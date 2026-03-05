EQS-News: HENSOLDT übernimmt Nedinsco und baut seine Präsenz in Europa aus

EQS-News: HENSOLDT AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

HENSOLDT übernimmt Nedinsco und baut seine Präsenz in Europa aus



05.03.2026 / 13:06 CET/CEST

Die Übernahme stärkt die technologische Souveränität, die industrielle Widerstandsfähigkeit sowie die Skalierbarkeit und Innovationsfähigkeit auf dem internationalen Verteidigungsmarkt

Taufkirchen (Deutschland) / Venlo (Niederlande), 5. März 2026 – HENSOLDT hat eine Vereinbarung zur Übernahme des niederländischen Optronik-Spezialisten Nedinsco unterzeichnet und stärkt damit seine technologischen Fähigkeiten in einem strategisch relevanten Segment, sichert kritische Lieferketten und baut seine industrielle Präsenz in Europa aus.

Nedinsco wurde 1921 gegründet, hat Standorte in Venlo und Eindhoven, beschäftigt rund 140 Mitarbeiter und entwickelt und fertigt elektrooptische Sensorsysteme, darunter Periskope, Fahrer-Sichtsysteme und Subsysteme für optronische Sensoreinheiten. Das Unternehmen verfügt über langjährige Expertise in der Entwicklung elektrooptischer Sensorsysteme sowie in der Bildverarbeitung und -analyse.

Die Transaktion ist ein gezielter strategischer Schritt zur Skalierung der Produktionskapazitäten und zum Ausbau der Optronik-Kompetenzen in den Bereichen Situationserkennung, Fahrer-Sichtsysteme und Sensor-Subsysteme. Die Transaktion wird voraussichtlich Mitte 2026 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und des Betriebsratsberatungsprozesses von Nedinsco. Sie wird vollständig aus vorhandenen Mitteln finanziert. Nach Abschluss der Transaktion wird Nedinsco Teil des Optronik-Segments von HENSOLDT.

„Die Übernahme von Nedinsco stärkt unsere souveränen technologischen Fähigkeiten in einem strategisch wichtigen Bereich“, sagte Oliver Dörre, CEO von HENSOLDT. „Die Übernahme verbessert unsere Fähigkeit, die Produktion zu skalieren, Innovationen zu beschleunigen und unsere Kunden zuverlässig zu beliefern. Sie ist ein gezielter strategischer Schritt zur weiteren Stärkung unserer Position als führender europäischer Anbieter von Sensorlösungen.“

Die Übernahme basiert auf vier klar definierten strategischen Zielen:

Stärkung der Engineering- und Produktionskapazitäten für große europäische Verteidigungsprogramme und Schaffung industrieller Flexibilität für zukünftiges Wachstum durch Einbeziehung der neuen Standorte in den Niederlanden.

Erhöhung der technologischen Autonomie durch stärkere Integration kritischer Technologien und Ergänzung durch zusätzliches Elektronik-Know-how in einem sicherheitsrelevanten Technologiebereich.

Beschleunigung der Innovationszyklen durch starke Rapid-Prototyping-Fähigkeiten, wodurch die Entwicklung und Industrialisierung neuer Sensorlösungen erheblich beschleunigt wird.

Ausbau der industriellen Präsenz und des Marktzugangs in Europa, insbesondere in den Niederlanden, in enger Zusammenarbeit mit unseren europäischen Kunden und Partnern.

Diese Akquisition ist ein wichtiger Meilenstein für beide Unternehmen. HENSOLDT verfolgt konsequent seine Strategie, die eigene Wertschöpfungstiefe zu erweitern, die industrielle Widerstandsfähigkeit zu erhöhen und die Produktionskapazitäten entsprechend der steigenden Nachfrage im Verteidigungs- und Sicherheitsmarkt zu skalieren. Durch die Bündelung komplementärer Stärken verbessern die Unternehmen das gemeinsame Produktportfolio, beschleunigen Innovationen und steigern den Kundennutzen.

Arno Bouwmeester, CEO von Nedinsco, erklärte: „Diese Transaktion sichert unser weiteres Wachstum und ist ein wichtiger Schritt nach vorne für unser Unternehmen und unsere Kunden. Durch den Zusammenschluss gewinnt Nedinsco an Größe, Stabilität, verbesserter Unterstützung und globaler Reichweite, was notwendig ist, um Innovationen zu beschleunigen und gleichzeitig die Präzision, Zuverlässigkeit und engen Partnerschaften zu bieten, die unsere Kunden schätzen.“

Über HENSOLDT

HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensorlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Als Neo-Systemhaus bietet HENSOLDT plattformunabhängige, vernetzte Sensoren an. Zugleich treibt das Unternehmen die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und investiert in neue Lösungen auf Grundlage von Software-Defined Defence.

Außerdem erweitert das Unternehmen sein Angebot um neue Service-Modelle und baut sein Portfolio an Systemlösungen aus. 2025 erzielte HENSOLDT einen Umsatz von 2,46 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt circa 9.500 Mitarbeiter. HENSOLDT ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX notiert.

Über Nedinsco

Nedinsco (Venlo, Niederlande) entwickelt und produziert hochwertige Bildverarbeitungssysteme für Verteidigungs- und Industrieanwendungen. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung bietet Nedinsco integrierte Lösungen vom Entwurf bis zur Produktion, wobei der Schwerpunkt auf Präzision, Qualität und Innovation liegt.