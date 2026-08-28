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28.08.2026 14:00:03

EQS-News: Highlight Group publishes results for the first half of 2026

EQS-News: Highlight Communications AG / Key word(s): Half Year Report
Highlight Group publishes results for the first half of 2026

28.08.2026 / 14:00 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

PRESS RELEASE

Highlight Group publishes results for the first half of 2026

  • Consolidated sales amounted to CHF 127.4 million (previous year: CHF 156.5 million) due to production-related factors and foreign currency effects.
  • EBIT improved significantly by CHF 14.3 million to CHF –13.3 million (previous year: CHF –27.6 million).
  • EBITDA improved by CHF 16.1 million to CHF 34.1 million (previous year: CHF 18.0 million) as a result of cost savings.

Pratteln, August 28, 2026 – The Highlight Group’s consolidated revenue and EBIT developed in line with expectations in the first half of 2026.

Group development in the first half of 2026

  • Consolidated sales amounted to CHF 127.4 million as of June 30, 2026, driven by production-related factors and foreign currency effects. As in the previous year, higher revenues are expected in the second half of the year, as the major theatrical releases are scheduled for that period.
     
  • Operating expenses at Group level were reduced by CHF 46.7 million to CHF 175.7 million (prior year: CHF 222.4 million) as a result of the measures initiated in the previous year to reduce costs and optimize business processes.
     
  • As a result of the cost reduction measures, operating profit (EBIT) improved significantly from CHF –27.6 million to CHF –13.3 million, and the consolidated result for the period from CHF -30.9 million to CHF -17.6 million compared with the first half of 2025.

The interim report as of June 30, 2026 is available for download at www.highlight-communications.ch from today.

The Highlight Group at a glance    
Group figures in line with IFRS    
       
CHF million Jan. 1 to
Jun. 30, 2026		 Jan. 1 to
Jun. 30, 2025		 Change in %
Sales 127.4 156.5 -18.6
EBIT -13.3 -27.6 n/a
Consolidated net profit for the period
(after taxes)		 -17.6 -30.9 n/a
Consolidated net profit attributable to shareholders -13.8 -22.3 n/a
Earnings per share (in CHF) -0.24 -0.39 n/a
Segment sales      
Film 87.7 101.2 -13.3
Sports and Event 39.7 55.3 -28.3
Segment earnings       
Film -6.5 -4.2 n/a
Sports and Event -4.3 -20.9 n/a
       
CHF million Jun. 30, 2026 Dec. 31, 2025 Change in %
Total assets 457.8 491.2 -6.8
Equity -20.6 -3.3 n/a
Current financial liabilities 190.6 191.3 -0.4
Cash and cash equivalents 16.5 21.8 n/a
           
 
 
For further information:		      
       
Highlight Communications AG      
Investor Relations      
Netzibodenstrasse 23b      
4133 Pratteln BL, Switzerland      
Tel: +41 (0) 61 816 96 91      
e-mail: ir@hlcom.ch      
             

 


28.08.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Highlight Communications AG
Netzibodenstrasse 23b
4133 Pratteln
Switzerland
Phone: +41 61 816 96 96
Fax: +41 61 816 67 67
E-mail: ir@hlcom.ch
Internet: www.hlcom.ch
ISIN: CH0006539198
WKN: 920299
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 39120070M14NLE1CDR38
EQS News ID: 2390456

 
End of News EQS News Service

2390456  28.08.2026 CET/CEST

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