HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|
26.03.2026 07:30:04
EQS-News: HENSOLDT veröffentlicht Geschäftsbericht 2025
|
EQS-News: HENSOLDT AG
/ Schlagwort(e): Jahresbericht
HENSOLDT veröffentlicht Geschäftsbericht 2025
Taufkirchen, 26. März 2026 – Die HENSOLDT-Gruppe („HENSOLDT“) hat heute ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Der Bericht verdeutlicht, dass das Unternehmen seinen profitablen Wachstumskurs bestätigt und seine starke Wettbewerbsposition gefestigt hat. Sämtliche Prognosen wurden erfüllt und in wesentlichen Bereichen übertroffen (siehe dazu auch die Pressemitteilung zu den vorläufigen Geschäftszahlen 2025 vom 26.02.2026).
Der Geschäftsbericht gibt einen umfassenden Überblick über die Entwicklung von HENSOLDT im vergangenen Jahr und ordnet diese zudem in das geopolitische Umfeld ein. 2025 war geprägt von anhaltenden Konflikten und verschärften geopolitischen Spannungen: der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Krisen im Nahen Osten sowie die wachsende Rivalität zwischen Großmächten haben den Druck auf die internationale Ordnung und die europäische Sicherheitsarchitektur weiter erhöht. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Fähigkeit Europas, seine Verteidigungsfähigkeit unmittelbar zu stärken, zunehmend an Bedeutung. HENSOLDTs moderne, vernetzte Verteidigungslösungen spielen dafür eine zentrale Rolle.
Oliver Dörre, CEO von HENSOLDT, sagt: „Strukturell höhere Verteidigungsausgaben und beschleunigte Beschaffungsprozesse spiegeln einen politischen Perspektivwechsel in Europa wider. Unsere starken Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 belegen, wie sehr diese Veränderungen bereits wirken. Gleichzeitig hat das vergangene Jahr gezeigt, dass in militärischen Konflikten Informationsüberlegenheit entscheidend geworden ist. Bedrohungen frühzeitig zu erkennen, zu identifizieren und Informationen in Echtzeit zu vernetzen, wird zunehmend zum bestimmenden Faktor. Für HENSOLDT sind diese Entwicklungen Chance und Verpflichtung zugleich: Mit unseren Sensorlösungen und unserer Fähigkeit, Sensoren, Daten und Software in einer domänenübergreifenden Architektur zu integrieren, tragen wir dazu bei, Streitkräfte schnell mit skalierbaren Fähigkeiten auszustatten.“
Christian Ladurner, CFO von HENSOLDT, sagt: „2025 war für HENSOLDT ein Jahr starken Wachstums und zugleich ein Jahr gezielter Transformation. Wir haben Produktionskapazitäten erweitert, ein neues Logistikzentrum etabliert und den Umzug des Optronics-Bereichs in Oberkochen vorangetrieben. Mit dem Programm ‚Operations 2.0‘ wurden zentrale Prozesse optimiert, zudem haben wir unsere IT-Architektur konsolidiert und die Digitalisierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette forciert. Diese Maßnahmen stellen sicher, dass wir wachsende Auftragsbestände effizient und zuverlässig bedienen können. Zudem schaffen wir so die Grundlage für künftiges Wachstum.“
Hier gelangen Sie zum Geschäftsbericht 2025 (ausschließlich online verfügbar): Veröffentlichungen | HENSOLDT AG
Über HENSOLDT
HENSOLDT ist ein führendes europäisches Hightech-Unternehmen der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie mit Sitz in Taufkirchen bei München. Das Unternehmen entwickelt Sensorlösungen, Elektronik und Software für die Bereiche Luft, Land, See, Cyber und Weltraum und unterstützt Streitkräfte weltweit dabei, Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und fundierte operative Entscheidungen zu treffen. Aufbauend auf jahrzehntelanger Erfahrung in missionskritischer Sensorik verbindet HENSOLDT Radar-, Optronik-, Elektronik- und Cyberkompetenzen mit datengetriebener Software und künstlicher Intelligenz. Ziel ist es, Sensordaten aus unterschiedlichen Plattformen und Domänen zu integrieren, zu analysieren und zu einem verlässlichen Lagebild zu fusionieren. Damit hat sich HENSOLDT vom klassischen Sensoranbieter zu einem Systemintegrator der neuen Generation – einem „Neo-Systemhaus“, das vernetzte, softwaredefinierte Verteidigungsfähigkeiten ermöglicht und Informationsüberlegenheit im Einsatz unterstützt, entwickelt. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte HENSOLDT mit rund 9.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 2,46 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX notiert.
Weitere Informationen: www.hensoldt.net
Pressekontakt
Joachim Schranzhofer T: +49 (0)89.51518.1823
M: joachim.schranzhofer@hensoldt.net
26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HENSOLDT AG
|Willy-Messerschmitt-Str. 3
|82024 Taufkirchen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (89) 51518-0
|E-Mail:
|info@hensoldt.net
|Internet:
|www.hensoldt.net
|ISIN:
|DE000HAG0005
|WKN:
|HAG000
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2297856
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2297856 26.03.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HENSOLDT
|
26.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
26.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
26.03.26
|Börse Frankfurt: TecDAX nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
26.03.26
|ANALYSE-FLASH: BofA hebt Hensoldt auf 'Buy' - Ein Luftverteidigungs-Gewinner (dpa-AFX)
|
26.03.26
|EQS-News: HENSOLDT veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 (EQS Group)
|
26.03.26
|EQS-News: HENSOLDT publishes its 2025 Annual Report (EQS Group)
|
25.03.26
|EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
25.03.26
|EQS-PVR: HENSOLDT AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
Analysen zu HENSOLDT
|08.03.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|08.03.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|08.03.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|16.02.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|26.02.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|69,85
|-5,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.