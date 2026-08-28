Highlight Communications Aktie
WKN: 920299 / ISIN: CH0006539198
|
28.08.2026 14:00:03
EQS-News: Highlight Group publishes results for the first half of 2026
|
EQS-News: Highlight Communications AG
/ Key word(s): Half Year Report
PRESS RELEASE
Highlight Group publishes results for the first half of 2026
Pratteln, August 28, 2026 – The Highlight Group’s consolidated revenue and EBIT developed in line with expectations in the first half of 2026.
Group development in the first half of 2026
The interim report as of June 30, 2026 is available for download at www.highlight-communications.ch from today.
28.08.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|Highlight Communications AG
|Netzibodenstrasse 23b
|4133 Pratteln
|Switzerland
|Phone:
|+41 61 816 96 96
|Fax:
|+41 61 816 67 67
|E-mail:
|ir@hlcom.ch
|Internet:
|www.hlcom.ch
|ISIN:
|CH0006539198
|WKN:
|920299
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|39120070M14NLE1CDR38
|EQS News ID:
|2390456
|End of News
|EQS News Service
|
2390456 28.08.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Highlight Communications AG
Analysen zu Highlight Communications AG
Aktien in diesem Artikel
|Highlight Communications AG
|0,66
|6,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.