HHLA Aktie
WKN DE: A0S848 / ISIN: DE000A0S8488
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26.11.2026 16:00:03
EQS-News: HHLA beendet Börsennotierung nach vollzogenem Squeeze-out
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EQS-News: Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Delisting
Hamburger Hafen und Logistik AG
HHLA beendet Börsennotierung nach vollzogenem Squeeze-out
Hamburg, 26. November 2026 | Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) beendet ihre Börsennotierung. Mit der Eintragung des Squeeze-out in das Handelsregister am gestrigen Tag wurde der Handel der HHLA-Aktie eingestellt.
Mit der Eintragung des Squeeze-out in das Handelsregister gehen die Aktien der Minderheitsaktionäre kraft Gesetzes auf die Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE (PoH) als Hauptaktionärin über. Die ausgeschiedenen Minderheitsaktionäre erhalten eine Barabfindung in Höhe von 21,16 Euro je A-Aktie. Die Höhe der Barabfindung wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen und aktuellen Rechtsprechung festgesetzt, welche den Durchschnittskurs der A-Aktie in den drei Monaten vor Ankündigung des Squeeze-out zu Grunde legt. Zudem wurde eine unabhängige Unternehmensbewertung durchgeführt. Die Angemessenheit der Barabfindung wurde durch einen gerichtlich bestellten sachverständigen Prüfer geprüft.
Die Stadt Hamburg ist fortan Mehrheitseigentümerin mit einem Anteil von 50,1 Prozent und führt das Unternehmen gemeinsam im Rahmen der beschlossenen strategischen Partnerschaft mit der MSC Group, die 49,9 Prozent hält.
Für das operative Geschäft und die Rechtsform der HHLA ergeben sich aus dem Ende der Börsennotierung keine Veränderungen. Die HHLA konzentriert sich weiterhin auf die konsequente Umsetzung ihrer Strategie: die Stärkung der Leistungsfähigkeit ihrer Containerterminals in Hamburg und den Ausbau des europäischen Intermodalnetzwerks.
26.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft
|Bei St. Annen 1
|20457 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40-3088-0
|Fax:
|+49 (0)40-3088-3355
|E-Mail:
|info@hhla.de
|Internet:
|www.hhla.de
|ISIN:
|DE000A0S8488
|WKN:
|A0S848
|Börsen:
|Freiverkehr in Hannover
|LEI Code:
|52990003RXKZ9J9ERW70
|EQS News ID:
|2442946
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2442946 26.11.2026 CET/CEST
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