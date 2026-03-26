HHLA Aktie
WKN DE: A0S848 / ISIN: DE000A0S8488
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26.03.2026 07:30:14
EQS-News: HHLA wächst in schwierigem Marktumfeld
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EQS-News: Hamburger Hafen und Logistik AG
/ Schlagwort(e): Jahresbericht
Veröffentlichung Geschäftsjahreszahlen 2025
HHLA wächst in schwierigem Marktumfeld
Hamburg, 26. März 2026 | Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 trotz konjunktureller Belastungen, geopolitischer Spannungen und Unsicherheiten in der US-Handelspolitik eine positive Geschäftsentwicklung. Der Konzern-Umsatz stieg um 9,9 Prozent auf 1.756,2 Mio. Euro (im Vorjahr: 1.598,3 Mio. Euro). Das Konzern-Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich um 19,5 Prozent auf 160,5 Mio. Euro (im Vorjahr: 134,3 Mio. Euro). Stark belastet durch steuerliche Einmaleffekte belief sich der Konzern-Jahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter auf 9,8 Mio. Euro (im Vorjahr: 32,5 Mio. Euro). Der konzernweite Containerumschlag stieg gegenüber dem Vorjahr um 5,4 Prozent auf 6.295 Tsd. Standardcontainer (TEU) (im Vorjahr: 5.970 Tsd. TEU). Das Transportvolumen im Segment Intermodal erhöhte sich um 10,9 Prozent auf 1.982 Tsd. TEU (im Vorjahr: 1.787 Tsd. TEU).
Jeroen Eijsink, HHLA-Vorstandsvorsitzender: „Auch in einem herausfordernden Marktumfeld konnten wir 2025 ein operatives Wachstum erzielen. 2026 werden wir konsequent daran arbeiten, diese Entwicklung fortzusetzen. Dabei setzen wir auf Zuverlässigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit und bieten unseren Kunden ein integriertes Leistungsangebot – von den Seehafenterminals bis tief ins europäische Hinterland. Durch die fortschreitende Automatisierung unserer Anlagen steigern wir die Effizienz und stärken zugleich nachhaltige Prozesse, um die Leistungsfähigkeit der HHLA weiter zu erhöhen.“
Teilkonzern Hafenlogistik: Geschäftsentwicklung 2025
Im börsennotierten Teilkonzern Hafenlogistik stiegen die Umsatzerlöse um 10,1 Prozent auf 1.718,8 Mio. Euro (im Vorjahr: 1.561,7 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich im Jahresvergleich um 22,8 Prozent auf 144,7 Mio. Euro (im Vorjahr: 117,8 Mio. Euro). Die operative Geschäftsentwicklung 2025 war insgesamt von einer positiven Mengenentwicklung im Umschlag und im Transport gekennzeichnet, die sich trotz Abschwächung im zweiten Halbjahr durch zunehmende weltwirtschaftliche Unsicherheiten und anhaltende Lieferkettenstörungen bei zugleich weitreichenden Umbaumaßnahmen zur Automatisierung der Hamburger Anlagen im laufenden Betrieb insgesamt stabil entwickelte. Demgegenüber ist der Jahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter stark durch steuerliche Einmaleffekte – im Wesentlichen Wertberichtigungen auf aktive latente Steuern – belastet und beläuft sich auf 1,1 Mio. Euro (im Vorjahr: 23,0 Mio. Euro). Dies entspricht einem Ergebnis je A-Aktie von 0,02 Euro (im Vorjahr: 0,32 Euro).
Die Umsatzerlöse lagen mit 797,0 Mio. Euro um 12,0 Prozent über dem Vorjahreswert (im Vorjahr: 711,3 Mio. Euro) und entwickelten sich damit stärker als die Transportmenge. Gründe hierfür waren u.a. erforderliche Preisanpassungen sowie der weitere Anstieg des Bahnanteils am Gesamtaufkommen der Intermodaltransporte der HHLA von 86,5 Prozent auf 86,7 Prozent.
Teilkonzern Immobilien: Geschäftsentwicklung 2025
Während die Umsatzerlöse im Teilkonzern Immobilien mit 46,3 Mio. Euro auf Vorjahresniveau lagen (im Vorjahr: 46,1 Mio. Euro), sank das Betriebsergebnis (EBIT) um 4,4 Prozent auf 15,4 Mio. Euro (im Vorjahr: 16,1 Mio. Euro). Grund hierfür waren hohe Einmalaufwendungen für nicht-operative Leistungen im dritten Quartal, die trotz gestiegener Mieterlöse und geringerer Instandhaltungskosten nicht vollständig kompensiert werden konnten. Der Jahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter belief sich auf 8,6 Mio. Euro (im Vorjahr: 9,5 Mio. Euro). Dies entspricht einem Ergebnis je S-Aktie von 3,20 Euro (im Vorjahr: 3,52 Euro).
Vorschlag eines Dividendenverzichts
Unter Berücksichtigung des stark durch steuerliche Effekte belasteten Jahresüberschusses nach Anteilen anderer Gesellschafter werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2025 weder für die börsennotierte A-Aktie noch für die nicht-börsennotierte S-Aktie eine Dividende auszuschütten.
Ausblick: Geschäftsentwicklung 2026
Für das aktuelle Geschäftsjahr wird im Teilkonzern Hafenlogistik für den Containerumschlag mit einem deutlichen Anstieg und für den Containertransport mit einem starken Anstieg gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Für die Umsatzerlöse wird von einem starken Anstieg im Vergleich zum Jahr 2025 ausgegangen. Für den Teilkonzern Hafenlogistik wird ein operatives Betriebsergebnis (EBIT) in einer Bandbreite von 160 bis 180 Mio. Euro angestrebt.
Für den Teilkonzern Immobilien wird mit einem Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres gerechnet, während für das EBIT vor allem aufgrund von Projektentwicklungen von einem deutlichen Rückgang ausgegangen wird.
Auf Konzernebene wird ein starker Umsatzanstieg und ein Betriebsergebnis (EBIT) in einer Bandbreite von 175 Mio. Euro bis 195 Mio. Euro erwartet.
Für 2026 wird von Investitionen auf der Konzernebene in einer Bandbreite von 430 bis 480 Mio. Euro ausgegangen. Davon entfallen 400 bis 450 Mio. Euro auf den Teilkonzern Hafenlogistik.
Wesentliche Kennzahlen 10–12 | 2025
Ute Neumann, Investor Relations; Tel. +49 (0)176 30883613, E-Mail: neumann-u@hhla.de
Karolin Hamann, Pressesprecherin; Tel. +49 (0)175 3410528, E-Mail: hamann-k@hhla.de
26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hamburger Hafen und Logistik AG
|Bei St. Annen 1
|20457 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40-3088-0
|Fax:
|+49 (0)40-3088-3355
|E-Mail:
|info@hhla.de
|Internet:
|www.hhla.de
|ISIN:
|DE000A0S8488
|WKN:
|A0S848
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
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