HELIOS SOLAR Aktie
WKN DE: A42D2N / ISIN: DE000A42D2N5
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27.11.2026 15:38:13
EQS-News: HELIOS SOLAR AG verschiebt Veröffentlichung des testierten Jahres- und Konzernabschlusses erneut
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EQS-News: HELIOS SOLAR AG
/ Schlagwort(e): Jahresbericht/Sonstiges
Die HELIOS SOLAR AG (ISIN: DE000A42D2N5 / WKN: A42D2N) („Gesellschaft“) gibt bekannt, dass sich die zuletzt für November 2026 vorgesehene Veröffentlichung des testierten Jahres- und Konzernabschlusses für das (Rumpf)Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 30. Juni 2026 erneut verschiebt.
Hintergrund sind weiterhin die Umstellung des Geschäftsjahres vom Kalenderjahr auf den Zeitraum vom 1. Juli bis 30. Juni sowie die erstmalige Erstellung eines IFRS-Konzernabschlusses. Insbesondere die damit verbundenen Konsolidierungsprozesse und die internationale Abstimmung mit den Wirtschaftsprüfern in Asien und Europa haben sich als komplexer und zeitaufwendiger erwiesen als ursprünglich angenommen. Der zusätzliche Abstimmungs- und Prüfungsbedarf macht eine weitere Anpassung des Zeitplans erforderlich.
Nach aktueller Planung geht die Gesellschaft davon aus, den testierten Jahres- und Konzernabschluss bis Ende Januar 2027 veröffentlichen zu können. Über den konkreten Veröffentlichungstermin wird die Gesellschaft rechtzeitig informieren.
Kontakt
Maximilian Fischer
Manuel Taverne
Über die HELIOS SOLAR AG (www.heliossolarag.com)
Die HELIOS SOLAR AG ist ein international tätiger Entwickler von Photovoltaikprojekten mit Schwerpunkt auf den attraktiven Wachstumsmärkten Asiens und Europas. Die Gesellschaft entwickelt, finanziert und realisiert Solarenergieprojekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette und verfolgt dabei sowohl den Verkauf fertig entwickelter Projekte als auch den selektiven Aufbau eines eigenen Bestandsportfolios mit langfristigen Erträgen. Mit ihrer internationalen Expertise und ihrer regionalen Marktpräsenz ist HELIOS darauf ausgerichtet, vom weltweit beschleunigten Ausbau der Solarenergie nachhaltig zu profitieren.
27.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HELIOS SOLAR AG
|Marienplatz 2
|80331 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 139288928
|E-Mail:
|max@heliospv.net
|Internet:
|www.heliossolarag.com
|ISIN:
|DE000A42D2N5
|WKN:
|A4EVPH
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart
|LEI Code:
|894500Q0LUCCFE8R5J14
|EQS News ID:
|2443596
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2443596 27.11.2026 CET/CEST
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