EQS-News: HENSOLDT verlängert Vertrag von CEO Oliver Dörre bis Ende 2031

HENSOLDT verlängert Vertrag von CEO Oliver Dörre bis Ende 2031



24.02.2026 / 18:00 CET/CEST

Taufkirchen, 24. Februar 2026 – Der Aufsichtsrat der HENSOLDT AG hat in seiner heutigen Sitzung den Vertrag des Vorstandsvorsitzendem Oliver Dörre vorzeitig um fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2031 verlängert. Damit setzt das Unternehmen auf Kontinuität an der Spitze in einer Phase starken Wachstums und strategischer Transformation.



Oliver Dörre steht seit 2024 an der Spitze des Unternehmens und treibt seither die konsequente Umsetzung der Unternehmensstrategie „North Star“ voran. Im Mittelpunkt stehen dabei die Skalierung der industriellen Leistungsfähigkeit, der Ausbau des Software-Geschäfts, die fokussierte Internationalisierung sowie die Weiterentwicklung der Führungs- und Unternehmenskultur.



Reiner Winkler, Vorsitzender des Aufsichtsrats der HENSOLDT AG, sagt: „Oliver Dörre hat HENSOLDT in kurzer Zeit strategisch neu ausgerichtet und wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Unter seiner Führung hat das Unternehmen seine Rolle als verlässlicher Partner der Bundeswehr und internationaler Kunden weiter gestärkt und gleichzeitig die Transformation hin zu einem skalierbaren, software-getriebenen Verteidigungstechnologieanbieter konsequent vorangetrieben. Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass Oliver Dörre die erfolgreiche Entwicklung von HENSOLDT auch in den kommenden Jahren maßgeblich prägen wird.“



Oliver Dörre, Vorstandsvorsitzender der HENSOLDT AG, sagt: „Ich danke dem Aufsichtsrat für das Vertrauen und die Verlängerung meines Vertrags. Die dynamische weltpolitische Lage bietet HENSOLDT große Wachstumschancen und erfordert gleichzeitig hohe Verantwortungsbereitschaft. Gemeinsam mit unserem starken Team werden wir entschlossen unsere Transformation fortsetzen. Wir werden sowohl unsere industrielle Leistungsfähigkeit konsequent weiter ausbauen als auch unsere Software- und Systemkompetenzen stärken. HENSOLDT hat sich als verlässlicher Partner für die Sicherheit Deutschlands und Europas etabliert – ich freue mich sehr darauf, diese Positionierung in den kommenden Jahren weiter zu festigen.“



Mit der Vertragsverlängerung setzt der Aufsichtsrat ein klares Signal für Stabilität und Kontinuität in einem sicherheitspolitisch anspruchsvollen Umfeld und unterstützt die langfristige Umsetzung der strategischen Wachstumsagenda von HENSOLDT.



Über HENSOLDT

HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensorlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Als Systemintegrator bietet HENSOLDT plattformunabhängige, vernetzte Sensoren an. Zugleich treibt das Unternehmen die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und investiert in neue Lösungen auf Grundlage von Software-Defined Defence. Außerdem erweitert das Unternehmen sein Angebot um neue Service-Modelle und baut sein Portfolio an Systemlösungen aus. 2024 erzielte HENSOLDT einen Umsatz von 2,24 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt circa 9.000 Mitarbeiter. HENSOLDT ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im

www.hensoldt.net



Pressekontakt:

Joachim Schranzhofer T: +49 (0)89.51518.1823

M:

