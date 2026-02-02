Highlight Communications Aktie

02.02.2026 07:00:03

EQS-News: Highlight Communications AG meldet starke, ungeprüfte Zahlen (konsolidierter Umsatz, EBITDA und Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit) für das Geschäftsjahr 2025 

EQS-News: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Highlight Communications AG meldet starke, ungeprüfte Zahlen (konsolidierter Umsatz, EBITDA und Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit) für das Geschäftsjahr 2025 

02.02.2026 / 07:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

Highlight Communications AG meldet starke, ungeprüfte Zahlen (konsolidierter Umsatz, EBITDA und Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit) für das Geschäftsjahr 2025 

Pratteln, 02. Februar 2026

Highlight Communications AG meldet starke, ungeprüfte Zahlen für das Geschäftsjahr 2025

  • Die derzeit verfügbaren vorläufigen, ungeprüften Konsolidierungszahlen deuten auf ein überaus erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 hin
  • Positiver Ausblick für das kommende Jahr

Die Highlight Communications AG („Highlight Communications“, „das Unternehmen“) kann auf eine hervorragende operative Leistung im vergangenen Geschäftsjahr 2025 zurückblicken.

Die Geschäftsentwicklung hat sich in allen Bereichen gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert. Basierend auf den vorläufigen, ungeprüften Zahlen wird ein konsolidierter Umsatz zwischen CHF 405 Mio. und CHF 410 Mio. erwartet, was über dem Vorjahreswert von CHF 404,1 Mio. liegt.

Das EBITDA stieg von CHF 77,5 Mio. auf CHF 170 Mio. bis CHF 177 Mio. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit stieg deutlich von CHF 36,4 Mio. auf zwischen CHF 130 Mio. bis CHF 139 Mio. Weitere Finanzzahlen befinden sich derzeit in der Prüfung. In den ersten neun Monaten 2025 erzielte die Highlight-Gruppe einen konsolidierten Umsatz von CHF 264,7 Mio., EBITDA von CHF 55,6 Mio. und der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug CHF 82,5 Mio. (ungeprüfte Zahlen).

Aufgrund der aktuellen Geschäftsentwicklung geht das Unternehmen davon aus, dass sich der positive Trend auch im Jahr 2026 fortsetzen wird.

Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 werden voraussichtlich im April 2026 veröffentlicht.

Für weitere Informationen:
 
Highlight Communications AG
Investor Relations
Netzibodenstrasse 23b
CH-4133 Pratteln BL
Telefon: +41 (0)61 816 96 91
E-Mail:   ir@hlcom.ch

 


02.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Highlight Communications AG
Netzibodenstrasse 23b
4133 Pratteln
Schweiz
Telefon: +41 61 816 96 96
Fax: +41 61 816 67 67
E-Mail: ir@hlcom.ch
Internet: www.hlcom.ch
ISIN: CH0006539198
WKN: 920299
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2269238

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2269238  02.02.2026 CET/CEST

