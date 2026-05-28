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28.05.2026 16:00:04

EQS-News: Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für das erste Quartal 2026

EQS-News: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für das erste Quartal 2026

28.05.2026 / 16:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für das erste Quartal 2026

  • Der Konzernumsatz lag produktions- wie auch fremdwährungsbedingt bei 63,9 Mio. CHF (Vorjahr 79,9 Mio. CHF).
  • Das Betriebsergebnis verbesserte sich deutlich um 10,9 Mio. CHF auf -6,1 Mio. CHF (Vorjahr -17,0 Mio. CHF).
  • Das EBITDA verbesserte sich aufgrund von Kosteneinsparungen um 4,7 Mio. CHF auf 18,2 Mio. CHF (Vorjahr 13,5 Mio. CHF).

Pratteln, 28. Mai 2026 – Konzernumsatz und Betriebsergebnis der Highlight-Gruppe entwickelten sich im ersten Quartal 2026 wie erwartet.

Konzernentwicklung im ersten Quartal 2026

  • Die Umsatzerlöse lagen produktionsbedingt sowie aufgrund von Fremdwährungseffekten bei 63,9 Mio. CHF (Vorjahr 79,9 Mio. CHF). Die höheren Umsatzerlöse werden - wie bereits im Vorjahr - erst im dritten Quartal erwartet, da die grösseren Kinostarts im zweiten Halbjahr anstehen.
  • Der operative Konzernaufwand reduzierte sich aufgrund der im Vorjahr eingeleiteten Massnahmen, durch Kosteneinsparungen sowie Optimierungen der operativen Geschäftstätigkeit um 28,5 Mio. CHF auf 83,6 Mio. CHF (Vorjahr 112,1 Mio. CHF.)
  • Aufgrund der Kostensenkungsmassnahmen verbesserte sich das Betriebsergebnis (EBIT) deutlich von -17,0 Mio. CHF auf -6,1 Mio. CHF.
    Das Konzernperiodenergebnis verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 10,7 Mio. CHF
    von -18,6 Mio. CHF auf -7,9 Mio. CHF.

Die Quartalsmitteilung zum 31. März 2026 steht ab heute im Internet unter www.highlight-communications.ch zum Download zur Verfügung.

Die Highlight-Gruppe auf einen Blick    
Angaben für den Konzern nach IFRS    
       
in Mio. CHF 1Q2026 1Q2025 Abw. in %
Umsatzerlöse 63,9 79,9 -20,1
EBIT -6,1 -17,0 n/a
Konzernperiodenergebnis
(nach Steuern)		 -7,9 -18,6 n/a
Ergebnisanteil Anteilseigner -5,6 -13,1 n/a
Ergebnis je Aktie (in CHF) -0,10 -0,23 n/a
Segmentumsatz       
Film 43,6 52,1 -16,2
Sport und Event   20,2 27,8 -27,3
Segmentergebnis       
Film -3,0 -2,4 n/a
Sport und Event   -1,9 -13,4 n/a
       
in Mio. CHF 31.03.2026 31.12.2025 Abw. in %
Bilanzsumme 459,8 491,2 -6,4
Eigenkapital -11,8 -3,3 n/a
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 188,5 191,3 -1,5
Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente		 18,4 21,8 -15,5
 
 
       
 
Für weitere Informationen:		        
       
Highlight Communications AG      
Investor Relations      
Netzibodenstrasse 23b      
CH-4133 Pratteln BL      
Telefon: +41 (0)61 816 96 91
E-Mail: ir@hlcom.ch		      
         

 


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