bis zur erfolgreichen Realisierung effizient und zuverlässig umzusetzen. Helios bringt dabei seine Expertise in der Entwicklung von Solar- und erneuerbaren Energieprojekten ein, während Keong Hong auf mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung im Bauwesen, in der Ingenieurtechnik und im Projektmanagement zurückgreifen kann.



Keong Hong kann sich an geeigneten Projekten als Kooperationspartner, als Generalunternehmer für Planung, Beschaffung und Bauausführung (Engineering, Procurement and Construction, „EPC“) und/oder als Auftragnehmer für Planung, Beschaffung, Bauausführung und Inbetriebnahme (Engineering, Procurement, Construction and Commissioning, „EPCC“) beteiligen.

Die Partnerschaft erfolgt vor dem Hintergrund einer steigenden Nachfrage nach erneuerbarer Energie und digitaler Infrastruktur in den beiden Kernregionen von Helios. Insbesondere Betreiber von Rechenzentren benötigen zunehmend einen zuverlässigen Zugang zu



Dato Ken Ong Thuan Ming,CEO Helios Solar AG, erklärte:

„Die Entwicklung hochwertiger Projekte im Bereich erneuerbarer Energien ist nur die eine Hälfte der Aufgabe – ebenso entscheidend ist es, diese Projekte termingerecht, entsprechend den technischen Anforderungen und im erforderlichen Umfang erfolgreich umzusetzen. Keong Hong verfügt genau in diesen Bereichen über einen hervorragenden und langjährig etablierten Ruf. Indem wir die Bau- und Ingenieurkompetenz von Keong Hong mit unserer Projektpipeline in Südostasien, Zentralasien und Europa verbinden, können wir unseren Kunden – darunter insbesondere Betreibern von Rechenzentren – einen umfassenderen und effizienteren Weg von der ersten Projektidee bis zur erfolgreichen Inbetriebnahme bieten. Diese Zusammenarbeit unterstützt unser strategisches Ziel, Helios zu einer führenden, grenzüberschreitend tätigen Plattform für erneuerbare Energien weiterzuentwickeln, die Asien und Europa miteinander verbindet.“



Die unterzeichnete Absichtserklärung ist rechtlich unverbindlich und bildet einen ersten Rahmen für die gemeinsame Identifizierung und Bewertung wirtschaftlich tragfähiger Geschäftsmöglichkeiten.

Eine Beteiligung an konkreten Projekten steht unter dem Vorbehalt weiterer Prüfungen, einer gegenseitigen Einigung sowie – sofern erforderlich – des Abschlusses verbindlicher vertraglicher Vereinbarungen.



Über die Helios Solar AG

Die Helios Solar AG mit Hauptsitz in München entwickelt, finanziert und realisiert Solarenergieprojekte für Gewerbe-, Industrie- und Privatkunden sowie großflächige Solarparks. Die Wurzeln der Unternehmensgruppe reichen bis nach Malaysia zurück, wo das Unternehmen 2010 als Systemintegrator für Solaranlagen gegründet wurde. Ausgehend von Photovoltaikinstallationen für Privathaushalte in Sarawak hat sich Helios seither zu einer international tätigen Unternehmensgruppe entwickelt, die netzgekoppelte und netzunabhängige Solarlösungen sowie gebäudeintegrierte Photovoltaiksysteme (Building-Integrated Photovoltaics, „BIPV“) anbietet.

Nach der Integration der Helios Photovoltaic Sdn Bhd in die Helios Solar AG im Jahr 2026 ist die Unternehmensgruppe heute in Deutschland, Malaysia, Singapur und Kambodscha tätig.

Weitere Informationen finden Sie unter:



Über Keong Hong Holdings Limited

Die 1983 gegründete Keong Hong Holdings Limited mit Hauptsitz in Singapur (SGX Main Board; Bloomberg: KHHL SP) ist eine Unternehmensgruppe, die in den Bereichen Hochbau, Immobilienentwicklung und -investitionen sowie Hotelentwicklung und -investitionen tätig ist. Zu den Referenzprojekten des Unternehmens zählen unter anderem Wohnbauprojekte in Singapur wie Twin Waterfalls EC, SkyPark Residences EC und Parc Life EC sowie zwei Resortanlagen auf den Malediven.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Erwartungen und Einschätzungen beruhen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von diesen Aussagen abweichen.

Die Helios Solar AG übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern hierzu keine gesetzliche Verpflichtung besteht.

Die Zusammenarbeit verbindet die Projektentwicklungskompetenz und Projektpipeline von Helios im Bereich Solarenergie und Batteriespeichersysteme mit der langjährigen Erfahrung von Keong Hong in den Bereichen Bauwesen, Ingenieurdienstleistungen und Projektmanagement. Die Kooperation erstreckt sich auf Märkte wie Malaysia, Kambodscha, Kasachstan und die Europäische Union.Helios Solar AG („Helios“ oder die „Gruppe“), die in München ansässige Holdinggesellschaft der Helios-Unternehmensgruppe im Bereich Solarenergie und erneuerbare Energien, gab heute bekannt, dass ihre malaysische Tochtergesellschaft Helios Photovoltaic Sdn Bhd eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, „MOU“) mit der Keong Hong Holdings Limited („Keong Hong“) unterzeichnet hat. Keong Hong ist eine an der Börse Singapur (Singapore Exchange) notierte Unternehmensgruppe, die in den Bereichen Hochbau, Immobilienentwicklung und Hotelentwicklung tätig ist.Im Rahmen der Absichtserklärung werden die beiden Unternehmen Möglichkeiten einer Zusammenarbeit bei Projekten in den Bereichen erneuerbare Energien, Solarenergie, Batterieenergiespeichersysteme (Battery Energy Storage Systems, „BESS“), Rechenzentren sowie zugehörige Infrastruktur in Malaysia, Kambodscha, Kasachstan, der Europäischen Union und weiteren Märkten prüfen.Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Kompetenzen von Helios weiter zu stärken, um Projekte von der Entwicklung bis zur erfolgreichen Realisierung effizient und zuverlässig umzusetzen. Helios bringt dabei seine Expertise in der Entwicklung von Solar- und erneuerbaren Energieprojekten ein, während Keong Hong auf mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung im Bauwesen, in der Ingenieurtechnik und im Projektmanagement zurückgreifen kann.Keong Hong kann sich an geeigneten Projekten als Kooperationspartner, als Generalunternehmer für Planung, Beschaffung und Bauausführung (Engineering, Procurement and Construction, „EPC“) und/oder als Auftragnehmer für Planung, Beschaffung, Bauausführung und Inbetriebnahme (Engineering, Procurement, Construction and Commissioning, „EPCC“) beteiligen.Die Partnerschaft erfolgt vor dem Hintergrund einer steigenden Nachfrage nach erneuerbarer Energie und digitaler Infrastruktur in den beiden Kernregionen von Helios. Insbesondere Betreiber von Rechenzentren benötigen zunehmend einen zuverlässigen Zugang zu Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Durch die Kombination von großflächigen Solarenergieprojekten, Batteriespeichersystemen und umfassender Bau- und Umsetzungskompetenz sind die beiden Partner in der Lage, diesem Marktsegment integrierte Lösungen anzubieten.Die unterzeichnete Absichtserklärung ist rechtlich unverbindlich und bildet einen ersten Rahmen für die gemeinsame Identifizierung und Bewertung wirtschaftlich tragfähiger Geschäftsmöglichkeiten.Eine Beteiligung an konkreten Projekten steht unter dem Vorbehalt weiterer Prüfungen, einer gegenseitigen Einigung sowie – sofern erforderlich – des Abschlusses verbindlicher vertraglicher Vereinbarungen.Die Helios Solar AG mit Hauptsitz in München entwickelt, finanziert und realisiert Solarenergieprojekte für Gewerbe-, Industrie- und Privatkunden sowie großflächige Solarparks. Die Wurzeln der Unternehmensgruppe reichen bis nach Malaysia zurück, wo das Unternehmen 2010 als Systemintegrator für Solaranlagen gegründet wurde. Ausgehend von Photovoltaikinstallationen für Privathaushalte in Sarawak hat sich Helios seither zu einer international tätigen Unternehmensgruppe entwickelt, die netzgekoppelte und netzunabhängige Solarlösungen sowie gebäudeintegrierte Photovoltaiksysteme (Building-Integrated Photovoltaics, „BIPV“) anbietet.Nach der Integration der Helios Photovoltaic Sdn Bhd in die Helios Solar AG im Jahr 2026 ist die Unternehmensgruppe heute in Deutschland, Malaysia, Singapur und Kambodscha tätig.Weitere Informationen finden Sie unter: www.heliospv.net Die 1983 gegründete Keong Hong Holdings Limited mit Hauptsitz in Singapur (SGX Main Board; Bloomberg: KHHL SP) ist eine Unternehmensgruppe, die in den Bereichen Hochbau, Immobilienentwicklung und -investitionen sowie Hotelentwicklung und -investitionen tätig ist. Zu den Referenzprojekten des Unternehmens zählen unter anderem Wohnbauprojekte in Singapur wie Twin Waterfalls EC, SkyPark Residences EC und Parc Life EC sowie zwei Resortanlagen auf den Malediven.Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Erwartungen und Einschätzungen beruhen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von diesen Aussagen abweichen.Die Helios Solar AG übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern hierzu keine gesetzliche Verpflichtung besteht.

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