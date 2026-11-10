EQS-News: Henkel erzielt im dritten Quartal sehr starke Umsatzsteigerung

EQS-News: Henkel AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Henkel erzielt im dritten Quartal sehr starke Umsatzsteigerung



10.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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QUARTALSMITTEILUNG

Q3 2026

JULI - SEPTEMBER

Starke Q3-Zahlen und aktualisierter Ausblick belegen Erfolg der Wachstumsstrategie

Henkel erzielt im dritten Quartal sehr starke Umsatzsteigerung

Konzernumsatz steigt um 11,0 Prozent auf 5,7 Mrd Euro, organisch +6,5 Prozent

Adhesive Technologies: deutliches organisches Umsatzwachstum von 7,9 Prozent

mit starker Preis- und positiver Mengenentwicklung

Consumer Brands: sehr starker organischer Umsatzanstieg von 4,8 Prozent

mit deutlich positiver Preis- und Mengenentwicklung

Organische Umsatzsteigerung durch alle Regionen getragen

Alle fünf im Jahr 2026 angekündigten Akquisitionen erfolgreich abgeschlossen: Markteintritt in zwei angrenzende Geschäfte in Adhesive Technologies Stärkung des Geschäftsfelds Hair im Unternehmensbereich Consumer Brands



Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 aktualisiert: Organisches Umsatzwachstum: 3,0 bis 4,0 Prozent (bisher: 1,5 bis 3,5 Prozent) Bereinigte Umsatzrendite: rund 15 Prozent (bisher: 14,5 bis 16,0 Prozent) Bereinigtes Ergebnis je Vorzugsaktie (EPS): Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich bei konstanten Wechselkursen (bisher: Anstieg im niedrigen bis hohen einstelligen Prozentbereich bei konstanten Wechselkursen)



Düsseldorf, 10. November 2026 – Henkel hat im dritten Quartal 2026 in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld eine sehr starke Umsatzentwicklung gezeigt und einen Konzernumsatz von rund 5,7 Mrd Euro erzielt. Das entspricht einem organischen Zuwachs von 6,5 Prozent. Das Wachstum war dabei in beiden Unternehmensbereichen durch eine positive Preis- und Volumenentwicklung getragen. Henkel hatte die vorläufigen Umsatzzahlen des dritten Quartals sowie eine angepasste Jahresprognose mit angehobenen Umsatz- und präzisierten Ergebniserwartungen bereits Ende Oktober veröffentlicht.

„Wir haben im dritten Quartal eine deutliche Beschleunigung unseres organischen Umsatzwachstums erzielt. Beide Unternehmensbereiche haben dazu mit einer sehr starken Entwicklung beigetragen. Besonders erfreulich ist, dass wir weiterhin eine positive Preis- und Mengenentwicklung verzeichnen und die Volumina nun bereits das fünfte Quartal in Folge wachsen. Die erfolgreiche Geschäftsentwicklung im dritten Quartal unterstreicht die Stärke unseres Geschäfts und die konsequente Umsetzung unserer Wachstumsagenda“, sagte Carsten Knobel, Vorstandsvorsitzender von Henkel.

„Gleichzeitig treiben wir die strategische Weiterentwicklung unseres Portfolios mit hoher Konsequenz voran. Alle fünf im laufenden Jahr angekündigten Akquisitionen sind inzwischen erfolgreich abgeschlossen. Mit unseren jüngsten Zukäufen stärken wir gezielt unser Kerngeschäft, erschließen attraktive neue Geschäftsfelder und schaffen zusätzliche Wachstumsimpulse für beide Unternehmensbereiche: Im Klebstoffgeschäft haben wir unser Portfolio um leistungsstarke wasserbasierte Spezialtapes sowie um Spezialbeschichtungen für flexible Materialien erweitert und im Bereich Consumer Brands haben wir unser globales Geschäftsfeld Hair gestärkt, sowohl im Konsumenten- als auch im Friseurbereich.

Unsere jüngsten Akquisitionen stehen zusammen für einen Umsatz von rund 1,6 Milliarden Euro. In den kommenden Jahren sollen sie mit einem überdurchschnittlichen Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich zur Umsatzsteigerung beitragen und im Jahr 2030 einen jährlichen Umsatz von rund 2 Milliarden Euro erreichen. Damit stärken wir unsere Wachstumsagenda nachhaltig“, erläuterte Carsten Knobel weiter.

„Mit unserem aktualisierten Ausblick für 2026 unterstreichen wir unseren Anspruch, nachhaltig und profitabel zu wachsen. Dabei erwarten wir ein höheres organisches Umsatzwachstum. Zugleich haben wir unsere Erwartungen für die Ergebnisgrößen präzisiert und dabei auch den stärkeren Anstieg der Rohstoffkosten, insbesondere im Bereich Adhesive Technologies, berücksichtigt.“

Umsatzentwicklung nach Unternehmensbereichen in Mio Euro Umsatz Drittes Quartal Q3/2025 Q3/2026 +/- Organisch Henkel-Konzern 5.147 5.713 11,0% 6,5% Adhesive Technologies 2.708 3.027 11,8% 7,9% Consumer Brands 2.402 2.643 10,1% 4,8% Januar-September 1-9/2025 1-9/2026 Henkel-Konzern 15.549 16.061 3,3% 4,3% Adhesive Technologies 8.124 8.561 5,4% 5,7% Consumer Brands 7.308 7.376 0,9% 2,8%

Der Unternehmensbereich Adhesive Technologies erzielte im dritten Quartal eine deutliche organische Umsatzsteigerung, getragen von allen Geschäftsfeldern. Im Unternehmensbereich Consumer Brands war das sehr starke organische Umsatzwachstum durch die beiden Geschäftsfelder Laundry & Home Care und Hair getrieben.

Umsatzentwicklung Konzern

Der Konzernumsatz verzeichnete im dritten Quartal 2026 nominal eine zweistellige Steigerung um 11,0 Prozent auf 5.713 Mio Euro. Effekte aus Akquisitionen und Divestments erhöhten den Umsatz um 4,4 Prozent. Wechselkurseffekte hatten einen neutralen Effekt auf die Umsatzentwicklung. Organisch – also bereinigt um Wechselkurseffekte und Akquisitionen/Divestments – stieg der Umsatz um 6,5 Prozent. Dieses Wachstum wurde auf Konzernebene durch eine positive Preis- und Volumenentwicklung getragen.

In den ersten neun Monaten 2026 erreichte der Umsatz 16.061 Mio Euro. Dies entspricht einem nominalen Anstieg von 3,3 Prozent. Organisch erzielte Henkel eine sehr starke Umsatzsteigerung von 4,3 Prozent, die ebenfalls durch eine positive Preis- und Volumenentwicklung getragen war.

Umsatzentwicklung Konzern in Mio Euro Q3/2025 Q3/2026 1-9/2025 1-9/2026 Umsatz 5.147 5.713 15.549 16.061 Veränderung zum Vorjahr -6,3% 11,0% -4,6% 3,3% Wechselkurseffekte -4,8% 0,0% -3,5% -2,6% Bereinigt um Wechselkurseffekte -1,5% 11,0% -1,2% 5,9% Akquisitionen/Divestments -2,9% 4,4% -1,6% 1,6% Organisch 1,4% 6,5% 0,4% 4,3% Davon Preis -0,1% 5,4% 0,9% 2,5% Davon Menge 1,5% 1,1% -0,4% 1,8%

Das sehr starke organische Umsatzwachstum im dritten Quartal wurde durch alle Regionen getragen. Dabei zeigten die Regionen IMEA und Asien/Pazifik einen zweistelligen beziehungsweise deutlichen organischen Umsatzanstieg. Die Regionen Europa, Nordamerika und Lateinamerika verzeichneten gegenüber dem Vorjahresquartal ebenfalls eine organische Umsatzsteigerung.

Umsatzentwicklung nach Regionen in Mio Euro Europa IMEA Nord-

amerika Latein-

amerika Asien/

Pazifik Corpo-

rate Konzern Umsatz1

Juli-September 2026 2.101 604 1.532 419 1.014 43 5.713 Umsatz1

Juli-September 2025 1.990 537 1.319 369 895 37 5.147 Veränderung gegenüber Vorjahresquartal 5,6% 12,4% 16,2% 13,7% 13,3% – 11,0% Organisch 2,2% 27,8% 3,4% 4,4% 8,9% – 6,5% Anteil am Konzernumsatz 2026 37% 11% 27% 7% 18% 1% 100% Anteil am

Konzernumsatz 2025 39% 10% 26% 7% 17% 1% 100% 1 Nach Sitz der Gesellschaft.

In den ersten neun Monaten 2026 wurde das sehr starke organische Umsatzwachstum von Henkel durch nahezu alle Regionen getragen. Dabei zeigten die Regionen IMEA und Asien/Pazifik den stärksten Umsatzanstieg. Die Region Europa verzeichnete hingegen eine insgesamt leicht rückläufige organische Umsatzentwicklung gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Umsatzentwicklung nach Regionen in Mio Euro Europa IMEA Nord-

amerika Latein-

amerika Asien/

Pazifik Corpo-

rate Konzern Umsatz1

Januar-September 2026 6.081 1.678 4.168 1.199 2.812 123 16.061 Umsatz1

Januar-September 2025 5.970 1.616 4.141 1.119 2.587 117 15.549 Veränderung gegenüber Vorjahr 1,9% 3,8% 0,7% 7,1% 8,7% – 3,3% Organisch -0,3% 19,2% 2,7% 0,6% 9,8% – 4,3% Anteil am Konzernumsatz 2026 38% 10% 26% 7% 18% 1% 100% Anteil am

Konzernumsatz 2025 38% 10% 27% 7% 17% 1% 100% 1 Nach Sitz der Gesellschaft.

Umsatzentwicklung Adhesive Technologies

Der Unternehmensbereich Adhesive Technologies erzielte im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von 3.027 Mio Euro. Das entspricht einer nominalen Steigerung um 11,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Organisch – das heißt bereinigt um Wechselkurseffekte und Akquisitionen/Divestments – erhöhte sich der Umsatz um 7,9 Prozent. Dieses Wachstum wurde vor allem durch eine starke Preisentwicklung bei einer gleichzeitig positiven Volumenentwicklung getragen. Wechselkurseffekte erhöhten den Umsatz um 1,1 Prozent. Akquisitionen/Divestments wirkten sich mit 2,7 Prozent ebenfalls positiv aus.

In den ersten neun Monaten 2026 zeigte der Unternehmensbereich Adhesive Technologies ein nominales Umsatzwachstum von 5,4 Prozent auf 8.561 Mio Euro. Organisch erreichte Adhesive Technologies eine sehr starke Umsatzsteigerung von 5,7 Prozent.

Umsatzentwicklung Adhesive Technologies in Mio Euro Q3/2025 Q3/2026 1-9/2025 1-9/2026 Umsatz 2.708 3.027 8.124 8.561 Anteil am Konzernumsatz 53% 53% 52% 53% Veränderung zum Vorjahr -3,3% 11,8% -1,8% 5,4% Wechselkurseffekte -4,9% 1,1% -3,3% -2,2% Bereinigt um Wechselkurseffekte 1,6% 10,7% 1,5% 7,6% Akquisitionen/Divestments -0,9% 2,7% -0,2% 1,9% Organisch 2,5% 7,9% 1,6% 5,7% Davon Preis 0,5% 7,2% 0,7% 3,6% Davon Menge 2,0% 0,7% 0,9% 2,1%

Das deutliche organische Umsatzwachstum des Unternehmensbereichs Adhesive Technologies im dritten Quartal wurde insbesondere durch die Geschäftsfelder Mobilität & Elektronik und Verpackungen & Konsumgüter getrieben. Das Geschäftsfeld Mobilität & Elektronik erzielte eine zweistellige organische Umsatzsteigerung von 12,1 Prozent. Dabei zeigten die Geschäftsbereiche Elektronik sowie Industrie jeweils zweistellige Wachstumsraten. Der Umsatz im Bereich Automobil entwickelte sich in einem weiterhin verhaltenen Marktumfeld insgesamt sehr stark. Das Geschäftsfeld Verpackungen & Konsumgüter zeigte einen deutlichen organischen Umsatzanstieg von 9,8 Prozent, der durch beide Geschäftsbereiche getragen war. Im Geschäftsfeld Handwerk, Bau & Gewerbe erhöhte sich der Umsatz organisch um 2,1 Prozent. Hierzu trug der Geschäftsbereich Verarbeitendes Gewerbe & Instandhaltung mit einer starken Umsatzsteigerung bei. Der Geschäftsbereich Konsumenten & Bau erzielte insgesamt ein positives Umsatzwachstum.

Umsatzentwicklung nach Geschäftsfeldern in Mio Euro Umsatz Drittes Quartal Q3/2025 Q3/2026 +/- Organisch Adhesive Technologies 2.708 3.027 11,8% 7,9% Mobilität & Elektronik 991 1.198 20,9% 12,1% Verpackungen & Konsumgüter 767 844 9,9% 9,8% Handwerk, Bau & Gewerbe 950 985 3,8% 2,1% Januar-September 1-9/2025 1-9/2026 Adhesive Technologies 8.124 8.561 5,4% 5,7% Mobilität & Elektronik 2.934 3.281 11,8% 9,2% Verpackungen & Konsumgüter 2.355 2.433 3,3% 6,4% Handwerk, Bau & Gewerbe 2.834 2.848 0,5% 1,4%

Aus regionaler Sicht verzeichnete der Unternehmensbereich Adhesive Technologies im dritten Quartal in Europa ein starkes organisches Umsatzwachstum, das durch eine zweistellige organische Umsatzsteigerung im Geschäftsfeld Mobilität & Elektronik sowie ein sehr starkes Umsatzwachstum im Geschäftsfeld Verpackungen & Konsumgüter getragen war. Die Region Nordamerika erzielte einen sehr starken organischen Umsatzanstieg, der von allen Geschäftsfeldern getragen wurde. In der Region IMEA erreichte Adhesive Technologies eine zweistellige organische Umsatzsteigerung, zu der alle drei Geschäftsfelder mit jeweils zweistelligen Wachstumsraten beigetragen haben. Die Region Lateinamerika verzeichnete einen starken organischen Umsatzanstieg, getrieben durch die Geschäftsfelder Mobilität & Elektronik und Verpackungen & Konsumgüter. Die Region Asien/Pazifik erreichte ein zweistelliges organisches Umsatzwachstum, das insbesondere auf eine zweistellige Umsatzsteigerung der Geschäftsbereiche Elektronik und Industrie zurückzuführen ist.

Umsatzentwicklung Consumer Brands

Der Umsatz des Unternehmensbereichs Consumer Brands erhöhte sich im dritten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahresquartal nominal um 10,1 Prozent auf 2.643 Mio Euro. Organisch – das heißt bereinigt um Wechselkurseffekte und Akquisitionen/Divestments – erreichte der Unternehmensbereich eine sehr starke Umsatzsteigerung von 4,8 Prozent. Das Wachstum wurde durch eine positive Preis- und Volumenentwicklung getragen. Wechselkurseffekte reduzierten den Umsatz um -1,2 Prozent. Akquisitionen/Divestments – insbesondere die zuletzt abgeschlossenen Akquisitionen von OLAPLEX und „Not your Mother’s“ – wirkten sich mit 6,4 Prozent positiv auf den Umsatz aus.

In den ersten neun Monaten 2026 lag der Umsatz des Unternehmensbereichs Consumer Brands mit 7.376 Mio Euro nominal 0,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Organisch verzeichnete der Umsatz ein gutes Wachstum von 2,8 Prozent, getragen von einer positiven Preis- und Volumenentwicklung.

Umsatzentwicklung Consumer Brands in Mio Euro Q3/2025 Q3/2026 1-9/2025 1-9/2026 Umsatz 2.402 2.643 7.308 7.376 Anteil am Konzernumsatz 47% 46% 47% 46% Veränderung zum Vorjahr -9,5% 10,1% -7,7% 0,9% Wechselkurseffekte -4,8% -1,2% -3,7% -3,1% Bereinigt um Wechselkurseffekte -4,6% 11,2% -4,0% 4,1% Akquisitionen/Divestments -5,0% 6,4% -3,0% 1,3% Organisch 0,4% 4,8% -1,0% 2,8% Davon Preis -0,6% 3,2% 1,0% 1,3% Davon Menge 0,9% 1,6% -1,9% 1,5%

Das Geschäftsfeld Laundry & Home Care verzeichnete im dritten Quartal eine sehr starke organische Umsatzentwicklung von 6,0 Prozent. Vor diesem Hintergrund zeigte der Bereich Waschmittel insgesamt eine sehr starke Umsatzentwicklung, die insbesondere durch ein starkes Wachstum der Kategorie Universalwaschmittel sowie ein deutliches Umsatzwachstum der Kategorie Feinwaschmittel getragen war. Der Bereich Reinigungsmittel erzielte sogar eine zweistellige organische Umsatzsteigerung, die insbesondere durch die Kategorie Handgeschirrspülmittel getrieben wurde.

Das Geschäftsfeld Hair erreichte einen starken organischen Umsatzanstieg von 4,0 Prozent. Dabei erzielte das Konsumentengeschäft – insbesondere getragen von den Kategorien Haarpflege und Haarcoloration – eine starke organische Umsatzentwicklung. Das Friseurgeschäft erreichte eine sehr starke Umsatzsteigerung.

Das Geschäftsfeld Weitere Konsumentengeschäfte verzeichnete eine rückläufige organische Umsatzentwicklung von -1,2 Prozent, die vor allem auf den Bereich Körperpflege in Europa zurückzuführen ist.

Umsatzentwicklung nach Geschäftsfeldern in Mio Euro Umsatz Drittes Quartal Q3/2025 Q3/2026 +/- Organisch Consumer Brands 2.402 2.643 10,1% 4,8% Laundry & Home Care 1.409 1.465 4,0% 6,0% Hair 833 1.019 22,3% 4,0% Weitere Konsumentengeschäfte 159 159 0,0% -1,2% Januar-September 1-9/2025 1-9/2026 Consumer Brands 7.308 7.376 0,9% 2,8% Laundry & Home Care 4.392 4.234 -3,6% 2,5% Hair 2.454 2.702 10,1% 4,1% Weitere Konsumentengeschäfte 462 441 -4,5% -1,8%

Aus regionaler Sicht verzeichnete der Unternehmensbereich Consumer Brands im dritten Quartal in der Region Europa eine positive organische Umsatzentwicklung. Dabei erzielten sowohl das Geschäftsfeld Laundry & Home Care als auch das Geschäftsfeld Hair ein jeweils gutes organisches Umsatzwachstum. Die Region Nordamerika erzielte ebenfalls eine positive organische Umsatzsteigerung, die insbesondere durch das Geschäftsfeld Hair getrieben war. Die Region IMEA erreichte eine zweistellige organische Umsatzsteigerung, die durch jeweils zweistellige Wachstumsraten in den Geschäftsfeldern Laundry & Home Care und Hair getragen wurde. Die Region Lateinamerika erzielte ein sehr starkes organisches Umsatzwachstum, vor allem getrieben durch das Geschäftsfeld Laundry & Home Care. Die Region Asien/Pazifik verzeichnete hingegen eine insgesamt leicht rückläufige organische Umsatzentwicklung. Während das Geschäftsfeld Hair ein positives organisches Umsatzwachstum erreichte, entwickelte sich das Geschäftsfeld Laundry & Home Care unter Vorjahresniveau.



Vermögens- und Finanzlage Konzern

Im Berichtszeitraum ergaben sich keine wesentlichen Änderungen der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns im Vergleich zum 30. Juni 2026.

Ausblick des Henkel-Konzerns

Vor dem Hintergrund der starken Geschäftsentwicklung im dritten Quartal und der Annahmen zum weiteren Geschäftsverlauf hatte Henkel den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 am 29. Oktober 2026 aktualisiert.

Für den Konzern erwartet Henkel im Geschäftsjahr 2026 ein organisches Umsatzwachstum zwischen 3,0 und 4,0 Prozent (bisher: 1,5 bis 3,5 Prozent). Dabei wird für den Unternehmensbereich Adhesive Technologies von einer organischen Umsatzsteigerung von 4,5 bis 5,5 Prozent (zuvor: 2,0 bis 4,0 Prozent) ausgegangen. Für den Unternehmensbereich Consumer Brands wird ein Anstieg von 1,5 bis 2,5 Prozent (zuvor: 0,5 bis 2,5 Prozent) prognostiziert.

Auf Konzern-Ebene wird eine bereinigte Umsatzrendite (bereinigte EBIT-Marge) von rund 15 Prozent (bisher: 14,5 bis 16,0 Prozent) erwartet. Dabei wird für Adhesive Technologies von einer bereinigten Umsatzrendite von rund 16,5 Prozent (bisher: 16,5 bis 18,0 Prozent) und für Consumer Brands von rund 15 Prozent (bisher: 14,0 bis 15,5 Prozent) ausgegangen.

Für das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie (EPS) wird mit einem Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich bei konstanten Wechselkursen (zuvor: Anstieg im niedrigen bis hohen einstelligen Prozentbereich bei konstanten Wechselkursen) gerechnet.

Darüber hinaus haben wir für 2026 die folgenden Erwartungen:

Akquisitionen/Divestments: positiver Effekt im niedrigen einstelligen Prozentbereich

Umrechnung von Umsatzerlösen in Fremdwährung: negativer Einfluss im niedrigen einstelligen Prozentbereich

Preise für direkte Materialien: Anstieg von rund 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresdurchschnitt1 (bisher: Anstieg im hohen einstelligen Prozentbereich im Vergleich zum Vorjahresdurchschnitt1)

Restrukturierungsaufwendungen: 200 bis 250 Mio Euro (bisher: 150 bis 200 Mio Euro)

Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte:

650 bis 750 Mio Euro

Bruttopreisentwicklung, das heißt vor Gegenmaßnahmen.

Über Henkel

Mit seinen Marken, Innovationen und Technologien hält Henkel weltweit führende Marktpositionen im Industrie- und Konsumentengeschäft. Mit dem Unternehmensbereich Adhesive Technologies ist Henkel globaler Marktführer bei Klebstoffen, Dichtstoffen und Beschichtungen. Mit Consumer Brands ist das Unternehmen insbesondere mit Wasch- und Reinigungsmitteln sowie im Bereich Haare weltweit in vielen Märkten und Kategorien führend. Die drei größten Marken des Unternehmens sind Loctite, Persil und Schwarzkopf. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Henkel einen Umsatz von rund 20,5 Mrd Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 3,0 Mrd Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im Dax notiert. Nachhaltiges Handeln hat bei Henkel lange Tradition und das Unternehmen verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie mit konkreten Zielen. Henkel wurde 1876 gegründet und beschäftigt heute weltweit ein vielfältiges Team von rund 47.000 Mitarbeiter:innen – verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, gemeinsame Werte und den Unternehmenszweck: „Pioneers at heart for the good of generations“. Weitere Informationen unter www.henkel.de .

Dieses Dokument enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige Henkel betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Mit der Verwendung von Worten wie erwarten, beabsichtigen, planen, vorhersehen, davon ausgehen, glauben, schätzen und ähnlichen Formulierungen werden zukunftsgerichtete Aussagen gekennzeichnet. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Annahmen und Einschätzungen der Unternehmensleitung der Henkel AG & Co. KGaA. Diese Aussagen sind nicht als Garantien dafür zu verstehen, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Die zukünftige Entwicklung sowie die von der Henkel AG & Co. KGaA und ihren Verbundenen Unternehmen tatsächlich erreichten Ergebnisse sind abhängig von einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten und können daher (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von den zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Verschiedene dieser Faktoren liegen außerhalb des Einflussbereichs von Henkel und können nicht präzise vorausgeschätzt werden, zum Beispiel das künftige wirtschaftliche Umfeld sowie das Verhalten von Wettbewerbern und anderen Marktteilnehmern. Eine Aktualisierung der zukunftsbezogenen Aussagen ist weder geplant noch übernimmt Henkel hierzu eine gesonderte Verpflichtung.

Dieses Dokument enthält – in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte – ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Henkel sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen.

Dieses Dokument wurde nur zu Informationszwecken erstellt und stellt somit weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren irgendwelcher Art dar.

Finanzkalender

Veröffentlichung des Berichts über das Geschäftsjahr 2026:

Montag, 8. März 2027

Hauptversammlung der Henkel AG & Co. KGaA 2027:

Mittwoch, 14. April 2027

Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q1 2027:

Mittwoch, 5. Mai 2027



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